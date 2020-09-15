В Казани посадили бывшего замначальника танкового училища

Фото: «Реальное время»

К 2,5 года колонии общего режима приговорил сегодня Казанский гарнизонный военный суд полковника Азата Минибаева, бывшего замначальника Казанского танкового училища. Его признали виновным в серии мошенничеств с «выкупом» мест будущей службы выпускников училища за 80—170 тысяч рублей и взяли под стражу в зале суда, передает журналист «Реального времени».



Лишать Минибаева звания и наград, в том числе за боевые действия в Сирии, на чем настаивал прокурор, суд не стал. Однако наказал полковника еще и штрафом в 120 тысяч рублей.

Второй фигурант того же дела — капитан Рустем Хайбуллин приговорен к 1,5 года колонии-поселения со штрафом 100 тысяч.

В прениях гособвинитель Ефим Долгов просил о сроках 4,5 и 3,5 года колонии соответственно. А Минибаев в последнем слове каялся и просил о снисхождении.