Ракетная опасность на всей территории Татарстана отменена
Ограничения продлились чуть более часа
Ракетная опасность на всей территории Татарстана отменена. Об этом сообщается в официальном приложении МЧС.
Ограничения в республике действовали чуть более одного часа — с 12.02 мск до 13.09 мск. О каких-либо последствиях атаки противника не сообщалось.
Аэропорты Казани и Нижнекамска возобновили полноценную работу после отмены режима ракетной опасности.
Ранее об отмене воздушной тревоги объявили жителям крупных городов республики по громкоговорителям.
Напомним, это уже третье объявление режима ракетной опасности в Татарстане и соседних регионах за сутки.
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