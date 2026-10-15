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Ракетная опасность на всей территории Татарстана отменена

13:12, 15.10.2026

Ограничения продлились чуть более часа

Ракетная опасность на всей территории Татарстана отменена
Фото: скриншот приложения МЧС

Ракетная опасность на всей территории Татарстана отменена. Об этом сообщается в официальном приложении МЧС.

Ограничения в республике действовали чуть более одного часа — с 12.02 мск до 13.09 мск. О каких-либо последствиях атаки противника не сообщалось.

Аэропорты Казани и Нижнекамска возобновили полноценную работу после отмены режима ракетной опасности.

канал в "Максе" Радмира Беляева

Ранее об отмене воздушной тревоги объявили жителям крупных городов республики по громкоговорителям.

Напомним, это уже третье объявление режима ракетной опасности в Татарстане и соседних регионах за сутки.

Зульфат Шафигуллин

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ПроисшествияОбщество Татарстан

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