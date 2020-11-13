Черный список коррупционеров Татарстана, или Как глава Агрыза избежал жесткого увольнения

22 татарстанца вылетели со службы и пополнили федеральный реестр утративших доверие

Фото: agryz.tatarstan.ru (на фото - Валерий Макаров)

«Забыл» об участке в 57 га и девяти банковских счетах руководитель исполкома Базарно-Матакского поселения Алькеевского района Татарстана Рашид Мусин. За что был освобожден от должности в связи с утратой доверия и включен в федеральный реестр таких же уволенных нарушителей антикоррупционного законодательства. «Реальное время» изучило весь список татарстанцев в данном реестре, а еще выяснило, почему рулевой Агрызского района Валерий Макаров поспешил в добровольную отставку, а главный аграрий РТ Марат Зяббаров признался в возможном конфликте интересов.

Как закупщик ФСС взял в долг у поставщика



Федеральный реестр уволенных по утрате доверия ведется с 2018 года. На данный момент в нем 2,4 тысяч россиян, включая 22 жителей Татарстана. 10 из них вышли из доверия во время работы в МВД, шестеро были депутатами, двое — сотрудниками ФСИН.

В 2020-м «черный список» пополнили четверо татарстанцев. В январе работу потеряла главный специалист-эксперт миграционного отдела УВД Нижнекамска Юлия Еремина. Ее обвиняют в злоупотреблении полномочий и регулярном получении взяток 0,5-15 тысяч рублей от работодателя иностранцев и лиц без гражданства. Вину экс-сотрудница не признает. В ее деле разбирается суд.

Фото: Ирина Плотникова

В феврале был уволен капитан полиции Ильназ Ахметзянов, старший инспектор спецбатальна ДПС ГИБДД МВД РТ. Месяцем ранее его арестовали по подозрению в посредничестве взяткам на 8,5 млн рублей, из которых 5 млн, по версии следствия, передавались в интересах теперь уже бывшей мировой судьи Казани Эльмиры Зиганшиной, которая надеялась избежать ответственности по другому коррупционному делу.

В марте по представлению прокуратуры Татарстана реготделение Фонда соцстраха покинул Сергей Ковылин, бывший замначальника отдела организации закупок для госнужд. Проверяющие уличили его в грубом нарушении антикоррупционных норм — получении личного займа от фирмы-поставщика ФСС и служебная комиссия с этим согласилась. В апреле Ковылин пополнил федеральный реестр уволенных.

Среди прочих в списке — шесть региональных министров: экс-глава Минлеса Кировской области Алексей Шургин и его коллега из Иркутской области Сергей Шеверда, вице-премьер правительства Пензенской области Андрей Бурлаков, глава Минтранса Саратовской области Алексей Зайцев, министр строительства Ставрополья Алексей Когарлицкий и главный аграрий Калмыкии Санал Адьяев.

В мае 2020-го в Татарстане с муниципальной службы вылетел Рашид Мусин, бывший руководитель исполкома Базарно-Матакского поселения Алькеевского района республики. «Он не указал доход от одного места работы в размере 12 тысяч рублей, от другого — 80 тысяч рублей, не указал наличие в собственности у себя и супруги земельного участка, трех транспортных средств, семи банковских счетов у себя и двух счетов у супруги», — сообщил накануне на пресс-конференции в «Татар-информе» главный советник управления президента РТ по вопросам антикоррупционной политики Салават Рахимов. По его словам, кроме пробелов в декларации за чиновником числился и неурегулированный конфликт интересов.

Как можно забыть имущество на миллионы, включая участок в 57 га, если подавать декларацию своих доходов-расходов муниципальные и государственные служащие обязаны ежегодно, а Мусин занимал руководящий пост с 2013-го? Гадать не будем.

Кроме пробелов в декларации за Рашидом Мусиным числился и неурегулированный конфликт интересов. Фото: alkeevskiy.tatarstan.ru

Начальница опеки и опекун в одном лице



В 2019-м году без депутатских мандатов в Татарстане оставили шестерых — за непредоставление сведений о собственных доходах и имуществе без уважительной причины. Признаки нарушения требований к служебному поведению установила республиканская антикоррупционная комиссия, а решение об освобождении от должностей принимали главы районов. В списке потерявших доверие:

Олег Лихачев, депутат Янцеварского Пестречинского района

Ильгиз Исламов, депутат Варябашского поселения Муслюмовского района

Лилия Мингазова, депутат Исергаповского поселения Бавлинского района

Роман Просвирнин, депутат Соболевского поселения Верхнеуслонского района

Раиф Сибагатуллин, депутат города Арск

Марат Шамсутдинов, депутат Ижевского поселения Менделеевского района

Включение в федеральный реестр «коррупционеров» влечет за собой запрет на руководящие должности в органах власти и поражение в правах на участие в выборах в качестве кандидата на депутатский мандат. Но не пожизненно, а лишь на пять лет.

Так через три года из «черного списка» должны исключить экс-сотрудницу исполкома Мензелинского района Наталью Гататдинову. В 2018-м году сотрудники прокуратуры установили, что она совмещала пост начальника отдела опеки и попечительства района с деятельностью... опекуна несовершеннолетнего. И, как начальник, выдавала подопечному разрешения снимать денежные средства с его счета с учетом своего же личного, опекунского мнения. В результате предусмотренный законодательством контроль за расходованием денежных средств сироты не осуществлялся.

Прокуроры пришли к выводу, что руководитель исполкома района знал о конфликте интересов, но мер к его урегулированию не принял. Не сделала этого и сама Гататдинова. В итоге, 9 из 10 членов районной комиссии по соблюдению требований к служебному поведению муниципальных служащих и урегулированию конфликта интересов рекомендовали и.о.руководителя исполкома расторгнуть трудовой договор с главной по опеке в связи с утратой доверия. Что и было сделано в июле 2018-го.

Стал предпринимателем — потерял погоны

Имеются в реестре недоверия власти и осужденные за коррупцию. Бывшего инспектора отдела технадзора и регистрационно-экзаменационной работы УГИБДД МВД РТ Радимира Королева Вахитовский суд Казани в 2019-м году признал взяточником и наказал пятилетним условным сроком за получение 156 тысяч рублей за оформление документов на переоборудование транспортных средств. Приговор вступил в силу, однако осужденный продолжает его оспаривать в кассации.

Радимира Королева Вахитовский суд Казани в 2019-м году признал взяточником и наказал пятилетним условным сроком. Фото: evening-kazan.ru

Экс-начальник отделения ГИБДД по Спасскому району, а позднее следователь полиции Олег Сарандаев отделался штрафом в 15 тысяч рублей за злоупотребление полномочиями. Суд установил: Сарандаев помог провалившему теоретический экзамен на права получить положительную оценку — просто внес в служебную базу «Административная практика» заведомо ложные сведения.

К ответственности за должностное преступление привлекался и старший оперуполномоченный группы по выявлению преступлений в сфере строительства и ЖКХ БЭП УВД Челнов Игорь Коськов. Его уволили в связи с утратой доверия еще в 2018-м. А в прошлом году Следком прекратил уголовное преследование за отсутствием состава преступления. Однако Коськов остается в реестре.

Оперативник угрозыска Фанис Салаватов вышел из доверия у руководства МВД еще в 2018-м, сейчас его судят в Бавлах по делу о коррупционном «раскрытии» двойного убийства и склонении заведомо невиновного к даче признательных показаний. Вместе с ним по делу проходят ранее осужденный следователь полиции и действующий замначальника полиции по оперативного работе Бавлинского РОВД.

Оперативника угрозыска Фаниса Салаватова сейчас судят в Бавлах по делу о коррупционном «раскрытии» двойного убийства и склонении заведомо невиновного к даче признательных показаний. Фото: Ирина Плотникова

За конфликт интересов и неуведомление начальства о коррупционном предложении уволили инспектора полка ДПС УВД Казани Ильнара Ахмадуллина, а также старшего инспектора дорожного надзора штаба батальона ДПС УГИБДД МВД по РТ Рамиля Махиянова. Неурегулированные конфликты интересов помешали продолжить службу капитану Андрею Янакову, участковому из казанского ОП «Юдино», и лаишевскому инспектору охраны общественного порядок Фуату Шайхутдинову.

Ну а водитель автомобильного отделения группы техобеспечения Росгвардии Алмаз Мингазов надеялся совмещать службу с предпринимательской деятельностью. В итоге остался со статусом ИП, но потерял погоны.

Непредоставление сведений о доходах и имуществе позволило руководству УФСИН по РТ расстаться два года назад с начальником отдела по воспитательной работе с осужденными колонии №10 Рамилем Минетуллиным. Ранее за пьяную езду его лишили прав и по требованию руководства начальник уволился. Позже долго добивался восстановления через суд, но в результате снова потерял эту работу уже в связи утратой доверия. Таким же образом за пробелы в декларации уволили со службы сотрудника ЛИУ-1 УФСИН по РТ Фаннура Шархемуллина.

Конфликт интересов Валерия Макарова

«Реальное время» выяснило, кто еще теоретически мог оказаться в «черном списке», но предусмотрительно сделал ход конем и уволился добровольно.

В мае 2020-го подал в отставку Валерий Макаров. Главой Агрызского района он был семь лет. Официальная формулировка «в связи с переходом на другую работу» мало, что поясняла. «Реальному времени» удалось ознакомиться с копией документа, который проливает свет на причины увольнения. Речь об анализе предоставленных сведений о доходах, расходах и имуществе главы и депутата в декларациях. Проверяющие сочли их недостоверными и неполными. И указали в своем отчете на множество ошибок — забытый доход от продажи авто в 2016-м, не попавшие в декларации сведения о 4-х банковских счетах в 2017-м и 2-х в 2018-м. В имуществе супруги появился земельный участок, право собственности на который было прекращено, зато отсутствовали 3 банковских счета.

Согласно решению республиканской комиссии под председательством президента РТ Рустама Минниханова, проверка в Агрызе выявила несоблюдение высшим должностным лицом муниципалитета требований антикоррупционного законодательства. Фото: Олег Тихонов

К объяснениям автора деклараций об элементарной невнимательности и отсутствии информации о счетах борцы с коррупцией отнеслись критично. Впрочем, согласно решению республиканской комиссии под председательством президента РТ Рустама Минниханова, проверка в Агрызе выявила несоблюдение высшим должностным лицом муниципалитета и других требований антикоррупционного законодательства. А именно — неоднократные поступления на банковский счет руководителя денежных средств от его брата и еще пяти граждан, которые почему-то не отражались в декларациях вип-чиновника. Сам он объяснял — мол ранее давал взаймы брату, руководителю аппарата района и поставщику продуктов питания в школы и детсады района, но никакие документы при выдаче и возврате не оформлялись.

Между тем проверкой установлено, что перечисление денег поставщиком продуктов от себя лично и от других заемщиков главы было неоднократным, но все это могло влиять на «надлежащее, объективное и беспристрастное осуществление» руководителем своих полномочий. По закону, попав в такую ситуацию, он должен был сообщить о возникновении личной заинтересованности и конфликте интересов в районную комиссию, но не сделал этого.

Еще один конфликт связан с деятельностью стройфирм родного брата главы. Макаровым и руководителем исполкома неоднократно направлялись ходатайства в Минстрой и ГИСУ РТ о привлечении двух компаний к реализации бюджетных проектов. Компании получали подряды на десятках объектах района и привлекали на субподряд фирму брата главы. Причем, порой этот субподрядчик сам работы не выполнял, а передавал их сторонней организации, оставляя себе часть прибыли. И это лишь часть результатов проверки по бывшему главе муниципалитета. К моменту их рассмотрения республиканской антикоррупционной комиссией нарушитель успел уволиться.

У Марата Минхайдарова обнаружили целый ряд пробелов в декларациях и брата — совладельца фирмы которая за последние два года получила три госконтракта от поселка. Карабаш Фото: tatarstan.ru

Оставил пост и бывший глава пгт Карабаш Бугульминского района Марат Минхайдаров, у которого обнаружили целый ряд пробелов в декларациях и брата — совладельца фирмы которая за последние два года получила три госконтракта от поселка Карабаш. 3 сентября республиканская антикоррупционная комиссия рекомендовала совету муниципального образования пгт Карабаш применить к главе меры ответственности. В октябре в поселке появился новый глава.

Ответственный подход аудитора Мубаракова и министра Зяббарова

Иной пример в 2019-м продемонстрировал вице-премьер — министр сельского хозяйства РТ Марат Зяббаров. После назначения на пост он лично уведомил антикоррупционную комиссию о том, что владеет акциями ЗАО «Бирюли» и является единственным учредителем одноименного ООО. Причем, ЗАО является получателем бюджетных субсидий как раз по линии сельского хозяйства — за 2017-2019-м господдержка на племенное животноводство, растениеводство и содержание пушных зверей составила 130 млн рублей.

Министр информировал — передал свои доли в ЗАО и ООО в доверительное управление, а право подписи финансовых документов, договоров и соглашений — первому замминистра. Однако возможна ситуация конфликта интересов в качестве вице-премьера. Решение комиссии по данному обращению было — исключить любое личное рассмотрение Зяббаровым обращений от фирм «Бирюли» и принятие им решений о выделении им субсидий.

Ответственный подход в этих вопросах показал и аудитор Счетной палаты Татарстана Ильнур Мубараков. Еще летом прошлого года он предупредил, что его сын владеет третью доли в ООО «Мактап Скул», наравне с сыном главы Нижнекамского района Айдара Метшина, что может обернуться ситуацией конфликта интересов при проверках Нижнекамского района. Комиссия приняла информацию к сведению и рекомендовала главе Счетной палаты РТ принять меры, чтобы этого не случилось. Впрочем, уже в 2020-м сыновья аудитора и главы района перестали быть партнерами в образовательном бизнес-проекте.