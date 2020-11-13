Черный список коррупционеров Татарстана, или Как глава Агрыза избежал жесткого увольнения
22 татарстанца вылетели со службы и пополнили федеральный реестр утративших доверие
«Забыл» об участке в 57 га и девяти банковских счетах руководитель исполкома Базарно-Матакского поселения Алькеевского района Татарстана Рашид Мусин. За что был освобожден от должности в связи с утратой доверия и включен в федеральный реестр таких же уволенных нарушителей антикоррупционного законодательства. «Реальное время» изучило весь список татарстанцев в данном реестре, а еще выяснило, почему рулевой Агрызского района Валерий Макаров поспешил в добровольную отставку, а главный аграрий РТ Марат Зяббаров признался в возможном конфликте интересов.
Как закупщик ФСС взял в долг у поставщика
Федеральный реестр уволенных по утрате доверия ведется с 2018 года. На данный момент в нем 2,4 тысяч россиян, включая 22 жителей Татарстана. 10 из них вышли из доверия во время работы в МВД, шестеро были депутатами, двое — сотрудниками ФСИН.
В 2020-м «черный список» пополнили четверо татарстанцев. В январе работу потеряла главный специалист-эксперт миграционного отдела УВД Нижнекамска Юлия Еремина. Ее обвиняют в злоупотреблении полномочий и регулярном получении взяток 0,5-15 тысяч рублей от работодателя иностранцев и лиц без гражданства. Вину экс-сотрудница не признает. В ее деле разбирается суд.
В феврале был уволен капитан полиции Ильназ Ахметзянов, старший инспектор спецбатальна ДПС ГИБДД МВД РТ. Месяцем ранее его арестовали по подозрению в посредничестве взяткам на 8,5 млн рублей, из которых 5 млн, по версии следствия, передавались в интересах теперь уже бывшей мировой судьи Казани Эльмиры Зиганшиной, которая надеялась избежать ответственности по другому коррупционному делу.
В марте по представлению прокуратуры Татарстана реготделение Фонда соцстраха покинул Сергей Ковылин, бывший замначальника отдела организации закупок для госнужд. Проверяющие уличили его в грубом нарушении антикоррупционных норм — получении личного займа от фирмы-поставщика ФСС и служебная комиссия с этим согласилась. В апреле Ковылин пополнил федеральный реестр уволенных.
Среди прочих в списке — шесть региональных министров: экс-глава Минлеса Кировской области Алексей Шургин и его коллега из Иркутской области Сергей Шеверда, вице-премьер правительства Пензенской области Андрей Бурлаков, глава Минтранса Саратовской области Алексей Зайцев, министр строительства Ставрополья Алексей Когарлицкий и главный аграрий Калмыкии Санал Адьяев.
В мае 2020-го в Татарстане с муниципальной службы вылетел Рашид Мусин, бывший руководитель исполкома Базарно-Матакского поселения Алькеевского района республики. «Он не указал доход от одного места работы в размере 12 тысяч рублей, от другого — 80 тысяч рублей, не указал наличие в собственности у себя и супруги земельного участка, трех транспортных средств, семи банковских счетов у себя и двух счетов у супруги», — сообщил накануне на пресс-конференции в «Татар-информе» главный советник управления президента РТ по вопросам антикоррупционной политики Салават Рахимов. По его словам, кроме пробелов в декларации за чиновником числился и неурегулированный конфликт интересов.
Как можно забыть имущество на миллионы, включая участок в 57 га, если подавать декларацию своих доходов-расходов муниципальные и государственные служащие обязаны ежегодно, а Мусин занимал руководящий пост с 2013-го? Гадать не будем.
Начальница опеки и опекун в одном лице
В 2019-м году без депутатских мандатов в Татарстане оставили шестерых — за непредоставление сведений о собственных доходах и имуществе без уважительной причины. Признаки нарушения требований к служебному поведению установила республиканская антикоррупционная комиссия, а решение об освобождении от должностей принимали главы районов. В списке потерявших доверие:
- Олег Лихачев, депутат Янцеварского Пестречинского района
- Ильгиз Исламов, депутат Варябашского поселения Муслюмовского района
- Лилия Мингазова, депутат Исергаповского поселения Бавлинского района
- Роман Просвирнин, депутат Соболевского поселения Верхнеуслонского района
- Раиф Сибагатуллин, депутат города Арск
- Марат Шамсутдинов, депутат Ижевского поселения Менделеевского района
Включение в федеральный реестр «коррупционеров» влечет за собой запрет на руководящие должности в органах власти и поражение в правах на участие в выборах в качестве кандидата на депутатский мандат. Но не пожизненно, а лишь на пять лет.
Так через три года из «черного списка» должны исключить экс-сотрудницу исполкома Мензелинского района Наталью Гататдинову. В 2018-м году сотрудники прокуратуры установили, что она совмещала пост начальника отдела опеки и попечительства района с деятельностью... опекуна несовершеннолетнего. И, как начальник, выдавала подопечному разрешения снимать денежные средства с его счета с учетом своего же личного, опекунского мнения. В результате предусмотренный законодательством контроль за расходованием денежных средств сироты не осуществлялся.
Прокуроры пришли к выводу, что руководитель исполкома района знал о конфликте интересов, но мер к его урегулированию не принял. Не сделала этого и сама Гататдинова. В итоге, 9 из 10 членов районной комиссии по соблюдению требований к служебному поведению муниципальных служащих и урегулированию конфликта интересов рекомендовали и.о.руководителя исполкома расторгнуть трудовой договор с главной по опеке в связи с утратой доверия. Что и было сделано в июле 2018-го.
Стал предпринимателем — потерял погоны
Имеются в реестре недоверия власти и осужденные за коррупцию. Бывшего инспектора отдела технадзора и регистрационно-экзаменационной работы УГИБДД МВД РТ Радимира Королева Вахитовский суд Казани в 2019-м году признал взяточником и наказал пятилетним условным сроком за получение 156 тысяч рублей за оформление документов на переоборудование транспортных средств. Приговор вступил в силу, однако осужденный продолжает его оспаривать в кассации.
Экс-начальник отделения ГИБДД по Спасскому району, а позднее следователь полиции Олег Сарандаев отделался штрафом в 15 тысяч рублей за злоупотребление полномочиями. Суд установил: Сарандаев помог провалившему теоретический экзамен на права получить положительную оценку — просто внес в служебную базу «Административная практика» заведомо ложные сведения.
К ответственности за должностное преступление привлекался и старший оперуполномоченный группы по выявлению преступлений в сфере строительства и ЖКХ БЭП УВД Челнов Игорь Коськов. Его уволили в связи с утратой доверия еще в 2018-м. А в прошлом году Следком прекратил уголовное преследование за отсутствием состава преступления. Однако Коськов остается в реестре.
Оперативник угрозыска Фанис Салаватов вышел из доверия у руководства МВД еще в 2018-м, сейчас его судят в Бавлах по делу о коррупционном «раскрытии» двойного убийства и склонении заведомо невиновного к даче признательных показаний. Вместе с ним по делу проходят ранее осужденный следователь полиции и действующий замначальника полиции по оперативного работе Бавлинского РОВД.
За конфликт интересов и неуведомление начальства о коррупционном предложении уволили инспектора полка ДПС УВД Казани Ильнара Ахмадуллина, а также старшего инспектора дорожного надзора штаба батальона ДПС УГИБДД МВД по РТ Рамиля Махиянова. Неурегулированные конфликты интересов помешали продолжить службу капитану Андрею Янакову, участковому из казанского ОП «Юдино», и лаишевскому инспектору охраны общественного порядок Фуату Шайхутдинову.
Ну а водитель автомобильного отделения группы техобеспечения Росгвардии Алмаз Мингазов надеялся совмещать службу с предпринимательской деятельностью. В итоге остался со статусом ИП, но потерял погоны.
Непредоставление сведений о доходах и имуществе позволило руководству УФСИН по РТ расстаться два года назад с начальником отдела по воспитательной работе с осужденными колонии №10 Рамилем Минетуллиным. Ранее за пьяную езду его лишили прав и по требованию руководства начальник уволился. Позже долго добивался восстановления через суд, но в результате снова потерял эту работу уже в связи утратой доверия. Таким же образом за пробелы в декларации уволили со службы сотрудника ЛИУ-1 УФСИН по РТ Фаннура Шархемуллина.
Конфликт интересов Валерия Макарова
«Реальное время» выяснило, кто еще теоретически мог оказаться в «черном списке», но предусмотрительно сделал ход конем и уволился добровольно.
В мае 2020-го подал в отставку Валерий Макаров. Главой Агрызского района он был семь лет. Официальная формулировка «в связи с переходом на другую работу» мало, что поясняла. «Реальному времени» удалось ознакомиться с копией документа, который проливает свет на причины увольнения. Речь об анализе предоставленных сведений о доходах, расходах и имуществе главы и депутата в декларациях. Проверяющие сочли их недостоверными и неполными. И указали в своем отчете на множество ошибок — забытый доход от продажи авто в 2016-м, не попавшие в декларации сведения о 4-х банковских счетах в 2017-м и 2-х в 2018-м. В имуществе супруги появился земельный участок, право собственности на который было прекращено, зато отсутствовали 3 банковских счета.
К объяснениям автора деклараций об элементарной невнимательности и отсутствии информации о счетах борцы с коррупцией отнеслись критично. Впрочем, согласно решению республиканской комиссии под председательством президента РТ Рустама Минниханова, проверка в Агрызе выявила несоблюдение высшим должностным лицом муниципалитета и других требований антикоррупционного законодательства. А именно — неоднократные поступления на банковский счет руководителя денежных средств от его брата и еще пяти граждан, которые почему-то не отражались в декларациях вип-чиновника. Сам он объяснял — мол ранее давал взаймы брату, руководителю аппарата района и поставщику продуктов питания в школы и детсады района, но никакие документы при выдаче и возврате не оформлялись.
Между тем проверкой установлено, что перечисление денег поставщиком продуктов от себя лично и от других заемщиков главы было неоднократным, но все это могло влиять на «надлежащее, объективное и беспристрастное осуществление» руководителем своих полномочий. По закону, попав в такую ситуацию, он должен был сообщить о возникновении личной заинтересованности и конфликте интересов в районную комиссию, но не сделал этого.
Еще один конфликт связан с деятельностью стройфирм родного брата главы. Макаровым и руководителем исполкома неоднократно направлялись ходатайства в Минстрой и ГИСУ РТ о привлечении двух компаний к реализации бюджетных проектов. Компании получали подряды на десятках объектах района и привлекали на субподряд фирму брата главы. Причем, порой этот субподрядчик сам работы не выполнял, а передавал их сторонней организации, оставляя себе часть прибыли. И это лишь часть результатов проверки по бывшему главе муниципалитета. К моменту их рассмотрения республиканской антикоррупционной комиссией нарушитель успел уволиться.
Оставил пост и бывший глава пгт Карабаш Бугульминского района Марат Минхайдаров, у которого обнаружили целый ряд пробелов в декларациях и брата — совладельца фирмы которая за последние два года получила три госконтракта от поселка Карабаш. 3 сентября республиканская антикоррупционная комиссия рекомендовала совету муниципального образования пгт Карабаш применить к главе меры ответственности. В октябре в поселке появился новый глава.
Ответственный подход аудитора Мубаракова и министра Зяббарова
Иной пример в 2019-м продемонстрировал вице-премьер — министр сельского хозяйства РТ Марат Зяббаров. После назначения на пост он лично уведомил антикоррупционную комиссию о том, что владеет акциями ЗАО «Бирюли» и является единственным учредителем одноименного ООО. Причем, ЗАО является получателем бюджетных субсидий как раз по линии сельского хозяйства — за 2017-2019-м господдержка на племенное животноводство, растениеводство и содержание пушных зверей составила 130 млн рублей.
Министр информировал — передал свои доли в ЗАО и ООО в доверительное управление, а право подписи финансовых документов, договоров и соглашений — первому замминистра. Однако возможна ситуация конфликта интересов в качестве вице-премьера. Решение комиссии по данному обращению было — исключить любое личное рассмотрение Зяббаровым обращений от фирм «Бирюли» и принятие им решений о выделении им субсидий.
Ответственный подход в этих вопросах показал и аудитор Счетной палаты Татарстана Ильнур Мубараков. Еще летом прошлого года он предупредил, что его сын владеет третью доли в ООО «Мактап Скул», наравне с сыном главы Нижнекамского района Айдара Метшина, что может обернуться ситуацией конфликта интересов при проверках Нижнекамского района. Комиссия приняла информацию к сведению и рекомендовала главе Счетной палаты РТ принять меры, чтобы этого не случилось. Впрочем, уже в 2020-м сыновья аудитора и главы района перестали быть партнерами в образовательном бизнес-проекте.
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