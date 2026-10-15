Минобороны РФ раскрыло детали массированной атаки на НПЗ в Рязани

Ранее об атаке сообщил губернатор Рязанской области Малков

Минобороны РФ раскрыло детали массированной атаки по нефтеперерабатывающему заводу в Рязани. По данным ведомства, попытка поразить завод была осуществлена в период с 4:00 до 7:00 15 октября.

Всего в ходе атаки по НПЗ в Рязани было перехвачено четыре крылатые ракеты «Фламинго» и 69 беспилотников самолетного типа.

По данным Минобороны России, в результате падения обломков БПЛА на территории НПЗ произошло возгорание. Ранее о пожаре на территории завода сообщил губернатор Рязанской области Павел Малков.

Напомним, президент США заявлял о якобы достигнутой договоренности с Россией и Украиной о прекращении ударов по энергетическим объектам, которая, по его словам, вступает в силу немедленно. Однако в Кремле не подтвердили информацию, уточнив, что ведутся контакты по данному вопросу.



Зульфат Шафигуллин