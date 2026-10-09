Дата-центр «Яндекса» в Калуге пострадал при атаке БПЛА

Несколько модулей полностью выведены из строя

Фото: Максим Платонов

Часть инфраструктуры дата-центра «Яндекса» в Калуге получила повреждения в результате атаки БПЛА. Несколько модулей полностью выведены из строя, пишет ТАСС.

— В результате атаки БПЛА пострадала часть инфраструктуры дата-центра «Яндекса» в Калуге. Несколько модулей дата-центра полностью выведены из строя. Из-за этого часть сервисов «Яндекса» может работать с перебоями. Полный масштаб ущерба сейчас оценивается, — сообщили в компании.

На месте работают экстренные службы и специалисты компании. Никто не постарадал, добавили в «Яндексе».

Напомним, недавно часть подмосковного Домодедово осталась без электричества после атаки украинских БПЛА. Инцидент произошел из-за повреждения линии ЛЭП.



Галия Гарифуллина