Дата-центр «Яндекса» в Калуге пострадал при атаке БПЛА
Несколько модулей полностью выведены из строя
Часть инфраструктуры дата-центра «Яндекса» в Калуге получила повреждения в результате атаки БПЛА. Несколько модулей полностью выведены из строя, пишет ТАСС.
— В результате атаки БПЛА пострадала часть инфраструктуры дата-центра «Яндекса» в Калуге. Несколько модулей дата-центра полностью выведены из строя. Из-за этого часть сервисов «Яндекса» может работать с перебоями. Полный масштаб ущерба сейчас оценивается, — сообщили в компании.
На месте работают экстренные службы и специалисты компании. Никто не постарадал, добавили в «Яндексе».
Напомним, недавно часть подмосковного Домодедово осталась без электричества после атаки украинских БПЛА. Инцидент произошел из-за повреждения линии ЛЭП.
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