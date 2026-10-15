Аэропорт Казани временно приостановил работу из-за ракетной опасности
Росавиация сообщила о закрытии казанской аэрогавани
Аэропорт Казани временно приостановил работу из-за ракетной опасности. Об этом сообщили в пресс-службе Росавиации.
— Введены временные ограничения на прием и выпуск воздушных судов. Ограничения необходимы для обеспечения безопасности полетов, — говорится в официальном заявлении ведомства.
Аналогичные меры введены в аэропорту Нижнекамска, где также временно приостановили полеты.
Ограничения в работу аэропорта Казани введены на фоне объявленной в Татарстане ракетной опасности. Также закрыты аэрогавани Ульяновска, Самары и в Чебоксар.
Напомним, режим «Ракетная опасность» в данный момент действуют в нескольких регионах Поволжья. В том числе в Татарстане, Чувашии, Ульяновской, Самарской и Оренбургской областях.
Подписывайтесь на телеграм-канал, группу «ВКонтакте», канал в MAX и страницу в «Одноклассниках» «Реального времени». Ежедневные видео на Rutube и «Дзене».