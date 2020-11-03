В Татарстане уволен замглавы республиканского МЧС Насибуллин

В Татарстане уволен замминистра по делам гражданской обороны республики Ильхам Насибуллин, арестованный по обвинению в злоупотреблении полномочиями.

В пресс-службе МЧС Татарстана рассказали, что Насибуллин был уволен, поскольку 19 октября истек срок его контракта.

Фото: realnoevremya.ru / Ирина Плотникова

Напомним, замминистра по ЧС и ГО Татарстана инкриминируется поддержка компании «ОДС РТ». Якобы он понуждал бизнес заключать с ней контракты на пожарную охрану объектов. Арестовали чиновника еще в марте.