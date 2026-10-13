Суд в Казани приостановил работу магазина «Продуктовый рай» на 90 суток
В магазине забраковано 25 партий продукции объемом более 120 кг, помещения опечатаны
Советский районный суд Казани приостановил деятельность продуктового магазина «Продуктовый рай» ИП Симановой И.А. в ЖК «Лесной городок» на 90 суток. Решение принято по иску Управления Роспотребнадзора по Татарстану после обращения покупателя за медицинской помощью.
В ходе проверки ведомство выявило грубые нарушения. В частности, выявлено производство кулинарии в неподходящих условиях, использование продуктов с истекшим сроком годности, прием сырья без документов и наличие бактерий группы кишечной палочки в готовых блюдах и на инвентаре.
В магазине забраковано 25 партий продукции объемом более 120 кг, помещения опечатаны. На предпринимателя составлены протоколы об административном правонарушении.
Ранее суд в Нижнекамске приостановил работу ресторана «Бахор» на 90 суток, после того как в готовой продукции заведения лабораторно обнаружили бактерии кишечной палочки.
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