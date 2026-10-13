Суд в Казани приостановил работу магазина «Продуктовый рай» на 90 суток

В магазине забраковано 25 партий продукции объемом более 120 кг, помещения опечатаны

Фото: Татьяна Демина

Советский районный суд Казани приостановил деятельность продуктового магазина «Продуктовый рай» ИП Симановой И.А. в ЖК «Лесной городок» на 90 суток. Решение принято по иску Управления Роспотребнадзора по Татарстану после обращения покупателя за медицинской помощью.

В ходе проверки ведомство выявило грубые нарушения. В частности, выявлено производство кулинарии в неподходящих условиях, использование продуктов с истекшим сроком годности, прием сырья без документов и наличие бактерий группы кишечной палочки в готовых блюдах и на инвентаре.

В магазине забраковано 25 партий продукции объемом более 120 кг, помещения опечатаны. На предпринимателя составлены протоколы об административном правонарушении.

Ранее суд в Нижнекамске приостановил работу ресторана «Бахор» на 90 суток, после того как в готовой продукции заведения лабораторно обнаружили бактерии кишечной палочки.

Зульфат Шафигуллин