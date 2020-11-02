В Татарстане за взятки посадили на 6 лет бывшего инспектора Ростехнадзора

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К 6 годам колонии общего режима приговорил Нижнекамский горсуд 43-летнюю экс-сотрудницу отдела Ростехнадзора Наталью Орел. Она признана виновной в получении 12 взяток, сообщили «Реальному времени» в Следкоме по РТ.



В деле фигурируют суммы от 20 до 150 тысяч рублей.

По версии следствия, в 2018—2019 годах в ходе проверок деятельности предприятий, осуществлявших строительно-монтажные работы, инспектор получала от их представителей незаконные подношения за непривлечение к ответственности по выявленным правонарушениям.

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