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В Татарстане за взятки посадили на 6 лет бывшего инспектора Ростехнадзора

17:00, 02.11.2020
В Татарстане за взятки посадили на 6 лет бывшего инспектора Ростехнадзора
Фото: "Реальное время"

К 6 годам колонии общего режима приговорил Нижнекамский горсуд 43-летнюю экс-сотрудницу отдела Ростехнадзора Наталью Орел. Она признана виновной в получении 12 взяток, сообщили «Реальному времени» в Следкоме по РТ.

В деле фигурируют суммы от 20 до 150 тысяч рублей.

По версии следствия, в 2018—2019 годах в ходе проверок деятельности предприятий, осуществлявших строительно-монтажные работы, инспектор получала от их представителей незаконные подношения за непривлечение к ответственности по выявленным правонарушениям.

Под стражу женщину взяли в зале суда.

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