ФСБ сообщила о срыве атаки дронов на военный аэродром «Балтимор» в Воронеже

Для удара по инфраструктуре, самолетному парку и личному составу планировалось использовать БПЛА ближнего радиуса действия

Федеральная служба безопасности предотвратила попытку атаки на военный аэродром «Балтимор» в Воронежской области, которую планировала Служба безопасности Украины. Об этом сообщает пресс-служба ведомства.

Для удара по инфраструктуре, самолетному парку и личному составу планировалось использовать БПЛА ближнего радиуса действия.

В Воронеже задержали и арестовали завербованную на Украине россиянку, которая арендовала гараж для сборки и запуска дронов. По данным спецслужбы, она изъяла из тайников девять комплектов БПЛА со взрывчатым веществом массой около 500 граммов каждое, а также средства управления.

После перевода в боевое положение управление беспилотниками должно было осуществляться операторами с территории Украины через интернет.

Подозреваемая задержана и помещена под стражу, мероприятия по выявлению всех обстоятельств продолжаются.

Ранее Следственный комитет России во взаимодействии с ФСБ и МВД пресек террористическую и диверсионную деятельность несовершеннолетних в 21 регионе.