ФСБ сообщила о срыве атаки дронов на военный аэродром «Балтимор» в Воронеже
Для удара по инфраструктуре, самолетному парку и личному составу планировалось использовать БПЛА ближнего радиуса действия
Федеральная служба безопасности предотвратила попытку атаки на военный аэродром «Балтимор» в Воронежской области, которую планировала Служба безопасности Украины. Об этом сообщает пресс-служба ведомства.
Для удара по инфраструктуре, самолетному парку и личному составу планировалось использовать БПЛА ближнего радиуса действия.
В Воронеже задержали и арестовали завербованную на Украине россиянку, которая арендовала гараж для сборки и запуска дронов. По данным спецслужбы, она изъяла из тайников девять комплектов БПЛА со взрывчатым веществом массой около 500 граммов каждое, а также средства управления.
После перевода в боевое положение управление беспилотниками должно было осуществляться операторами с территории Украины через интернет.
Подозреваемая задержана и помещена под стражу, мероприятия по выявлению всех обстоятельств продолжаются.
Ранее Следственный комитет России во взаимодействии с ФСБ и МВД пресек террористическую и диверсионную деятельность несовершеннолетних в 21 регионе.
Подписывайтесь на телеграм-канал, группу «ВКонтакте», канал в MAX и страницу в «Одноклассниках» «Реального времени». Ежедневные видео на Rutube и «Дзене».