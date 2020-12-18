Фартового свата экс-главы Балтасей признали фальсификатором

В Татарстане обвиняемого в аферах на 141,5 млн рублей и штамповке подделок для судей освободили от наказания

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На суде бывшие подчиненные винили его в развале агрохолдинга и уводе госимущества, прокуратура просила посадить на 6 лет, а суд оштрафовал на 130 тысяч рублей и тут же освободил от выплаты за сроком давности. Столь мягкий приговор в Татарстане вынесли свату бывшего главы Балтасинского района и экс-директору «Балтасинской сельхозтехники». Несмотря на установленные судом факты обмана самих судей. Бывший глава района прошел по делу свидетелем.

«От наказания освободить, имущество вернуть»



Скандальное дело рассматривал Арский райсуд. Поскольку подсудимый Рафаэль Фартович Габрахманов является сватом бывшего главы Балтасинского района (сын Габрахманова женат на дочке Марата Зарипова — ред.), да и три эпизода обвинения связаны с предоставлением поддельных документов в Балтасинский суд.

Бывшего директора ОАО «Балтасинская сельхозтехника» (далее БСХТ) обвиняли в уводе имущества этого некогда передового агрохолдинга с уставным капиталом в полмиллиарда рублей и оформлении самых значимых объектов в личную собственность по решениям суда. На следствии оставшиеся без работы сотрудники предприятия делились мнением — назначение Габдрахманова продавила власть района и это стало началом краха.

Впрочем, эти показания бывших аграриев в приговоре Арского суда отражения не нашли. Согласно приговору от 24 ноября 2020 года, три самых тяжких эпизода обвинения по ч.4 ст. 159 УК РФ (мошенничество в особо крупном размере) с заявленным следствием ущербом в 141,5 млн рублей суд счел излишне вмененными и указал, что действия Габдрахманова полностью охватываются четырьмя эпизодами по ч.1 ст. 303 УК РФ (фальсификация доказательств по гражданскому делу), ведь именно на основании судебных решений подсудимый смог «приобрести» право собственности на имущество.

Арский райсуд постановил отменить наложенный следствием арест на все объекты, зарегистрированные благодаря обману Фемиды и указал «имущество возвратить по принадлежности». Фото yandex.ru

Суд решил — предоставление в гражданские процессы договоров купли-продажи объектов с липовыми подписями и штампами печатей из-под принтера не было способом легализации похищенного имущества. Хотя и установил — с помощью полученных судебных решений подсудимый смог зарегистрировать спорные объекты в личную собственность, а затем подарить их своему сыну.

По совокупности за четыре фальсификации экс-главу «БСХТ» приговорили к уголовному штрафу в 140 тысяч рублей, который тут же смягчили до 130 тысяч (зачтя время под домашним арестом), а затем освободили от данного наказания ввиду истечения двухлетнего срока давности привлечения к ответственности по ч.1 ст. 303 УК РФ.

Кроме того, Арский райсуд постановил отменить наложенный следствием арест на все объекты, зарегистрированные благодаря обману Фемиды и указал «имущество возвратить по принадлежности». Но не уточнил — кому именно. А поскольку саму регистрацию никто пока не отменял, фактически осужденному-освобожденному предоставили полное право распоряжаться этими объектами.

Нюанс в том, что приговор никто не оспаривал. Даже прокуратура, что в прениях запрашивала для обвиняемого со связями 6 лет колонии общего режима.

У ветеранов «БСХТ» результат процесса вызвал недоумение.

— От нас 15 человек на суд ездили, все давали показания, что имущество было умышленно присвоено. В период конкурсного производства, Габдрахманов продолжал ходить на работу. Это была организованная преступная группа. А суд оставил его без наказания. Он ведь сейчас ходит и говорит — имущество тоже за ним останется, — поделился своим мнением бывший председатель профкома предприятия Табрис Абдрахманов.

Неактуальная версия обвинения в семи эпизодах

Вкратце напомним, в чем именно обвиняли фартового свата.

Эпизод 1, неподтвержденный судом — мошенничество на 93,1 млн рублей на фоне банкротства «БСХТ» — с неконкурентными торгами, намеренной неподачей заявок и продажей в 2005 году одним лотом 43 объектов недвижимости и техники в селе Карелино всего за 7,1 млн рублей компанией ООО «Управление» Габдрахманова, который был еще и гендиректором БСХТ.

Следователи полагали, торги были фикцией, имущество уже стояло на балансе «Управления». При этом в единый лот включили не подлежавшие приватизации и переданные лишь в оперативное управления объекты госсобственности — магазин, трехэтажный клуб и здание прачечной. Поэтому Росреестр отказал «Управлению» в регистрации права на эти здания и после перепланировки и присоединения магазина к столовой их постановили на кадастровый учет под другими номерами.

Эпизод 2, установленный судом — Фальсификация доказательств по зданию клуба 693 кв. м. По версии следствия, обвиняемый путем подделки подписи конкурсного управляющего изготовил договор купли-продажи трехэтажного здания в Карелино всего за 150 тысяч рублей и акт приема-передачи, и направил эту липу в суд в 2014-м году — после отказа Росреестра регистрировать переход права в отсутствие заявления продавца объектов. В 2015-м году решение Балтасинского суда о признании за Габдрахмановым права на строение вступило в силу, и Росреестр был вынужден признать его владельцем. Регистрировать права «Управления» на это имущество Габдрахманов даже не пытался, представил в Росреестр поддельный договор о продаже конкурсным управляющим объектов «Курмалы» ему лично.

Эпизод 3, не подтвержденный судом — мошенничество на 9,8 млн рублей с семью объектами (включая свиноферму, картофелехранилище и склады) дочерней компании БСХТ — ООО «Курмала» в одноименном селе, которые, как считали силовики, увели в 2007 году с неконкурентных торгов в пользу «Управления» за 450 тысяч рублей. А в последующем пытались зарегистрировать в собственность Габдрахманова по поддельному договору. Росреестр отказал, не получив заявление от конкурсного управляющего, что договор продажи заключался с Габдрахмановым лично.

Эпизод 3, не подтвержденный судом — мошенничество на 9,8 млн рублей с семью объектами (включая свиноферму, картофелехранилище и склады) дочерней компании БСХТ — ООО «Курмала»

Эпизод 4, установленный судом — фальсификация доказательств права собственности на 7 объектов в Курмале по гражданскому делу. После отказа Росреестра Габдрахманов в 2012-м году обратился с иском в Балтасинский райсуд, к которому приложил сфабрикованные документы. Судья Шакиров признал требования бизнесмена законными, что позволило ему зарегистрировать объекты в личную собственность.



Эпизод 5, не подтвержденный судом — мошенничество на 38,7 млн рублей с сокрытием от конкурсника теплицы и дома пчеловода в селе Курмала. Габдрахманова обвиняли в личном распоряжении этими объектами и подделке договора о их личном выкупе всего за 150 тысяч рублей.

Эпизод 6, установленный приговором — фальсификация доказательств по иску о теплице и доме пчеловода с предоставлением в райсуд липовых актов приема-передачи и договора купли-продажи. После вступления решения в силу в 2012 году инициировал оформление новых техпаспортов на объекты, в которых их размеры незначительно изменились. Росреестр оформил оба здания в личную собственность Габдрахманова.

Эпизод 7, подтвержденный судом — фальсификация, которая не обманула татарстанский арбитраж: в 2016 году Габдрахманов сфабриковал документы о покупке водонапорной башни и уличного водопровода в селе Курмала в период банкротства ООО «Курмала» и подал заявление в АС РТ от ООО «Управление», требуя признать отсутствующим уже зарегистрированное право ФГБУ «Управление мелиорации земель и сельхозводоснабжения в РТ» на оперативное управление этими объектами. В 2017-м году, получив отказ в первой инстанции, оспорил его, но завладеть коммунальными сетями так и не смог.

Подсудимый настаивал — никакой поддержкой районной власти он не пользовался, в период банкротства был полностью отстранен от руководства «БСХТ», а влиять на процедуру торгов не мог

Адвокат осужденного: «Отчуждения имущества не было, был выкуп»



В суде Рафаэль Габдрахманов отрицал вину по всем семи эпизодам. Хотя ранее в Следкоме частично признал фальсификацию. Настаивал, что умысла на хищение имущества агрохолдинга у него не было, банкротство было инициировано из Казани, да и его ООО «Управление» было создано «по требованию руководства республики — с целью сохранения рабочих мест и недопущение «растаскивания» имущества ОАО «Балтасинская сельхозтехника». Подсудимый настаивал — никакой поддержкой районной власти он не пользовался, в период банкротства был полностью отстранен от руководства «БСХТ», а влиять на процедуру торгов не мог.

О чистоте торгов суду заявил и бывший конкурсный управляющий «БСХТ», хотя на следствии он давал и иные показания — о том, что на него давили: Габдрахманов бегал с жалобами к Зарипову, после чего на предприятие с проверками приходила полиция и прокуратура. Были и вызовы на ковер в администрацию с претензией — почему мешаешь работать (отстраненному от должности) гендиректору?! Со слов свидетеля — ему еще тогда было очевидно: имущество решили прибрать к рукам конкретные люди, однако повлиять на ситуацию он, с его слов, не мог. Да и опыта тогда не было. Оценка этим показаниям в приговоре не дана.

Зато там отражены данные допроса экс-главы Балтасей Марата Зарипова — «обстоятельства приобретения ООО «Управление» имущества ему неизвестны, Габдрахманову он никакого покровительства не оказывал».

На основе этих данных суд решил: «доводы обвинения о том, что Габдрахманов Р.Ф. завладел имуществом путем мошенничества, пользуясь дружественными связями с прежним руководством Балтасинского района, которое, как и жителей района ввел в заблуждение, путем создания фиктивного аукциона и недопущения к аукциону других участников, не нашли своего подтверждения».

В приговоре отражены данные допроса экс-главы Балтасей Марата Зарипова — «обстоятельства приобретения ООО «Управление» имущества ему неизвестны, Габдрахманову он никакого покровительства не оказывал». Фото baltasi.tatarstan.ru

При этом оснований для оправдания по статьям о мошенничестве Арский райсуд почему-то не нашел, исключив этот тяжкий состав как излишне вмененный. С подобной практикой по резонансным делам опрошенные «Реальным временем» юристы не встречались. Частенько бывает наоборот — суд исключает из обвинения статьи о фальсификации и подделке, полагая, что они являлись лишь способом совершения мошеннических действий.

Впрочем, приговор уже вступил в силу. И права оспаривать его у бывших работников «БСХТ» нет.

— Приговор является законным и обоснованным. Отчуждения имущества не было. Был выкуп, а что он совершался по заниженной цене — это не вина моего клиента. Они никакого отношения к оценке не имел, — комментирует результат процесса адвокат осужденного Дмитрий Усков.

Иск о возврате имущества пока не подан

Об ущербе от совершенных преступлений в судебном решении не сказано ни слова. Между тем, как сообщил «Реальному времени» старший помощник прокурора Татарстана Руслан Галиев, точка в этой истории не поставлена: «Готовится гражданский иск по отмене регистрации на отчужденные объекты и возврату имущества в собственность государства».



Напомним, уголовное дело по этой истории было возбуждено с подачи балтасинцев, что в конце 2018-го обнаружили на московском сайте объявление — «Продам производственное складское помещение 17 128 кв. м, Балтасинский район, с. Карелино, 100 млн рублей, собственник Рафаэль». Забегая вперед — сделка не прошла. После того, как возмущение балтасинцев выплеснулось в программе «7 дней» ТНВ. А уже в ходе следствия, часть народных жалоб на развал «БСХТ», что годами слали правоохранителям и чиновникам, нашли при обыске в доме Габдрахманова.

Об ущербе от совершенных преступлений в судебном решении не сказано ни слова

Если верить неравнодушным балтасинцам, после приговора на бывших объектах «БСХТ» наблюдается невиданная активность по вывозу старых станков. Ведь когда-то полтысячи работников холдинга не только обрабатывали поля и занимались ремонтом агротехники, они строили дороги и трехэтажные дома для своих, выпускали столярную продукцию, штамповали на селе с помощью импортного станка пластмассовые кружки, ведра и тазики, шили спецовки и рукавицы, а еще разводили свиней и держали пчел…