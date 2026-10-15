Аэропорт Казани возобновил полноценную работу после отмены ограничений
Казанская аэрогавань временно закрывалась на время ракетной опасности в Татарстане
Аэропорт Казани возобновил полноценную работу после отмены ограничений. Об этом сообщается в официальном сообщении пресс-службы Росавиации.
Ограничительные меры были введены с целью обеспечения безопасности полетов, уточнили в ведомстве.
Казанский аэропорт закрывался на время ракетной опасности в Татарстане. Данный режим вводился в республике дважды за прошедшую ночь.
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