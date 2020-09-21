Суд вернул в Следком коррупционное дело о фонтанах экс-главы Бугульмы

Фото: «Реальное время»

Бугульминский горсуд постановил — вернуть следователям уголовное дело по обвинению во взятке 2,7 млн рублей бывшего главы Бугульминского района Ильдуса Касымова. Такое решение было принято на прошлой неделе, то есть через 11 месяцев после старта процесса.



По данным источников «Реального времени», ходатайство о возврате дела заявили представители гособвинения со ссылкой на некие процессуальные нарушения в обвинительном заключении. Произошло это почти на финише судебного следствия, когда сторона обвинения практически завершила представлять доказательства, но допрос подсудимых еще не начался.

Суд ходатайство удовлетворил. Если оно не будет обжаловано, то дело вернется в прокуратуру и будет направлено в СК для проведения дополнительного расследования.

Напомним, ранее 65-летнего экс-главу района Ильдуса Касымова обвинили в превышении полномочий и получении взятки на 2,7 млн рублей, а 34-летнюю поставщицу фонтанного оборудования Русалину Усубову — в хищении средств бюджета по двум неисполненным контрактам на строительство каскада фонтанов в Бугульме. Предпринимательница призналась в даче взятки и была освобождена от ответственности в этой части. Касымов причастность к преступлениям отрицает.



Дело поступило в горсуд еще в октябре 2019-го, однако ввиду болезни Усубовой процесс начался в марте 2020-го.