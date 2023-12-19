Сидели ни за что 4 года: Верховный суд Татарстана оправдал трех полицейских из Бавлов

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Сенсационное решение по резонансному делу о коррупции вынес сегодня Верховный суд Татарстана. Тройка судей отменила приговор, по которому замглавы полиции Бавлов Алмаза Шакирова и двух его коллег посадили на 27 лет, и вынесла новый — о полном оправдании, сообщили «Реальному времени» участники процесса.



Согласно решению апелляционной инстанции, в ближайшее время подполковник Шакиров, а также его бывшие коллеги Ильнур Назмутдинов и бывший оперативник Фанис Салаватов должны быть освобождены из СИЗО в Бугульме.

Напомним, на своей невиновности они настаивали со дня задержания, но провели под стражей больше четырех лет. Дело против силовиков появилось в ходе расследования другого — в 2016 году в бавлинском селе произошло двойное убийство четы пенсионеров. В СК и прокуратуре полагали, что исключительно под давлением обвиняемых в том убийстве поначалу сознался и год отсидел в СИЗО невиновный сосед убитых Абузар Гафуров, хотя у силовиков была информация о том, кто продал и перепродал пропавшую после убийства иномарку жертв. По версии силовиков, обвиняемые за взятку в 60 тысяч рублей от перекупщика помогли снять эту машину с федерального розыска, а еще за 100 тысяч — избежать уголовной ответственности.

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В ноябре 2019-го за совершение того двойного убийства Верховный суд Татарстана вынес приговор двоюродным братьям из Башкирии. В том же году потерпевший Гафуров подал иск к государству на 5 млн рублей, и позже в его пользу суды, на фоне суда над полицейскими, взыскали с Минфина 1,2 млн рублей — за незаконное преследование.

В июне 2022-го Бавлинский горсуд признал все обвинения в адрес сотрудников МВД полностью доказанными, включая получение взяток, служебный подлог, превышение полномочий и воспрепятствование правосудию. Тем приговором замначальника полиции по оперативной работе Бавлинского района Алмаз Шакиров был наказан девятью годами колонии строгого режима, бывший следователь Ильнур Назмутдинов получил на полгода больше, а бывший оперативник Фанис Салаватов на полгода меньше. При этом суд наказал троицу еще штрафами — по 3,5 млн рублей каждого.

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Приговор обжаловали и сторона обвинения, и сторона защиты, в итоге решение в апелляции было принято через год с лишним. И оно шокировало всех участников процесса. Верховный суд РТ под председательством судьи Ирека Ибрагимова постановил — отменить приговор Бавлинского горсуда в отношении всех троих и оправдать полностью: по обвинению в двух взятках и созданию помех Фемиде — за отсутствием события преступления, по обвинению в превышении полномочий, служебном подлоге и подделке документов — за отсутствием состава преступления.



Также Верховный суд Татарстана признал за тремя оправданными право на реабилитацию вследствие незаконного уголовного преследования и обязал освободить их из-под стражи. При этом сегодня была оглашена лишь резолютивная часть оправдательного апелляционного приговора — так что какие доказательства легли в его основу, пока можно лишь гадать.

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«Думаю, все наши доводы, наконец, были услышаны. В 100-страничном приговоре Бавлинского суда им была отведена лишь одна страничка», — комментирует победный для защиты результат судебного процесса Наталья Фарукшина, адвокат Назмутдинова. По ее словам, оправдание «за отсутствием события преступления — взяток» может означать лишь тот факт, что Верховный суд РТ отверг показания единственного свидетеля, заявлявшего о коррупции, — перекупщика автомобиля Вафина, который на протяжении трех лет уверял, что приобрел машину непосредственно у владельца, а потом поменял показания и стал заявлять, что просто взятки дал.

— Для меня невиновность моего подзащитного была очевидна еще в 2019 году, — говорит адвокат Артур Шавалиев. — Шакиров ни разу не менял показания, начиная с тех, что давал в службе безопасности. В Бавлинском суде в прениях я проводил подробнейший анализ каждого пункта обвинения — до запятой. Апелляционная жалоба на приговор была на 40 листах. И я очень благодарен Верховному суду за то, что разобрались в этом деле. Еще на прошлом заседании судьи спрашивали наших клиентов — согласны ли они на прекращение ряда эпизодов за истечением сроков давности. Все сказали — нет, ну как можно согласиться с тем, чего не было?!