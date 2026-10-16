Больше фотографий, семейных мероприятий и волонтеров

Общественный совет при Минкульте РТ обсудил публичные цели на 2027 год

Интересно, что мог бы привезти в район ГМИИ РТ?. Фото: Сергей Козлов

Восемь публичных целей и задач сформировано для Министерства культуры РТ на 2027 год. Среди них — систематизация материалов о наследии, семейные мероприятия, обменные гастроли больших и малых театров и активное волонтерское движение. Предложения, итоги, правки обсуждали на заседании членов Общественного совета при Минкульте и его экспертов.

Поехали фотографировать районы!

От экспертов поступило 15 предложений по публичным целям. Среди них, например, цифровая платформа культурного наследия Татарстана на 50 000 оцифрованных документов. Встречи или выставки, посвященные культурной жизни и изменениям в Татарстане за 90 лет. Создание фокус-групп (комиссии) для мониторинга предоставления образовательных услуг в вузах и ссузах. Цифровая платформа «Театральная карта Татарстана». И субсидия для начинающих кинематографистов «Начало».

В результате было решено объединить большинство из них в восемь пунктов. Первый посвящен объектам материального и нематериального наследия — предполагается, что в следующем году на действующих республиканских медиаплатформах появится не менее 50 новых фотогидов, аудиоматериалов, видеороликов на русском и татарском языках.

Социолог, учредитель Института городских исследований «Тамга» Марья Леонтьева предложила вспомнить об одном из экспертных предложений, которое включало в себя фотоэкспедиции во все районы республики (а также две зарубежные), создание цифрового архива для безопасного обучения нейросетей и выставки в России и за рубежом.

— Как человек, который работает с наследием районов каждый год, я могу сказать, что накопленного фотоархива об объектах культурного материального и нематериального наследия у нас очень мало в свободном доступе, — объяснила Леонтьева. — Его нет даже в районных музеях.

А коллеги дополнили, что тот же Институт языка, литературы и искусств мог бы брать с собой в экспедиции фотографов, а также устраивать разные по тематике экспедиции в районы, формируя, например, эпиграфический фонд, а в следующем году — архитектурный, благо добровольцы найдутся.

Фотографов много, а фото из районов мало. предоставлено Леонидом Козловским

Музеи к детям или детей — к музеям?

В следующем году также мы ждем не менее 100 семейных концертов, творческих мастерских, экскурсий — за них будут отвечать дома культуры, музеи и библиотеки.

Творческим союзам предложат поучаствовать в «тематических творческих состязаниях» с молодежью, которая посещает профильные образовательные организации. Кроме того, те же союзы поедут по площадкам с мастер-классами, встречами и лекциями. Причем сначала в Минкульте предполагали сделать 20 мероприятий на 5 000 человек, но потом количество событий было решено увеличить вдвое.

Все больше внимания к волонтерам — в учреждениях культуры привлекут не менее 2 тысяч добровольцев для проведения не менее восьми обучающих встреч и ежеквартального публичного освещения итогов. Что касается лиц с ограниченными возможностями здоровья, для них предусмотрено не менее 30 специальных показов, а для сотрудников учреждений культуры — не менее двух обучающих семинаров.

Также среди предложений — не менее 25 передвижных выставок от госмузеев на основе имеющихся фондов в районах и городах.

— Любая выдача из музейных фондов должна сопровождаться обеспечением условий сохранности на местах. Или мы говорим про оригиналы произведений искусства? — уточнила ведущий научный сотрудник ИЯЛИ Ольга Улемнова, добавив, что баннерные выставки в таком случае не имеют смысла: репродукции можно и в интернете посмотреть.

Предложение решили дополнить организацией условий для показа и вывозом сельских детей в город, к музейным фондам.

Что-то случилось в «Мастеровых». предоставлено пресс-службой раиса Татарстана

Не только Дербышки и Авиастрой?

Масштабно выглядит предложение по обменным гастролям на 2027 год: 20 и более показов спектаклей городских театров в районах — и приезд 10 районных и сельских коллективов в Казань.

— Есть фестиваль «Идел-йорт», где на конкурсной основе привозят лучшие спектакли народных театров и показывают зрителям. В ДК Ленина либо в Дербышках, — прокомментировал председатель Общественного совета, театральный критик Нияз Игламов, добавив, что отнюдь не все из творчества любительских коллективов достойно показа.

Но 10 спектаклей, как написано в целях, в самый раз. Так что, возможно, скоро народные самородки будут играть не только в окраинных памятниках советской архитектуры, но и ближе к центру.

Обсуждая вопрос театров, руководитель АНО «Комитет семей воинов Отечества» Ангелина Галимова спросила: есть ли в плане у министерства пересмотреть репертуарную политику учреждений культуры, «потому что некоторые театральные постановки устарели в силу разных причин». И вообще, что называется, порой возникают вопросы. Оказывается, ее дочь сходила в Качаловский театр с классом, где посмотрели Шекспира: «А, там, извините, бородатая женщина в красном платье на сцене и люди на четвереньках, изображающие собак, бегают». Присутствующие критики с ходу не смогли определить, что же имелось в виду — «Гамлет» или «Укрощение строптивой».

— 809-й указ президента нашей страны четко определил приоритеты, — ответила замминистра Юлия Адгамова. — На сегодняшний день любой гражданин Российской Федерации может обратиться в нашу комиссию для того, чтобы мы выехали. Сейчас у нас есть запрос по «Мастеровым», до этого у нас был Камаловский. Мы выезжаем совместно с членами экспертного совета, отсматриваем этот спектакль и дальше уже выносим решение о том, что соответствует или не соответствует.