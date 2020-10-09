«Контролировал почти всех коммерсантов района»: Агляму Садретдинову вменили взятки 2000-х годов

К 69-летию экс-министра экологии РТ против него возбудили дела об «откатах» за отчуждение владений Буинской ватной фабрики и дома быта

Как минимум три объекта недвижимости в Буинске ушли в частную собственность за взятки от 50 до 300 тысяч рублей. Такова версия сотрудников Следкома, что возбудили дела о получении этих средств главой района Аглямом Садретдиновым в 2000-2006 годах. В 2020-м он получил временную прописку в СИЗО по обвинению в подстрекательстве к убийству. Кроме того, по данным источников «Реального времени», силовики проявляют интерес к периоду работу Садретдинова на посту министра экологии Татарстана.

Версия СК: за протекцию глава брал 300 тысяч



Все три дела о взятках были возбуждены 7 октября в отношении двоих лиц — бывшего буинского главы Агляма Садретдинова и предпринимателя-зека Маскуда Назмиева. Последний признался в даче незаконных вознаграждений на общую сумму 650 тысяч рублей.

эпизод 1 — 300 тысяч рублей за содействие в приобретении недостроенного здания «Дома быта» на Ефремова, 113а. По версии силовиков, эту сумму глава получил от Назмиева в декабре 2000 года. Недострой находился в собственности муниципалитета, но на него уже претендовал другой предприниматель, с которым даже успели заключить договор. По тем временам, 300 тысяч были серьезной суммой.

«По протекции Садретдинова первый этаж здания был продан именно его протеже, а с первым покупателем расторгли договор и вернули залог», сообщил близкий к следствию источник «Реального времени». На данный момент, в бывшем «Доме быта» уже два этажа, причем, кадастровая стоимость одного из помещений в 385 квадратов составляет 8,9 млн рублей, а другого (на 100 квадратов больше) — в 13,9 млн рублей.

эпизод 2 — 300 тысяч рублей за содействие в сделке с ОАО «Буинская ватная фабрика». В качестве взяткодателя вновь фигурирует Назмиев, желавший в 2003-2004 годах выкупить у фабрики участок с одноэтажным зданием на улице Луговой. По версии следствия, на эти объекты также имелся другой покупатель, но по указке главы участок отдали Назмиеву в обход конкурента.

«В то время Садретдинов, пользуясь властью, давал указания и контролировал деятельность практически всех коммерсантов Буинского района», комментирует степень влияния первого лица района один из представителей силового блока. То нежилое одноэтажное здание в 1 272 квадрата сейчас оценивается почти в 5 млн рублей — по кадастровой стоимости. Сейчас там работает компания по производству металлических дверей и окон.

эпизод 3 — 50 тысяч рублей за выделение участка 0,23 га знакомому Назмиева под строительство жилого дома на улице Ефремова. Вознаграждение, по версии силовиков, Назмиев передавал в начале 2006 года. В 2014-м этот земельный надел снят с учета.

Следователи 1-го отдела по особо важным делам Следкома по РТ уже допросили и Назмиева, и посредников, и предпринимателей, которые не смогли получить желаемые объекты на конкурентной основе. Последним до сих пор обидно, что их тогда подвинули.

Следователи 1-го отдела по особо важным делам Следкома по РТ уже допросили и Назмиева, и посредников, и предпринимателей, которые не смогли получить желаемые объекты на конкурентной основе. Фото: rt.rbc.ru

«Лично я называю Назмиева чемпионом России по минимальному наказанию»

Сам Аглям Садретдинов причастность к взяткам отрицает. Причем, на прекращение новых дел за сроком давности не согласен. Напомним, в июле 2020-го бывшего главу Буинска и экс-министр экологии Татарстана задержали прямо в здании Советского райсуда Казани — после оглашения решения о согласии Фемиды на отмену постановления 2010-го года о прекращении его преследования по убийству 2003-го года.

В день задержания силовики называли вип-фигуранта подозреваемым в организации убийства. Но обвинение предъявили в подстрекательстве к преступлению, жертвой которого стал Рашид Садыков, активист, экс-глава буинского общества по защите прав потребителей, помощник депутата Госдумы Сергея Шашурина. Садыков неоднократно и на всех уровнях критиковал руководство района, в том числе за «торговлю спиртным в подконтрольных главе магазинах», причем, в период объявленного в районе «сухого закона» на время уборочных работ. Активиста застрелили в собственном дворе.

В 2009-м в ходе разработки группировки «Квартала» Ново-Савиновского района полицейские и следователи получили признание киллера Виталия Токинова, за участие в том убийстве он получил 7 лет колонии строгого режима (после смягчения приговора в кассации). Его напарник Динар Галимжанов до суда не дожил, в отличие от человека, что по словам Токинова заплатил за то убийство «в интересах главы района» 180 тысяч рублей.

Коммерсант Маскуд Назмиев вину признал. За подстрекательство и пособничество убийству путем подкупа и предоставления информации о жертве в группе лиц он получил 4 года колонии строгого режима. Еще в 2010-м. И тогда же дал показания о причастности Агляма Садретдинова к расправе над Садыковым.

— Лично я называю Назмиева чемпионом России по минимальному наказанию — всего четыре года по части 2 статьи 105 УК, — комментирует ту посадку Назмиева адвокат экс-министра Аскар Пономарев. — Причем прокурор просил 11 лет, а потом даже не внес представление по поводу мягкости наказания... Я думаю, ценой такого решения была дача показаний против Садретдинова.

По словам защитника, на момент привлечения за убийство у заклятого друга его клиента уже была непогашенная судимость — за разбой. Но суд решил — первый приговор исполнять отдельно. «Вышел он раньше срока», — говорит Пономарев.



Арест Садретдинова истекает в день его рождения

Показания о взятках, по данным защитника, следователи получали от Назмиева еще в 2009-2010-х. «И тогда же после проверки выносили по ним отказы в связи с отсутствием в действиях Садретдинова состава преступления. — добавляет он. — Что нового произошло сейчас — мне просто непонятно. Также как и основания для разрешения на отмену постановления о прекращении дела в отсутствие новых обстоятельств».

Напомним, с претензиями по первому делу бывший вип-чиновник Татарстана не согласен. «Я никого не подстрекал. У меня не было оснований подстрекать к убийству Садыкова... Это чистый вымысел со стороны Назмиева и его соучастников. Я никогда не был в доверительных отношениях с Назмиевым. Знал его как предпринимателя. Никогда не оказывал ему содействия», — пояснял ранее обвиняемый следователям.

В деле об убийстве отсидевший свое Маскуд Назмиев остался свидетелем, дела о даче взяток в перспективе могут быть прекращены. С 2017-го Назмиев сидит за аферу под видом взятки на 2 млн рублей — обещал родственникам осужденного за наркотики смягчение приговора и присвоил деньги. Наказание мошенник отбывает в казанской колонии №2. На днях просил суд об условно-досрочном освобождении — не отпустили.

Срок ареста Агляма Садретдинова истекает 26 октября. В этот день ему исполнится 69 лет. Фото: пресс-служба Советского райсуда Казани

Срок ареста Агляма Садретдинова истекает 26 октября. В этот день ему исполнится 69 лет. Однако ходатайство о продлении меры пресечения суд рассмотрит раньше.

Источники «Реального времени» не исключают, что на взятках 2000-х годов следователи не остановятся — якобы силовики уже проявляют интерес к деятельности бывшего главы на посту главы Минэкологии Татарстана в 2007-2012 годах.