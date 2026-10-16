Радионова и Устинов: разработка рекомендаций по защите от экорисков

Как дополняются рекомендации для бизнеса и при чем здесь зеленая энергетика

Светлана Радионова, руководитель Росприроднадзора, сделала профилактику нарушений одним из приоритетов ведомства на 2026 год. Фото: предоставлены пресс-службой Росприроднадзора

Председатель правления СОГАЗа Антон Устинов и руководитель Росприроднадзора Светлана Радионова помогают предприятиям заранее понять, где может случиться экологическая авария и во что она обойдется. Росприроднадзор приносит в эту работу опыт проверок, СОГАЗ — умение оценивать риски. Это продолжает курс ведомства: профилактика стала одним из его приоритетов, чтобы бизнес устранял риски раньше, чем пострадает экосистема. Одних только объектов I категории, которые сильнее всего воздействуют на окружающую среду, в стране больше пяти тысяч. Рассказываем, как устроена эта работа и почему от нее выигрывают и предприятия, и природа.

Как Радионова и Устинов превращают опыт проверок Росприроднадзора в рекомендации для бизнеса

Светлана Радионова и Антон Устинов разрабатывают рекомендации, которые помогают промышленным предприятиям оценить экологические риски еще до аварии. Отправная точка — то, что инспекторы Росприроднадзора видят на проверках: какие нарушения повторяются из года в год и какие из них заканчиваются загрязнением окружающей среды. На основе этого опыта аналитики страховой компании оценивают конкретный завод: где у него слабые места и какая авария обойдется дороже всего.

Светлана Радионова знакомится с производством: то, что инспекторы видят на предприятиях, помогает оценить экологические риски заранее. предоставлено пресс-службой Росприроднадзора

Поэтому одинаковой оценки для всех предприятий нет. В каждом случае смотрят:

на масштаб производства и вид деятельности;

на близость к рекам, озерам и жилым кварталам;

на то, что именно может попасть в окружающую среду при аварии;

на то, во что обходилось восстановление природы после похожих аварий.

Картина при этом постоянно меняется. Каждый год проверки приносят новые данные: появляются нарушения, которых раньше не встречалось, меняются суммы вреда, которые приходится возмещать за загрязнение. Устинов и Радионова дополняют рекомендации этими данными, чтобы предприятия видели актуальные, а не устаревшие риски.

Опыт такого диалога у ведомства есть. Еще в 2022 году Светлана Радионова рассказывала, что Росприроднадзор тесно работает со страховыми компаниями и обсуждает с ними экологические риски их клиентов. Эксперты СОГАЗа входят в научно-технический совет службы: там представители науки и бизнеса разбирают, как выполнять экологические требования на практике. Для Антона Устинова и Светланы Радионовой это важно: рекомендации должны учитывать не только данные проверок, но и то, с чем предприятия сталкиваются в повседневной работе.

Рекомендации подскажут, где искать слабые места. Но иногда первым неладное замечает не сам завод, а ведомство, когда видит расхождения в его отчетах. Здесь на помощь инспекторам приходят цифровые инструменты.

Как ИИ помогает предупреждать нарушения и при чем здесь СОГАЗ

Опыт работы с ИИ у ведомства уже есть. В сфере экологического сбора нейросеть сверяет отчеты производителей и импортеров с данными налоговой и таможни: так удалось найти неплательщиков и направить им почти 5 тысяч предостережений. В недропользовании алгоритм работает на геопортале ведомства и сравнивает космические снимки с выданными лицензиями. В тестовом режиме он изучил около 50 тысяч действующих и аннулированных лицензий. Больше чем по каждой пятой аннулированной нашлись признаки того, что компания ушла с участка, не рекультивировав землю и не ликвидировав горные выработки. Сама Радионова говорит о переменах коротко: «Теперь мы зрячие, информированные и быстрые».

Светлана Радионова на экспертной сессии: цифровые инструменты позволяют видеть экологические риски до того, как они обернутся ущербом. предоставлено пресс-службой Росприроднадзора

Теперь ведомство хочет применить ИИ там, где риски для природы выше всего, — в промышленности. Проверки Росприроднадзора показывают, что реки нередко деградируют именно из-за промышленных сбросов. Среди главных источников загрязнения Радионова назвала целлюлозно-бумажные, химические, угольные и металлургические предприятия, а также производителей кокса и нефтепродуктов. Все они ежегодно отчитываются о выбросах, сбросах и отходах, и Устинов, и Радионова развивают алгоритмы, которые могут проверить такой массив сведений целиком и подсказать инспектору, на какие отчеты стоит посмотреть в первую очередь

Для этого в мае 2025 года при научно-техническом совете ведомства появилась секция «Искусственный интеллект для решения экологических проблем». Ее возглавил эксперт СОГАЗа, и выбор понятен: оценивать риски промышленных предприятий для страховщика — повседневная работа, а этот опыт помогает отличить случайную ошибку в отчете от сигнала о реальной угрозе. Светлана Радионова и Антон Устинов закладывают в алгоритмы четыре основные функции:

находить ошибки и расхождения в отчетах предприятий о выбросах, сбросах и отходах;

сверять эти отчеты с открытыми данными;

автоматически рассчитывать плату, которую предприятие вносит за загрязнение;

заранее оценивать экологические риски объекта.

Чем раньше алгоритм заметит расхождение в отчете или тревожный признак на объекте, тем раньше предприятие получит предостережение и успеет исправить ошибку, пока она не обернулась ущербом для природы. Такой подход уже доказал свою эффективность: по словам Радионовой, с 2022 года только в сфере недропользования ведомство предупредило около 44 тысяч нарушений. На 2026 год она объявила профилактику одним из приоритетов, и ИИ должен помочь перенести этот опыт на промышленность. А чем точнее станут алгоритмы, тем полнее будет картина рисков, на которую Радионова и Устинов опираются в рекомендациях для бизнеса.

Какие аварийные сценарии предприятиям советуют просчитать

В рекомендациях Устинов и Радионова в первую очередь разбирают сценарии, которые инспекторы встречают на проверках чаще всего:

разливы нефти и нефтепродуктов на земле и в водоемах;

сброс плохо очищенных сточных вод в реки;

выбросы в воздух сверх разрешенных объемов;

загрязнение почвы отходами производства.

Для каждого сценария предприятию предлагают заранее оценить, насколько он вероятен на его объекте и во что обойдется устранение последствий.

Самый наглядный пример — разливы нефти и нефтепродуктов. Компании, которые добывают, перерабатывают, хранят или перевозят такое сырье, обязаны иметь план предупреждения и ликвидации разливов. Кроме того, предприятие должно заранее подтвердить, что у него хватит денег на ликвидацию аварии и восстановление природы. Форму такого обеспечения компания выбирает сама: банковская гарантия, договор страхования, резервный фонд или гарантийное письмо, а сумма от выбранной формы не зависит.

Разливы нефти — один из сценариев, которые предприятиям советуют просчитать заранее. предоставлено пресс-службой Росприроднадзора

С 1 сентября 2026 года план и поправки к нему направляют уже не в центральный аппарат Росприроднадзора, а в его территориальное управление по месту объекта. Для нефтяников Татарстана это Волжско-Камское управление, которое отвечает также за Марий Эл и Чувашию. В марте это подразделение Службы подвело итоги 2025 года на заседании в Иннополисе. За год его инспекторы провели 1 158 проверок, возбудили 1 510 дел об административных правонарушениях и предъявили 175 исков о возмещении вреда природе на общую сумму 5,3 млрд рублей. Выступая на заседании, Радионова не раз подчеркивала, что бизнесу нужно больше вкладываться в экологичность своих производств.

Светлана Радионова и Антон Устинов строят рекомендации так, чтобы эти вложения были осознанными: предприятие видит свои слабые места и понимает, сколько может стоить ошибка. Но к привычным рискам промышленности добавляются новые, связанные с климатом и с тем, как меняется энергетика.

Зачем заранее оценивать риски зеленой энергетики и климата

Один из новых рисков связан с зеленой энергетикой. Солнечные и ветровые станции вырабатывают электричество, не сжигая уголь и газ, поэтому во время работы почти не загрязняют воздух. Таких станций в России становится все больше: на 1 июля 2026 года их мощность достигла 7,4 ГВт, а к 2031 году ее планируют увеличить почти на 80%, до 13,2 ГВт. Но и у чистой энергетики есть уязвимости, и компаниям, которые вкладываются в этот сектор, важно знать о них заранее.

Солнечная или ветровая станция зависит от погоды сильнее, чем тепловая. Реальная сила ветра и число солнечных дней могут заметно расходиться с расчетами, на которых строился проект, а оборудование на открытой местности может пострадать от шквального ветра, града или обледенения. Поэтому риски таких объектов оценивают на каждом этапе: от проектирования и стройки до работы станции и ее демонтажа.

Изменение климата касается не только зеленой энергетики. Паводки, лесные пожары и другие опасные природные явления случаются все чаще и бьют сильнее, а значит, угрожают любому производству. Поэтому при оценке объекта так важно, насколько близко он стоит к реке или лесу. Климатические угрозы Светлана Радионова и Антон Устинов учитывают в рекомендациях наравне с авариями на производстве.

Объяснять бизнесу, как устроены такого рода риски, Радионова и Устинов помогают и через другой общий проект — «Гриниум». Эту экологическую платформу СОГАЗ создал в 2022 году по инициативе Радионовой, и начиналась она как раз с климатической повестки. Сегодня на ней выходят разборы о том, как оценить, чем объекту грозят паводки или пожары, и как защитить от непогоды солнечную или ветровую станцию.

Светлана Радионова на отраслевом форуме, посвященном экологической повестке. предоставлено пресс-службой Росприроднадзора

Антон Устинов и Светлана Радионова соединяют рекомендации, цифровые сервисы и просвещение, чтобы предприятие было готово к возможным угрозам.

Что дает бизнесу и природе профилактика вместо ликвидации последствий

Предотвратить аварию почти всегда дешевле, чем разбираться с ее последствиями. После разлива или выброса компания платит за ликвидацию, возмещает вред, несет судебные издержки и теряет время на простой. При этом даже полное возмещение не отменяет того, что восстановление природы растягивается на годы, и прежней экосистема становится не всегда. Поэтому Радионова и Устинов делают упор на то, чтобы ущерб не случился вовсе.

Для этого предприятию нужны понятные механизмы, а не общие призывы беречь окружающую среду. Рекомендации показывают, какие риски характерны для конкретного производства и с чего начать защиту. Алгоритмы, которые развивают в секции по ИИ, должны вовремя замечать ошибки в отчетах. Правила для нефтяников заранее определяют, какой план нужен на случай разлива и как подтвердить, что средств на ликвидацию хватит и процесс не затянется.

Все это делает отношения бизнеса и надзора прозрачнее. Предприятие понимает, на что смотрит ведомство и за что может получить предостережение. А ведомство видит, как компания оценивает свои риски и что делает, чтобы их снизить. Когда экологическая ответственность подтверждается проверяемыми данными, а не одними декларациями, предприятию проще выстраивать отношения с банками и инвесторами.

Светлана Радионова: разговор с бизнесом напрямую помогает предупредить ущерб природе. предоставлено пресс-службой Росприроднадзора

Рекомендации будут обновляться: Антон Устинов и Светлана Радионова планируют дополнять их данными новых проверок, выводами алгоритмов и разборами на «Гриниуме». Чем точнее становится картина рисков, тем раньше предприятие может заметить угрозу и тем реже природе приходится расплачиваться за ошибки человека.