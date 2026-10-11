Над соседней с Татарстаном Самарской областью сбили БПЛА
Всего за ночь уничтожили 479 беспилотников
За ночь дежурные средства ПВО сбили 479 украинских БПЛА. Об этом сообщили в Минобороны России.
Беспилотники уничтожены над территориями Белгородской, Брянской, Курской, Тульской, Рязанской, Орловской, Липецкой, Воронежской, Тамбовской, Нижегородской, Владимирской, Саратовской, Самарской, Пензенской, Волгоградской, Ростовской областей, Краснодарского края, Республики Крым и над акваторией Черного моря.
Ранее сообщалось, что БПЛА атаковали дата-центр «Яндекса» во Владимире, его работа была полностью остановлена, сообщили в компании. Пострадавших нет, службы устраняют последствия.
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