В Татарстане на взятке 560 тысяч поймали инспектора миграционной службы

Фото: "Реальное время"

Комната приема пищи Сабинского РОВД Татарстана стала местом преступления. По данным источников «Реального времени», именно там состоялась передача 560 тысяч рублей в качестве незаконного вознаграждения старшему инспектору отделения по вопросам миграции, после чего 54-летняя сотрудница была задержана.



Передача денег проходила под контролем силовиков, которые ранее получили информацию: инспектор требует деньги от владельцев одного из кафе, угрожая штрафом до 800 тысяч рублей за нарушение миграционного законодательства при устройстве иностранца на работу. Хотя указанный иностранец был трудоустроен в кафе вполне законно, более того, являлся хорошим знакомым подозреваемой Гульсины Сабировой, уточнил «Реальному времени» источник в правоохранительных органах.

Сегодня подозреваемой сотруднице полиции планировали избрать меру пресечения, однако после задержания ей потребовалась госпитализация. В данный момент она находится в больнице.

По данным «Реального времени», вскрыть преступление помогли оперативники управления собственной безопасности МВД РТ, расследование ведут сотрудники Арского межрайонного отдела Следкома по РТ. В пресс-службе ведомства ход расследования не комментируют.

Ранее в Татарстане оперативники УЭБ и ПК МВД и сотрудники Следкома заподозрили в коррупции инспекторов Ространснадзора.