В Челнах посадили владельцев «РенБизнесАвто» и экс-начальника ГАИ Кировской области

В Набережночелнинском горсуде оглашен приговор по делу о мошенничестве на 837 млн рублей с реализацией грузовиков с липовыми паспортами о соответствии экологическому классу Евро-4.



Под стражу в зале суда взяли владельцев челнинской компании «РенБизнесАвто» Рафиля и Рената Габделхаковых. Суд приговорил каждого из них к 4 годам колонии общего режима, сообщает Сhelny-biz.

Бывшего руководителя ГИБДД Кировской области Александра Плотникова за превышение должностных полномочий и содействие мошенникам путем незаконной регистрации автомобилей, посадили на 2,5 года. Двух его бывших подчиненных Окулова и Черезова суд наказал условными сроками.

Дело «РБА» расследовалось в Следкоме по Кировской области с 2017 года. Бизнесменов и гаишников обвиняли в причастности к организованному преступному сообществу, хищению средств от продажи 279 комплектов авто на базе шасси КАМАЗ по сфальсифицированным документам в 2015—2016 годах.

Оглашение приговора в Челнах растянулось на 6,5 часа.

Ранее претензии силовиков к бизнесменам обернулись делами о взятках на 40 и 100 млн рублей.