«Я сам себя изобличил»: экс-зампрокурора Нурлата заделался «решалой»?

Уволенный из ведомства Краснова и Нафикова написал явку с повинной о причастности к шести взяткам в 40—600 тысяч рублей «за мягкое наказание»

Фото: Ирина Плотникова

Под домашний арест до 21 декабря отправил сегодня бывшего зампрокурора Нурлата Евгения Сергеева Ново-Савиновский райсуд Казани. Руководящий пост он занимал последние 5 лет и добровольно уволился за сутки до задержания. На заседании суда Сергеев рассказал о своих долгах и явке с повинной даже по тем преступлениям, в которых его не подозревали. По данным источников «Реального времени», Сергеева сдал водитель прокуратуры, признавшийся, что неоднократно выступал посредником в незаконных сделках между гособвинителем и подсудимыми.

«Понял, что обвинение необоснованное, и попросил 100 тысяч рублей»



Сенсационную новость об уголовном преследовании бывшего зампрокурора Нурлата первой обнародовала сама прокуратура Татарстана. Как выяснило «Реальное время», за сутки до вчерашнего задержания Евгений Сергеев успел написать рапорт об увольнении и получил расчет.

В надзорном ведомстве фигурант уголовного дела отслужил 8 лет — начинал помощником нурлатского городского прокурора, в 2015-м был назначен заместителем. До службы успел окончить Институт экономики, управления и права и несколько месяцев поработать секретарем судебного заседания в Аксубаевском райсуде.

В Ново-Савиновский райсуд Казани задержанного Сергеева доставили в наручниках. При виде камер он опустил голову пониже. На заседании суда следователь 3-го отдела по особо важным делам Следкома по Татарстану Булат Шакирянов просил избрать уже безработному фигуранту домашний арест.

На заседании было объявлено: Сергеева подозревают в посредничестве во взятке в размере 600 тысяч рублей. По версии следствия, именно эту сумму в июле текущего года запросил водитель служебного авто прокуратуры Нурлата Сергей Яманов, когда к нему обратился отец и стал просить помочь его подсудимым сыновьям, обвиняемым в таких тяжких преступлениях, как похищение человека и умышленное причинение тяжкого вреда здоровью.

Из оглашенных показаний Яманова следовало — просьбу о помощи он адресовал зампрокурора и получил отказ, однако вторая попытка была удачнее. В показаниях самого Сергеева отражено: «Отказал Яманову. Но в дальнейшем тот снова начал обращаться. Почитав дело, понял, что обвинение необоснованное и следствие часть обвинений исключит. Попросил 100 тысяч рублей».

Всего, по версии следствия, с июля по 20 сентября было перечислено по цепочке через знакомых 350 тысяч рублей, еще 25 тысяч — 21 октября.

В этот день сотрудники УФСБ по РТ задержали водителя. В отношении него и неустановленных лиц сотрудники Следкома возбудили дело о посредничестве взяточничеству в крупном размере. Через сутки по подозрению в этом преступлении взяли и Евгения Сергеева.

Как сообщил следователь Шакирянов, по этому делу работает целая следственная группа

Как сообщил в суде следователь Шакирянов, по этому делу работает целая следственная группа. Заметим, ранее сотрудники 3-го отдела Следкома по РТ разбирались в истории обманутых дольщиков стройфирмы «Свей» и довели до суда дела трех судей — по делу о покушении на посредничество взятке, о мошенничестве и смертельном ДТП.

В деле Сергеева — Яманова могут появиться еще пять эпизодов

Адвокат подозреваемого экс-прокурора Камиль Монасыпов возражал против домашнего ареста. По его ходатайству суд приобщил к материалам данные о финансовых обязательствах Сергеева — долгах, ипотеке и кредите. Да и семью кормить нужно. Поэтому защита настаивала на более мягкой мере пресечения, которая позволила бы бывшему силовику работать.

— Ваша честь, вину в совершении преступлений признаю в полном объеме. Я написал явку с повинной, где изложил дополнительные эпизоды, изобличающие меня, — выступил на заседании Евгений Сергеев. — Скрываться от органов предварительного следствия не намерен — у меня семья, двое малолетних детей, ипотека. В общей сложности 33 тысячи рублей ежемесячно надо платить. Воздействовать на иных лиц не намерен. Я сам себя изобличил.

По данным источников «Реального времени», явку с повинной написал и второй фигурант дела — уже уволенный из прокуратуры водитель Сергей Яманов, причем он также дал показания по шести эпизодам взяточничества — на данный момент возбуждено дело лишь по одному из них, в том числе по показаниям против самого себя и иных лиц.

С учетом невозбужденных эпизодов общая сумма незаконных передач может превысить полмиллиона рублей.

«Одного жулика трижды ловили на одном и том же, и он каждый раз отдавал деньги за назначение наказания в виде штрафа. При этом, обещая такое наказание, сотрудник надзорного ведомства каждый раз называл практически точную сумму штрафа», — уверяет источник в правоохранительных органах, знакомый с фабулой уголовного дела. По его словам, в первый раз данный жулик будто бы «выкупил» мягкую позицию обвинения за 100 тысяч рублей, второй раз — за такую же сумму, а в третий раз обошелся 70 тысячами.

По версии силовиков, в ряде случаев коррупционное предложение к фигурантам дела поступало через водителя прокуратуры по инициативе самого зампрокурора, ныне уволенного.

Впрочем, дело возбуждено о посредничестве взяточничеству, то есть предполагается, что кроме посредников были и получатели. Источники «Реального времени» говорят, что Сергеев пытается сместить акценты, настаивая, что в этой схеме был крайним звеном. И просто угадывал будущее наказание.

Представитель прокуратуры Ново-Савиновского района Азалия Гильманова ходатайство следствия о домашнем аресте поддержала

Яманов: «Сотрудничаю со следствием»

Представитель прокуратуры Ново-Савиновского района Азалия Гильманова ходатайство следствия о домашнем аресте поддержала. Судья Дмитрий Григорьев его удовлетворил, разрешив подозреваемому прогулки дважды в день по часу.

Такое же решение чуть позднее огласил судья Марсель Ахметшин, избиравший в другом зале суда меру пресечения подозреваемому Сергею Яманову, также отцу двоих детей. Он был согласен с этой мерой пресечения, просил лишь дать возможность отвозить из деревни детей в школу и садик Нурлата.

— Вину полностью признаю. С момента задержания сотрудничаю со следствием, — сообщил Яманов суду, не вдаваясь в детали дела.

«Вину полностью признаю. С момента задержания сотрудничаю со следствием», — сообщил Яманов суду

Адвокат подозреваемого Вячеслав Салмин заметил, что его клиент «вообще является винтиком в этой системе», и намекнул на возможность провокации. Правда, далее выяснилось — общение между Ямановым и отцом двух подсудимых сыновей фиксировалось в рамках оперативных мероприятий ФСБ и на записях, со слов следователя, совершенно четко отражено, кто именно начинает разговор о деньгах.

Расследование дела взято на особый контроль в прокуратуре Татарстана.