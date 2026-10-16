В ХМАО после атаки дронов загорелся промышленный объект
В настоящее время специалисты оценивают масштаб и характер нанесенного ущерба
При атаке БПЛА на промышленный объект в Сургутском районе ХМАО произошло возгорание. Об этом сообщил губернатор Руслан Кухарук в «Максе».
— В настоящее время специалисты оценивают масштаб и характер нанесенного ущерба. Держу ситуацию на личном контроле, — написал он.
Кухарук призвал местных жителей сохранять спокойствие и доверять информации только из проверенных источников.
Сегодня в регионе беспилотная опасность объявлялась дважды — в 09:50 и 13:18 мск.
Ранее сообщалось, что ночью над Татарстаном сбили БПЛА. Точное количество не уточняется. Всего за эту ночь российскими силами ПВО были перехвачены 644 украинских беспилотника.
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