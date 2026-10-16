В ХМАО после атаки дронов загорелся промышленный объект

В настоящее время специалисты оценивают масштаб и характер нанесенного ущерба

При атаке БПЛА на промышленный объект в Сургутском районе ХМАО произошло возгорание. Об этом сообщил губернатор Руслан Кухарук в «Максе».

— В настоящее время специалисты оценивают масштаб и характер нанесенного ущерба. Держу ситуацию на личном контроле, — написал он.

Кухарук призвал местных жителей сохранять спокойствие и доверять информации только из проверенных источников.

Сегодня в регионе беспилотная опасность объявлялась дважды — в 09:50 и 13:18 мск.

Ранее сообщалось, что ночью над Татарстаном сбили БПЛА. Точное количество не уточняется. Всего за эту ночь российскими силами ПВО были перехвачены 644 украинских беспилотника.

Алсу Сабирзанова