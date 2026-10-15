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В Татарстане повторно объявлена ракетная опасность, в Казани включили сирены

05:49, 15.10.2026

Жителей просят принять меры безопасности

В Татарстане повторно объявлена ракетная опасность, в Казани включили сирены
Фото: Артем Дергунов

На территории Татарстана повторно объявлена ракетная опасность. Об этом сообщается в официальном приложении МЧС.

В Казани включили сирены воздушной тревоги, жителей просят принять меры безопасности и пройти в места укрытия.

Артем Дергунов / realnoevremya.ru

Казанский аэропорт временно приостановил работу, сообщили в Росавиации.

Ранее ночью 14 октября в Татарстане уже вводился режим ракетной опасности. Ограничения действовали около 1,5 часа, о возможных последствиях не сообщалось.

Зульфат Шафигуллин

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ПроисшествияОбщество Татарстан

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