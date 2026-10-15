В Татарстане повторно объявлена ракетная опасность, в Казани включили сирены
Жителей просят принять меры безопасности
На территории Татарстана повторно объявлена ракетная опасность. Об этом сообщается в официальном приложении МЧС.
В Казани включили сирены воздушной тревоги, жителей просят принять меры безопасности и пройти в места укрытия.
Казанский аэропорт временно приостановил работу, сообщили в Росавиации.
Ранее ночью 14 октября в Татарстане уже вводился режим ракетной опасности. Ограничения действовали около 1,5 часа, о возможных последствиях не сообщалось.
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