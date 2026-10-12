Девять российских туристов не могут выбраться из Непала из-за паводка

Паводок произошел 11 октября, он разрушил горные дороги и тропы

Фото: скриншот видео с канала ТНВ

Девять российских туристов, совершавших трекинг в горах Непала, оказались отрезаны в деревне Джагат из-за наводнения на реке Будхи-Гандаки. Об этом РИА «Новости» сообщили в посольстве России в стране.

Паводок произошел 11 октября, он разрушил горные дороги и тропы. Группа отправилась в трекинг вокруг горы Манаслу. Прямой угрозы жизни и здоровью россиян нет, подчеркнули в дипмиссии.

Из соображений безопасности туристы поднялись выше на гору и ждут эвакуации вертолетом. Условия для ночлега там плохие, собственных денег на эвакуацию у них нет. Посольство обратилось к местным властям с просьбой рассмотреть возможность вывоза соотечественников.

Ранее сообщалось, что число погибших при наводнении в Непале превысило 1 тыс. человек. В посольство РФ поступили обращения о поиске 12 российских граждан, находившихся в зоне бедствия.

Алсу Сабирзанова