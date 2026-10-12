СК сообщил о пресечении деятельности более 50 подростков-диверсантов в 21 регионе РФ
В суды направлено 39 уголовных дел в отношении 57 человек в возрасте от 14 до 17 лет, обвиняемых в поджогах транспортной инфраструктуры и базовых станций связи
Следственный комитет России во взаимодействии с ФСБ и МВД пресек террористическую и диверсионную деятельность несовершеннолетних в 21 регионе. Об этом сообщает официальный представитель СК России Светлана Петренко.
В суды направлено 39 уголовных дел в отношении 57 человек в возрасте от 14 до 17 лет, обвиняемых в поджогах транспортной инфраструктуры и базовых станций связи.
На основании собранных доказательств уже вынесены приговоры в отношении 18 фигурантов в возрасте от 14 до 31 года. Они осуждены к лишению свободы на срок от 5 до 21 года.
СК отмечает, что украинские спецслужбы целенаправленно вовлекают граждан в преступления, обещая им мнимый высокий доход через мессенджеры. Уголовная ответственность за такие деяния наступает с 14 лет. При добровольном отказе от преступления и сообщении в правоохранительные органы ответственность снимается.
Ранее в июле сообщалось, что подростков из Татарстана ждет суд за поджог железнодорожного оборудования. Парни согласились пойти на преступление за 24 тыс. рублей от неизвестного лица.
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