СК сообщил о пресечении деятельности более 50 подростков-диверсантов в 21 регионе РФ

В суды направлено 39 уголовных дел в отношении 57 человек в возрасте от 14 до 17 лет, обвиняемых в поджогах транспортной инфраструктуры и базовых станций связи

Фото: Ирина Плотникова

Следственный комитет России во взаимодействии с ФСБ и МВД пресек террористическую и диверсионную деятельность несовершеннолетних в 21 регионе. Об этом сообщает официальный представитель СК России Светлана Петренко.

В суды направлено 39 уголовных дел в отношении 57 человек в возрасте от 14 до 17 лет, обвиняемых в поджогах транспортной инфраструктуры и базовых станций связи.

Максим Платонов / realnoevremya.ru

На основании собранных доказательств уже вынесены приговоры в отношении 18 фигурантов в возрасте от 14 до 31 года. Они осуждены к лишению свободы на срок от 5 до 21 года.

СК отмечает, что украинские спецслужбы целенаправленно вовлекают граждан в преступления, обещая им мнимый высокий доход через мессенджеры. Уголовная ответственность за такие деяния наступает с 14 лет. При добровольном отказе от преступления и сообщении в правоохранительные органы ответственность снимается.

Ранее в июле сообщалось, что подростков из Татарстана ждет суд за поджог железнодорожного оборудования. Парни согласились пойти на преступление за 24 тыс. рублей от неизвестного лица.

Зульфат Шафигуллин