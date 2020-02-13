Фартовый сват экс-главы Балтасей признался в обмане Фемиды
В Татарстане выберут суд для рассмотрения дела по аферам с госимуществом на 141 млн рублей и штамповке подделок для судей
Не рассматривать дело родственника экс-главы района решил накануне Балтасинский райсуд. Его председатель направил материалы в Казань для изменения подсудности. 56-летнего Рафаэля Габдрахманова обвиняют в «прихватизации» объектов и оборудования бывшей сельхозтехники на 141,5 млн рублей — путем мошенничества и представления подложных документов в районный и арбитражный суды. Как выяснило «Реальное время», из семи эпизодов обвинения бизнесмен признал три, а в своих показаниях упомянул нескольких ВИП-инициаторов банкротства успешного предприятия, включая миллиардера Алексея Семина.
Судить члена ВИП-семьи будут не в Балтасях
По этому делу проводились обыски в Минземимуществе Татарстана и доме бывшего главы Балтасей. Из-за него же, по слухам, в отставку подал один из федеральных судей. После того как отказался продлевать домашний арест обвиняемому в сентябре 2019-го.
Старт расследованию положило веб-объявление «собственника Рафаэля» о продаже бывшего имущества в селе Карелино за 100 млн рублей, опубликованное на московском сайте в 2018-м году. Сделка сорвалась, а за собственника взялись оперативники БЭП и сотрудники Арского межрайонного отдела Следкома по РТ. Их работу курировал руководитель отдела Эдуард Закиров. Дело возбудили в марте 2019-го, а 7 февраля 2020 года его результаты в 17 томах поступили в Балтасинский райсуд. Тот самый, в обмане которого на следствии признался будущий подсудимый — однокурсник и сват экс-главы района Рафаэль Габдрахманов. Младший сын Габдрахманова женат на дочке Марата Зарипова, рулившего Балтасями 13 лет.
10 февраля дело получил председатель Балтасинского райсуда Ильдар Шайдуллин. Однако вчера он вынес решение о направлении материалов в Верховный суд РТ для изменения территориальной подсудности. В материалах дела фигурируют показания помощника балтасинского судьи, а часть обвинений касается предоставления сфальсифицированных документов в этот же суд, пояснили «Реальному времени» в пресс-службе храма Фемиды.
Где будут судить Габдрахманова, решать Верховному суду Татарстана. А вот гособвинителем на процессе может выступить прокурор Балтасинского района Айрат Низамиев, утверждавший обвинение по этому делу.
Судьям предстоит разобраться, как передовой сельхозхолдинг ОАО «БСХТ» с уставным капиталом в полмиллиарда рублей и собственниками на 1994 год в лице Госкомимущества РТ (61,5%) и трудового коллектива (38,5%) в 2004-м начал процедуру банкротства из-за скопившихся долгов по налогам в 30 млн рублей. Лишившиеся 400 рабочих мест балтасинцы уже делились мнением — крах предприятию, что помимо основной деятельности строило многоэтажные дома и дороги, выпускало пластиковые ведра и столярку, шило спецодежду, положило навязанное руководством района назначение Рафаэля Габдрахманова на выборную должность гендиректора.
Версия следствия — «прихватизация» имущества в 7 эпизодах:
- Эпизод 1. Мошенничество на 93,1 млн рублей на фоне банкротства «Балтасинской сельхозтехники» (БСХТ) — с неконкурентными торгами, намеренной неподачей заявок и продажей в 2005 году одним лотом 43 объектов недвижимости и техники в селе Карелино всего за 7,1 млн рублей компанией ООО «Управление» Габдрахманова, который был еще и гендиректором БСХТ.
По версии следствия, торги были фикцией, имущество уже стояло на балансе «Управления». При этом в единый лот включили не подлежавшие приватизации и переданные лишь в оперативное управления объекты — магазин, трехэтажный клуб и здание прачечной. Поэтому Росреестр отказался регистрировать право собственности именно на эти три объекта, однако после перепланировки и присоединения магазина к столовой их постановили на кадастровый учет под другими номерами.
- Эпизод 2. Фальсификация доказательств по зданию клуба 693 кв. м. По версии следствия, Рафаэль Фартович путем подделки подписи конкурсного управляющего изготовил договор купли-продажи трехэтажного здания в Карелино всего за 150 тысяч рублей и акт приема-передачи, и направил эту липу в суд в 2014-м году — после отказа Росреестра регистрировать переход права в отсутствие заявления продавца объектов. В 2015-м году решение Балтасинского суда о признании за Габдрахмановым права на строение вступило в силу, и Росреестр был вынужден признать его владельцем.
- Эпизод 3. Мошенничество на 9,8 млн рублей с семью объектами (в том числе свинофермой, картофелехранилищем и складами) дочерней компании БСХТ — ООО «Курмала» в одноименном селе, которые, по версии следствия, увели в 2007 году с неконкурентных торгов в пользу «Управления» за 450 тысяч рублей. При этом регистрировать права «Управления» на это имущество Габдрахманов даже не пытался, представил в Росреестр поддельный договор о продаже конкурсным управляющим объектов «Курмалы» ему лично. Однако поначалу получил отказ, поскольку не было заявления конкурсника на переход права собственности.
- Эпизод 4. Фальсификация доказательств права собственности на 7 объектов в Курмале по гражданскому делу. После отказа Росреестра Габдрахманов в 2012-м году обратился с иском в Балтасинский райсуд, к которому приложил сфабрикованные документы. Судья Шакиров признал требования бизнесмена законными, что позволило ему зарегистрировать объекты в личную собственность.
- Эпизод 5. Мошенничество на 38,7 млн рублей с сокрытием от конкурсника теплицы в 15 тыс. кв. м и дома пчеловода в Курмале. По версии следствия, фартовый сват лично распоряжался этим имуществом, а чтобы узаконить владение, сфабриковал договор о личном выкупе этих объектов за 150 тысяч рублей.
- Эпизод 6. Фальсификация доказательств по иску о теплице и доме пчеловода с предоставлением в райсуд липовых актов приема-передачи и договора купли-продажи. После вступления решения в силу в 2012 году инициировал оформление новых техпаспортов на объекты, в которых их размеры незначительно изменились. Далее Росреестр оформил оба здания в личную собственность Габдрахманова.
- Эпизод 7. Фальсификация, которая не обманула Арбитражный суд РТ: по версии следствия, в 2016 году Габдрахманов сфабриковал документы о покупке водонапорной башни и уличного водопровода в селе Курмала в период банкротства ООО «Курмала» и подал заявление в АС РТ от ООО «Управление», требуя признать отсутствующим уже зарегистрированное право ФГБУ «Управление мелиорации земель и сельхозводоснабжения в РТ» на оперативное управление этими объектами. В 2017-м году, получив отказ в первой инстанции, он подал апелляционную жалобу, но завладеть коммунальными сетями так и не смог.
Версия обвиняемого: хищений не было, липу фабриковал «для простоты»
Попавший под следствие экс-глава БСХТ первоначально полностью отрицал причастность к каким-либо преступлениям, но перед направлением дела в суд признался в трех эпизодах обмана Фемиды и даже согласился на их прекращение за сроком давности. Свои действия Габдрахманов объяснил следователям не злым умыслом, а желанием упростить процедуру регистрации права собственности.
Четвертый эпизод фальсификации — с гражданским иском по трехэтажному зданию клуба в Карелино — он по-прежнему не признает, утверждая, что о подложности договора купли-продажи именно этого объекта ничего не знал. Источники «Реального времени» утверждают — этот объект крайне важен для бизнеса Габдрахманова.
Не признает будущий подсудимый причастность к трем эпизодам мошенничества. Придерживается версии, что никакого влияния на банкротные процедуры, включая формирование конкурсной массы и торги, не оказывал. Более того, вообще был против банкротства БСХТ, но не мог противиться решению в отношении всех районных сельхозтехник, принятому на республиканском уровне. Габдрахманов уверял — в 2002—2003 годах судьба БСХТ обсуждалась на совещании с участием главы ООО «УК Татсельхозтехника» Асхата Шарапова, министра сельского хозяйства РТ Марата Ахметова и представителя Госкомитета РТ о несостоятельности и финансовому оздоровлению. А еще упоминает письмо главного «банкротчика» республики Алексея Семина главе Балтасей о принятом решении.
На большинство вопросов силовиков сват бывшего главы вообще отказался отвечать. В том числе на вопросы, почему на первые торги «Управление» не заявлялось, когда и кому были подарены девять бывших объектов ООО «Курмала» (их нынешним собственником числится Эльфир Рафаэльевич Габдрахманов), за какую цену продан столярный цех БСХТ в Карелино. По версии покупателя, в 2011 году «пустое и разворованное» здание обошлось ему в миллион рублей. С торгов в 2005-м оно ушло всего за 93 тысячи. Хотя его рыночную стоимость на тот момент эксперты оценивают в 2 млн рублей.
Весь комплекс имущества БСХТ и его дочерней компании сейчас под арестом. Однако гражданский иск по делу не заявлен, поскольку правопреемников у ликвидированной организации нет. Потерпевшим по делу признано государство, интересы которого защищает прокуратура.
В свидетелях обвинения — экс-глава и экс-начальник ПИЗО района
Одним из свидетелей по делу стал бывший руководитель Палаты имущественных и земельных отношений Балтасинского района, который в качестве юриста представлял личные интересы Габдрахманова в судах. С его слов, о подложных документах ничего не знал.
Бывший глава района Марат Зарипов сохранил в этом деле статус свидетеля, уверяя, что близкий родственник ввел его в заблуждение и не оправдал возложенных на него надежд по сохранению предприятия и рабочих мест. А что стало с имуществом БСХТ, ВИП-чиновнику неизвестно.
Примечательно, что бывшие работники БСХТ уверены — без административного ресурса никому не удалось бы обобрать успешное предприятие до нитки. Они свидетельствуют — на бумаге отстраненный от работы гендиректор в период банкротства продолжал ходить на работу каждый день и руководить предприятием.
Бывший конкурсник признает — на него давили: Габдрахманов бегал с жалобами к Зарипову, после чего на предприятие с проверками приходила полиция и прокуратура. Были и вызовы на ковер в администрацию с претензией — почему мешаешь работать (отстраненному от должности) гендиректору?! Со слов свидетеля — ему еще тогда было очевидно: имущество решили прибрать к рукам конкретные люди, однако повлиять на ситуацию он, с его слов, не мог. Да и опыта тогда не было.
«Реальное время» будет следить за ходом процесса.
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