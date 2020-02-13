Фартовый сват экс-главы Балтасей признался в обмане Фемиды

В Татарстане выберут суд для рассмотрения дела по аферам с госимуществом на 141 млн рублей и штамповке подделок для судей

Фото: Ирина Плотникова

Не рассматривать дело родственника экс-главы района решил накануне Балтасинский райсуд. Его председатель направил материалы в Казань для изменения подсудности. 56-летнего Рафаэля Габдрахманова обвиняют в «прихватизации» объектов и оборудования бывшей сельхозтехники на 141,5 млн рублей — путем мошенничества и представления подложных документов в районный и арбитражный суды. Как выяснило «Реальное время», из семи эпизодов обвинения бизнесмен признал три, а в своих показаниях упомянул нескольких ВИП-инициаторов банкротства успешного предприятия, включая миллиардера Алексея Семина.

Судить члена ВИП-семьи будут не в Балтасях



По этому делу проводились обыски в Минземимуществе Татарстана и доме бывшего главы Балтасей. Из-за него же, по слухам, в отставку подал один из федеральных судей. После того как отказался продлевать домашний арест обвиняемому в сентябре 2019-го.

Старт расследованию положило веб-объявление «собственника Рафаэля» о продаже бывшего имущества в селе Карелино за 100 млн рублей, опубликованное на московском сайте в 2018-м году. Сделка сорвалась, а за собственника взялись оперативники БЭП и сотрудники Арского межрайонного отдела Следкома по РТ. Их работу курировал руководитель отдела Эдуард Закиров. Дело возбудили в марте 2019-го, а 7 февраля 2020 года его результаты в 17 томах поступили в Балтасинский райсуд. Тот самый, в обмане которого на следствии признался будущий подсудимый — однокурсник и сват экс-главы района Рафаэль Габдрахманов. Младший сын Габдрахманова женат на дочке Марата Зарипова, рулившего Балтасями 13 лет.

10 февраля дело получил председатель Балтасинского райсуда Ильдар Шайдуллин. Однако вчера он вынес решение о направлении материалов в Верховный суд РТ для изменения территориальной подсудности. В материалах дела фигурируют показания помощника балтасинского судьи, а часть обвинений касается предоставления сфальсифицированных документов в этот же суд, пояснили «Реальному времени» в пресс-службе храма Фемиды.

Судьям предстоит разобраться, как передовой сельхозхолдинг ОАО «БСХТ» с уставным капиталом в полмиллиарда рублей и собственниками на 1994 год в лице Госкомимущества РТ (61,5%) и трудового коллектива (38,5%) в 2004-м начал процедуру банкротства из-за скопившихся долгов по налогам в 30 млн рублей

Где будут судить Габдрахманова, решать Верховному суду Татарстана. А вот гособвинителем на процессе может выступить прокурор Балтасинского района Айрат Низамиев, утверждавший обвинение по этому делу.

Судьям предстоит разобраться, как передовой сельхозхолдинг ОАО «БСХТ» с уставным капиталом в полмиллиарда рублей и собственниками на 1994 год в лице Госкомимущества РТ (61,5%) и трудового коллектива (38,5%) в 2004-м начал процедуру банкротства из-за скопившихся долгов по налогам в 30 млн рублей. Лишившиеся 400 рабочих мест балтасинцы уже делились мнением — крах предприятию, что помимо основной деятельности строило многоэтажные дома и дороги, выпускало пластиковые ведра и столярку, шило спецодежду, положило навязанное руководством района назначение Рафаэля Габдрахманова на выборную должность гендиректора.

Версия следствия — «прихватизация» имущества в 7 эпизодах:

Эпизод 1. Мошенничество на 93,1 млн рублей на фоне банкротства «Балтасинской сельхозтехники» (БСХТ) — с неконкурентными торгами, намеренной неподачей заявок и продажей в 2005 году одним лотом 43 объектов недвижимости и техники в селе Карелино всего за 7,1 млн рублей компанией ООО «Управление» Габдрахманова, который был еще и гендиректором БСХТ.



По версии следствия, торги были фикцией, имущество уже стояло на балансе «Управления». При этом в единый лот включили не подлежавшие приватизации и переданные лишь в оперативное управления объекты — магазин, трехэтажный клуб и здание прачечной. Поэтому Росреестр отказался регистрировать право собственности именно на эти три объекта, однако после перепланировки и присоединения магазина к столовой их постановили на кадастровый учет под другими номерами.

на фоне банкротства «Балтасинской сельхозтехники» (БСХТ) — с неконкурентными торгами, намеренной неподачей заявок и продажей в 2005 году одним лотом 43 объектов недвижимости и техники в селе Карелино всего за 7,1 млн рублей компанией ООО «Управление» Габдрахманова, который был еще и гендиректором БСХТ. По версии следствия, торги были фикцией, имущество уже стояло на балансе «Управления». При этом в единый лот включили не подлежавшие приватизации и переданные лишь в оперативное управления объекты — магазин, трехэтажный клуб и здание прачечной. Поэтому Росреестр отказался регистрировать право собственности именно на эти три объекта, однако после перепланировки и присоединения магазина к столовой их постановили на кадастровый учет под другими номерами. Эпизод 2. Фальсификация доказательств по зданию клуба 693 кв. м. По версии следствия, Рафаэль Фартович путем подделки подписи конкурсного управляющего изготовил договор купли-продажи трехэтажного здания в Карелино всего за 150 тысяч рублей и акт приема-передачи, и направил эту липу в суд в 2014-м году — после отказа Росреестра регистрировать переход права в отсутствие заявления продавца объектов. В 2015-м году решение Балтасинского суда о признании за Габдрахмановым права на строение вступило в силу, и Росреестр был вынужден признать его владельцем.

Регистрировать права «Управления» на это имущество Габдрахманов даже не пытался, представил в Росреестр поддельный договор о продаже конкурсным управляющим объектов «Курмалы» ему лично

Эпизод 3. Мошенничество на 9,8 млн рублей с семью объектами (в том числе свинофермой, картофелехранилищем и складами) дочерней компании БСХТ — ООО «Курмала» в одноименном селе, которые, по версии следствия, увели в 2007 году с неконкурентных торгов в пользу «Управления» за 450 тысяч рублей. При этом регистрировать права «Управления» на это имущество Габдрахманов даже не пытался, представил в Росреестр поддельный договор о продаже конкурсным управляющим объектов «Курмалы» ему лично. Однако поначалу получил отказ, поскольку не было заявления конкурсника на переход права собственности.

с семью объектами (в том числе свинофермой, картофелехранилищем и складами) дочерней компании БСХТ — ООО «Курмала» в одноименном селе, которые, по версии следствия, увели в 2007 году с неконкурентных торгов в пользу «Управления» за 450 тысяч рублей. При этом регистрировать права «Управления» на это имущество Габдрахманов даже не пытался, представил в Росреестр поддельный договор о продаже конкурсным управляющим объектов «Курмалы» ему лично. Однако поначалу получил отказ, поскольку не было заявления конкурсника на переход права собственности. Эпизод 4. Фальсификация доказательств права собственности на 7 объектов в Курмале по гражданскому делу. После отказа Росреестра Габдрахманов в 2012-м году обратился с иском в Балтасинский райсуд, к которому приложил сфабрикованные документы. Судья Шакиров признал требования бизнесмена законными, что позволило ему зарегистрировать объекты в личную собственность.

права собственности на 7 объектов в Курмале по гражданскому делу. После отказа Росреестра Габдрахманов в 2012-м году обратился с иском в Балтасинский райсуд, к которому приложил сфабрикованные документы. Судья Шакиров признал требования бизнесмена законными, что позволило ему зарегистрировать объекты в личную собственность. Эпизод 5. Мошенничество на 38,7 млн рублей с сокрытием от конкурсника теплицы в 15 тыс. кв. м и дома пчеловода в Курмале. По версии следствия, фартовый сват лично распоряжался этим имуществом, а чтобы узаконить владение, сфабриковал договор о личном выкупе этих объектов за 150 тысяч рублей.

с сокрытием от конкурсника теплицы в 15 тыс. кв. м и дома пчеловода в Курмале. По версии следствия, фартовый сват лично распоряжался этим имуществом, а чтобы узаконить владение, сфабриковал договор о личном выкупе этих объектов за 150 тысяч рублей. Эпизод 6. Фальсификация доказательств по иску о теплице и доме пчеловода с предоставлением в райсуд липовых актов приема-передачи и договора купли-продажи. После вступления решения в силу в 2012 году инициировал оформление новых техпаспортов на объекты, в которых их размеры незначительно изменились. Далее Росреестр оформил оба здания в личную собственность Габдрахманова.

по иску о теплице и доме пчеловода с предоставлением в райсуд липовых актов приема-передачи и договора купли-продажи. После вступления решения в силу в 2012 году инициировал оформление новых техпаспортов на объекты, в которых их размеры незначительно изменились. Далее Росреестр оформил оба здания в личную собственность Габдрахманова. Эпизод 7. Фальсификация, которая не обманула Арбитражный суд РТ: по версии следствия, в 2016 году Габдрахманов сфабриковал документы о покупке водонапорной башни и уличного водопровода в селе Курмала в период банкротства ООО «Курмала» и подал заявление в АС РТ от ООО «Управление», требуя признать отсутствующим уже зарегистрированное право ФГБУ «Управление мелиорации земель и сельхозводоснабжения в РТ» на оперативное управление этими объектами. В 2017-м году, получив отказ в первой инстанции, он подал апелляционную жалобу, но завладеть коммунальными сетями так и не смог.

Свои действия Габдрахманов объяснил следователям не злым умыслом, а желанием упростить процедуру регистрации права собственности. Скриншот видео

Версия обвиняемого: хищений не было, липу фабриковал «для простоты»

Попавший под следствие экс-глава БСХТ первоначально полностью отрицал причастность к каким-либо преступлениям, но перед направлением дела в суд признался в трех эпизодах обмана Фемиды и даже согласился на их прекращение за сроком давности. Свои действия Габдрахманов объяснил следователям не злым умыслом, а желанием упростить процедуру регистрации права собственности.

Четвертый эпизод фальсификации — с гражданским иском по трехэтажному зданию клуба в Карелино — он по-прежнему не признает, утверждая, что о подложности договора купли-продажи именно этого объекта ничего не знал. Источники «Реального времени» утверждают — этот объект крайне важен для бизнеса Габдрахманова.

Не признает будущий подсудимый причастность к трем эпизодам мошенничества. Придерживается версии, что никакого влияния на банкротные процедуры, включая формирование конкурсной массы и торги, не оказывал. Более того, вообще был против банкротства БСХТ, но не мог противиться решению в отношении всех районных сельхозтехник, принятому на республиканском уровне. Габдрахманов уверял — в 2002—2003 годах судьба БСХТ обсуждалась на совещании с участием главы ООО «УК Татсельхозтехника» Асхата Шарапова, министра сельского хозяйства РТ Марата Ахметова и представителя Госкомитета РТ о несостоятельности и финансовому оздоровлению. А еще упоминает письмо главного «банкротчика» республики Алексея Семина главе Балтасей о принятом решении.

На большинство вопросов силовиков сват бывшего главы вообще отказался отвечать. В том числе на вопросы, почему на первые торги «Управление» не заявлялось, когда и кому были подарены девять бывших объектов ООО «Курмала» (их нынешним собственником числится Эльфир Рафаэльевич Габдрахманов), за какую цену продан столярный цех БСХТ в Карелино. По версии покупателя, в 2011 году «пустое и разворованное» здание обошлось ему в миллион рублей. С торгов в 2005-м оно ушло всего за 93 тысячи. Хотя его рыночную стоимость на тот момент эксперты оценивают в 2 млн рублей.

Весь комплекс имущества БСХТ и его дочерней компании сейчас под арестом. Однако гражданский иск по делу не заявлен, поскольку правопреемников у ликвидированной организации нет. Потерпевшим по делу признано государство, интересы которого защищает прокуратура.

Бывший глава района Марат Зарипов сохранил в этом деле статус свидетеля, уверяя, что близкий родственник ввел его в заблуждение и не оправдал возложенных на него надежд. Фото tatarstan.ru

В свидетелях обвинения — экс-глава и экс-начальник ПИЗО района

Одним из свидетелей по делу стал бывший руководитель Палаты имущественных и земельных отношений Балтасинского района, который в качестве юриста представлял личные интересы Габдрахманова в судах. С его слов, о подложных документах ничего не знал.

Бывший глава района Марат Зарипов сохранил в этом деле статус свидетеля, уверяя, что близкий родственник ввел его в заблуждение и не оправдал возложенных на него надежд по сохранению предприятия и рабочих мест. А что стало с имуществом БСХТ, ВИП-чиновнику неизвестно.

Примечательно, что бывшие работники БСХТ уверены — без административного ресурса никому не удалось бы обобрать успешное предприятие до нитки. Они свидетельствуют — на бумаге отстраненный от работы гендиректор в период банкротства продолжал ходить на работу каждый день и руководить предприятием.

Бывший конкурсник признает — на него давили: Габдрахманов бегал с жалобами к Зарипову, после чего на предприятие с проверками приходила полиция и прокуратура. Были и вызовы на ковер в администрацию с претензией — почему мешаешь работать (отстраненному от должности) гендиректору?! Со слов свидетеля — ему еще тогда было очевидно: имущество решили прибрать к рукам конкретные люди, однако повлиять на ситуацию он, с его слов, не мог. Да и опыта тогда не было.

«Реальное время» будет следить за ходом процесса.