В соседних с Татарстаном регионах снова объявили ракетную опасность
Ограничения повторно введены в Ульяновской и Самарской областях
В соседних с Татарстаном Ульяновской и Самарской областях снова объявили ракетную опасность. Информация опубликована в официальных ресурсах МЧС данных регионов.
Губернаторы Ульяновской и Самарской областей Алексей Русских и Вячеслав Федорищев призвали жителей принять меры безопасности.
Сигнал ракетной опасности также введен в Пензенской и Саратовской областях.
Напомним, в ночь с 14 на 15 октября в Татарстане и соседних регионах объявляли ракетную опасность. О последствиях атаки не сообщалось.
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