Новости происшествий

16:21 МСК Все новости
Новости раздела
Происшествия

В соседних с Татарстаном регионах снова объявили ракетную опасность

11:35, 15.10.2026

Ограничения повторно введены в Ульяновской и Самарской областях

В соседних с Татарстаном регионах снова объявили ракетную опасность
Фото: Реальное время

В соседних с Татарстаном Ульяновской и Самарской областях снова объявили ракетную опасность. Информация опубликована в официальных ресурсах МЧС данных регионов.

Губернаторы Ульяновской и Самарской областей Алексей Русских и Вячеслав Федорищев призвали жителей принять меры безопасности.

взято с сайта kremlin.ru

Сигнал ракетной опасности также введен в Пензенской и Саратовской областях.

Напомним, в ночь с 14 на 15 октября в Татарстане и соседних регионах объявляли ракетную опасность. О последствиях атаки не сообщалось.

Зульфат Шафигуллин

Подписывайтесь на телеграм-канал, группу «ВКонтакте», канал в MAX и страницу в «Одноклассниках» «Реального времени». Ежедневные видео на Rutube и «Дзене».

Происшествия Татарстан

Новости партнеров

Читайте также