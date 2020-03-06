В Чечню — за взятку: в Казанском танковом «продавали» места будущей службы выпускников?

Вину в аферах полковник и капитан частично признают, коррупцию отрицают

Фото: Ирина Плотникова

Оперативная прослушка телефона бывшего замначальника Казанского танкового училища обернулась уголовным делом. Накануне перед Казанским гарнизонным военным судом предстали полковник Азат Минибаев и капитан Рустем Хайбуллин. Их обвиняют в получении взятки и в серии афер с выкупом приоритетных мест распределения будущих офицеров-выпускников училища. В числе таких военных приоритетов оказалась и Чечня.

Три месяца в СИЗО



На старт процесса 52-летний полковник Азат Минибаев пришел в штатском, а 37-летний капитан Рустем Хайбуллин — в форме. Оба остаются сотрудниками Казанского высшего танкового командного Краснознаменного училища (КВТККУ).

Полковник служит там 25 лет, в 2006—2010 годах был заместителем начальника училища (еще при генерале Валерии Миронченко), в 2009-м по указу главы республики получил медаль «За доблестный труд» — одновременно с нынешним начальником училища Кириллом Кулаковым, с 2017-го руководит кафедрой эксплуатации и ремонта вооружения и военной техники. После возбуждения дела в октябре 2019-го Минибаев был задержан и провел в СИЗО почти три месяца, в январе 2020-го военный следственный отдел настаивал на продлении стражи, но суд заменил реальный арест домашним.

Хайбуллин сам является выпускником КВТККУ, в интересующий суд период временно исполнял обязанности начальника отделения кадров училища, сейчас служит офицером второго отделения. Мера пресечения через суд ему не избиралась.

Хайбуллин сам является выпускником КВТККУ, временно исполнял обязанности начальника отделения кадров училища, сейчас служит офицером второго отделения. Фото Ирины Плотниковой

Минибаеву и Хайбуллину вменяют три эпизода мошенничества в составе организованной группы (ч. 4 ст. 159 УК РФ) и получение взятки за незаконные действия также в составе группы (п. «а» ч. 5 ст. 290 УК РФ). В деле фигурируют суммы от 70 до 170 тысяч рублей, однако преступления относятся к тяжким, с максимальным наказанием в 10—12 лет лишения свободы.

Дело танкистов рассматривает экс-председатель Казанского гарнизонного военного суда Эдуард Сафонов, которому не впервой разбираться с деяниями высокопоставленных сотрудников данного училища.

Вчера на первом заседании успели огласить обвинение и допросить двух потерпевших — родителей бывших курсантов КВТККУ. Третий потерпевший — бывший сотрудник училища — прислал в суд ходатайство, чтобы рассматривали дело без него. Сейчас он служит вдали от Татарстана.

В чем обвиняют офицеров

Гособвинитель по делу, старший помощник прокурора Казанского гарнизона Ефим Долгов на протяжении часа излагал суть претензий к фигурантам. По версии обвинения, полковник Минибаев использовал свой наработанный годами авторитет в преступных целях — предлагал заинтересованным помощь с «правильным» распределением выпускников училища, обманывал их, называя суммы для передачи должностным лицам училища и кадровикам Минобороны РФ, а деньги оставлял себе и потом делил с капитаном Хайбуллиным.

После возбуждения дела в октябре 2019-го Минибаев был задержан и провел в СИЗО почти три месяца, в январе 2020-го суд заменил реальный арест домашним. Фото Ирины Плотниковой

Роль капитана, как полагает гособвинитель, заключалась в том, чтобы выяснять у непосредственного начальства и в Главном кадровом управлении Минобороны РФ детали проекта приказа министра Сергея Шойгу — где служить выпускникам военных вузов. При этом ни Минибаев, ни Хайбуллин не обладали полномочиями править проект генеральского приказа. Да и официальная процедура распределения делала опору на курсантский рейтинг — по успеваемости, подготовке и иным достижениям. Чем выше выпускник в этом рейтинге, тем больше у него шансов на выбор.

Эпизод 1. «Путевка» в Чечню — хищение 170 тысяч рублей у родных офицера, который хотел получить направление в воинскую часть населенного пункта Ханкала в Чечне (Южный военный округ): по версии следствия, с мая по октябрь 2019 года мать выпускника ВКТККУ Семенова (фамилии потерпевших изменены) перевела на карту Минибаева «за решение вопроса в Москве» 90, 60 и 20 тысяч рублей, при этом два последних транша перечислялись, когда обвиняемые уже знали — Семенова решено отправить именно в Ханкалу. Там он сейчас и служит.

хищение 170 тысяч рублей у родных офицера, который хотел получить направление в воинскую часть населенного пункта Ханкала в Чечне (Южный военный округ): по версии следствия, с мая по октябрь 2019 года мать выпускника ВКТККУ Семенова (фамилии потерпевших изменены) перевела на карту Минибаева «за решение вопроса в Москве» 90, 60 и 20 тысяч рублей, при этом два последних транша перечислялись, когда обвиняемые уже знали — Семенова решено отправить именно в Ханкалу. Там он сейчас и служит. Эпизод 2. «Только не в Читу» — хищение 80 тысяч рублей у семьи выпускника Титова с низким рейтингом, которого хотели отправить в часть поселка Борзя, Читинской области (Восточный округ): по версии обвинения, первоначально отец выпускника по-дружески просил Минибаева о распределении сына в Южный округ, а, узнав про Читу, в любой другой из возможных «с более благоприятными условиями». 11 октября 2019-го Хайбуллин в Главном управлении кадров Минобороны РФ обнаружил — место распределения Титова изменилось «по независящим от него обстоятельствам», и парня ждет отправка в Алейск Алтайского края, а 13 октября счастливый отец вручил Минибаеву свою благодарность наличными, веря, что деньги будут переданы дальше, полагает обвинение.

— хищение 80 тысяч рублей у семьи выпускника Титова с низким рейтингом, которого хотели отправить в часть поселка Борзя, Читинской области (Восточный округ): по версии обвинения, первоначально отец выпускника по-дружески просил Минибаева о распределении сына в Южный округ, а, узнав про Читу, в любой другой из возможных «с более благоприятными условиями». 11 октября 2019-го Хайбуллин в Главном управлении кадров Минобороны РФ обнаружил — место распределения Титова изменилось «по независящим от него обстоятельствам», и парня ждет отправка в Алейск Алтайского края, а 13 октября счастливый отец вручил Минибаеву свою благодарность наличными, веря, что деньги будут переданы дальше, полагает обвинение. Эпизод 3. «Служили два товарища» — хищение 90 тысяч рублей у офицера училища, который сдружился с курсантом, и оба планировали в будущем продолжить службу в Чечне — один после перевода, второй в результате распределения. По версии следствия, офицер просил о помощи Минибаева, тот озвучил нужную сумму, а после ознакомления Хайбуллина с проектом приказа министра в Москве, 1 октября 2019-го попросил перевести деньги на карту своего знакомого. Уже 3 октября деньги оказались на счете самого обвиняемого, а дальше — по схеме — были поделены сообщниками, сообщил капитан юстиции Долгов.

— хищение 90 тысяч рублей у офицера училища, который сдружился с курсантом, и оба планировали в будущем продолжить службу в Чечне — один после перевода, второй в результате распределения. По версии следствия, офицер просил о помощи Минибаева, тот озвучил нужную сумму, а после ознакомления Хайбуллина с проектом приказа министра в Москве, 1 октября 2019-го попросил перевести деньги на карту своего знакомого. Уже 3 октября деньги оказались на счете самого обвиняемого, а дальше — по схеме — были поделены сообщниками, сообщил капитан юстиции Долгов. Эпизод 4. «Возвращение хилого контрактника» — получение взятки 70 тысяч рублей от бывшего военнослужащего по контракту, который после четырех месяцев на «гражданке», решил вернуться в ВКТККУ. По версии обвинения, Минибаев обещал помочь за вознаграждение, Хайбуллин выяснил у командира учебной роты, что экс-контрактник слабоват — может не сдать нормативы физподготовки. Дальше на начальника кафедры физподготовки было оказано давление, тот выставил кандидату положительную оценку, а сам кандидат принес в кабинет Минибаева 20 сентября 2019-го 40 тысяч рублей, и еще 30 тысяч перечислил на карту полковника 27 и 30 сентября, полагают силовики.

Как выяснило «Реальное время», на контрактную службу тот кандидат так и не вернулся — стал фигурантом уголовного дела о даче взятки, которое еще расследуется.

«Все средства, которые были получены, потрачены на ремонт кафедры и [в ходе предварительного следствия] возмещены из личного бюджета», — заявил Минибаев

Версия Минибаева: обманывал... ради ремонта

На вопрос судьи о признании вины Азат Минибаев ответил: «Признаю частично». Такую же фразу без уточнений выдал Рустем Хайбуллин. Чуть прояснилась позиция обвиняемых при допросе потерпевшей матери выпускника Семенова, когда полковник взял слово: «Хочу извиниться перед этой семьей. Так произошло некрасиво. Все средства, которые были получены, потрачены на ремонт кафедры и [в ходе предварительного следствия] возмещены из личного бюджета».

Чуть позже адвокат полковника Николай Иванов сообщил «Реальному времени» — вину в получении взятки его клиент не признает, а вот по всем эпизодам мошенничества ущерб обвиняемыми полностью погашен. Те деньги, по версии защиты, ушли на закупку 32 голубых елочек (по 4 тыс. рублей за деревце) для училища, на каркасы для защиты этой красоты и на упомянутый выше ремонт на кафедре эксплуатации и ремонта вооружения и военной техники, в том числе на новые двери. «С финансированием были проблемы, а результат требовали», объясняет адвокат.

Близкий к следователям источник раскритиковал версию защиты: «Она проверялась следствием и не нашла подтверждения».

Мать выпускника Семенова рассказала суду, что ничего плохого о полковнике Минибаеве сказать не может — сын и его друзья отзывались о нем как о «классном педагоге и настоящем мужике». Семенова и ее муж познакомились с полковником после поступления сына в училище и не раз интересовались его успехами, а ближе к выпуску пошли разговоры и о перспективах.

«Из разговора с сыном я знала — ему хочется попасть туда, где повыше зарплаты и год службы идет не за год, а хотя бы за полтора. С Азатом Ринатовичем [Минибаевым] мы обсудили, и он сказал — это Чеченская Республика», — поделилась потерпевшая. С ее слов, сын об этих переговорах и последующих передачах денег ничего не знал. Первоначально речь шла о 180 тысячах рублей, и Минибаев говорил, что деньги предназначены не ему, а пойдут «куда-то, где могут помочь», рассказала женщина и заявил прокурору, что в итоге перевела 170 тысяч рублей, но это для семьи «не большие деньги». Сын в итоге распределился куда хотел — в Ханкалу, но стараниями ли Минибаева сейчас Семеновы и не знают.

Судья Эдуард Сафонов поинтересовался — понимала ли мать, что идет на преступление? Она ответила — переживая за своего ребенка, иначе «эти вещи» оцениваешь.

Деньги, по версии защиты, ушли в том числе на закупку 32 голубых елочек (по 4 тыс. рублей за деревце) для училища и на каркасы для защиты этой красоты

Потерпевшие согласны на мировую и благодарны «за помощь»

«Деньги возмещены в полном объеме, ни материальных, ни моральных претензий я не имею», сообщила Семенова. И была атакована защитниками. Галина Куликова, адвокат Хайбуллина выяснила у потерпевшей — заявление о преступлении она не писала, была вызвана в правоохранительные органы для дачи показаний. На тот момент в распоряжении военных следователей имелись материалы оперативной разработки коллег из УФСБ по РТ, которые с августа по октябрь 2019-го мониторили переговоры будущих фигурантов дела. Адвокат Николай Иванов поинтересовался — согласна ли женщина на прекращение уголовного преследования за примирением сторон. Та ответила утвердительно.

Такое же согласие предварительно дал и второй потерпевший. Однако по ч. 4 ст.159 УК РФ прекращение за примирением невозможно. Но защита намерена доказать — орггруппы не было, а значит, обвинение по эпизодам афер можно квалифицировать с понижением категории тяжести по ч. 2 ст. 159 УК РФ. Такое ходатайство заявлялось на предварительных слушаниях, но осталось без рассмотрения как преждевременное.

По мнению отца танкиста Титова, что служит сейчас на Алтае, его парня —мастера спорта — в рейтинге задвинули скорее за характер. При этом самому парню было все равно, куда его отправят служить. А вот семья, узнав о возможном направлении в Читинскую область переживала, наслушавшись негатива о порядках в тех воинских частях. Заметим, вопрос с распределением казанских курсантов решался еще до того, как рядовой Рамиль Шамсутдинов после издевательств расстрелял сослуживцев.

Со слов потерпевшего, он считает себя другом Минибаева, но, разговаривая с ним о возможности распределения сына, понимал: «Раз обращаешься — нужно благодарить». Передачу денег Титов-старший подтвердил, сумму в 80 тысяч рублей назвал незначительной и заявил — ущерб возмещен, претензий нет.

«Мой товарищ очень много сделал для училища, он уважаем всеми курсантами, коллегами. Это настоящий офицер», — заверил присутствующих отец выпускника.

— А как оцениваете его действия? — уточнил судья.

— Как оцениваю? Как помощь.

В финале допроса полковник Минибаев вновь встал и извинился перед семьей потерпевшего, повторив слова про траты на ремонт кафедры.

На следующем заседании суд намерен перейти к допросу свидетелей.

На следующем заседании суд намерен перейти к допросу свидетелей. Фото Ирины Плотниковой

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В 2013-м схожее дело рассмотрел Санкт-Петербургский гарнизонный военный суд. Речь шла о мошенничестве с устройством выпускников элитного военного вуза по их желанию и по таксе: Москва, Питер и заграница — 300 тысяч рублей, регионы России — 100—200 тыс. В деле фигурировали 16 эпизодов с ущербом под 3 млн рублей, писал «КоммерсантЪ». Приговор вышел мягким даже с учетом рассмотрения в особом порядке — штрафы в 500 тысяч рублей экс-начальнику отдела кадров Военно-космической академии им. Можайского и его сыну.