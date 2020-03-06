В Чечню — за взятку: в Казанском танковом «продавали» места будущей службы выпускников?
Вину в аферах полковник и капитан частично признают, коррупцию отрицают
Оперативная прослушка телефона бывшего замначальника Казанского танкового училища обернулась уголовным делом. Накануне перед Казанским гарнизонным военным судом предстали полковник Азат Минибаев и капитан Рустем Хайбуллин. Их обвиняют в получении взятки и в серии афер с выкупом приоритетных мест распределения будущих офицеров-выпускников училища. В числе таких военных приоритетов оказалась и Чечня.
Три месяца в СИЗО
На старт процесса 52-летний полковник Азат Минибаев пришел в штатском, а 37-летний капитан Рустем Хайбуллин — в форме. Оба остаются сотрудниками Казанского высшего танкового командного Краснознаменного училища (КВТККУ).
Полковник служит там 25 лет, в 2006—2010 годах был заместителем начальника училища (еще при генерале Валерии Миронченко), в 2009-м по указу главы республики получил медаль «За доблестный труд» — одновременно с нынешним начальником училища Кириллом Кулаковым, с 2017-го руководит кафедрой эксплуатации и ремонта вооружения и военной техники. После возбуждения дела в октябре 2019-го Минибаев был задержан и провел в СИЗО почти три месяца, в январе 2020-го военный следственный отдел настаивал на продлении стражи, но суд заменил реальный арест домашним.
Хайбуллин сам является выпускником КВТККУ, в интересующий суд период временно исполнял обязанности начальника отделения кадров училища, сейчас служит офицером второго отделения. Мера пресечения через суд ему не избиралась.
Минибаеву и Хайбуллину вменяют три эпизода мошенничества в составе организованной группы (ч. 4 ст. 159 УК РФ) и получение взятки за незаконные действия также в составе группы (п. «а» ч. 5 ст. 290 УК РФ). В деле фигурируют суммы от 70 до 170 тысяч рублей, однако преступления относятся к тяжким, с максимальным наказанием в 10—12 лет лишения свободы.
Дело танкистов рассматривает экс-председатель Казанского гарнизонного военного суда Эдуард Сафонов, которому не впервой разбираться с деяниями высокопоставленных сотрудников данного училища.
Вчера на первом заседании успели огласить обвинение и допросить двух потерпевших — родителей бывших курсантов КВТККУ. Третий потерпевший — бывший сотрудник училища — прислал в суд ходатайство, чтобы рассматривали дело без него. Сейчас он служит вдали от Татарстана.
В чем обвиняют офицеров
Гособвинитель по делу, старший помощник прокурора Казанского гарнизона Ефим Долгов на протяжении часа излагал суть претензий к фигурантам. По версии обвинения, полковник Минибаев использовал свой наработанный годами авторитет в преступных целях — предлагал заинтересованным помощь с «правильным» распределением выпускников училища, обманывал их, называя суммы для передачи должностным лицам училища и кадровикам Минобороны РФ, а деньги оставлял себе и потом делил с капитаном Хайбуллиным.
Роль капитана, как полагает гособвинитель, заключалась в том, чтобы выяснять у непосредственного начальства и в Главном кадровом управлении Минобороны РФ детали проекта приказа министра Сергея Шойгу — где служить выпускникам военных вузов. При этом ни Минибаев, ни Хайбуллин не обладали полномочиями править проект генеральского приказа. Да и официальная процедура распределения делала опору на курсантский рейтинг — по успеваемости, подготовке и иным достижениям. Чем выше выпускник в этом рейтинге, тем больше у него шансов на выбор.
- Эпизод 1. «Путевка» в Чечню — хищение 170 тысяч рублей у родных офицера, который хотел получить направление в воинскую часть населенного пункта Ханкала в Чечне (Южный военный округ): по версии следствия, с мая по октябрь 2019 года мать выпускника ВКТККУ Семенова (фамилии потерпевших изменены) перевела на карту Минибаева «за решение вопроса в Москве» 90, 60 и 20 тысяч рублей, при этом два последних транша перечислялись, когда обвиняемые уже знали — Семенова решено отправить именно в Ханкалу. Там он сейчас и служит.
- Эпизод 2. «Только не в Читу» — хищение 80 тысяч рублей у семьи выпускника Титова с низким рейтингом, которого хотели отправить в часть поселка Борзя, Читинской области (Восточный округ): по версии обвинения, первоначально отец выпускника по-дружески просил Минибаева о распределении сына в Южный округ, а, узнав про Читу, в любой другой из возможных «с более благоприятными условиями». 11 октября 2019-го Хайбуллин в Главном управлении кадров Минобороны РФ обнаружил — место распределения Титова изменилось «по независящим от него обстоятельствам», и парня ждет отправка в Алейск Алтайского края, а 13 октября счастливый отец вручил Минибаеву свою благодарность наличными, веря, что деньги будут переданы дальше, полагает обвинение.
- Эпизод 3. «Служили два товарища» — хищение 90 тысяч рублей у офицера училища, который сдружился с курсантом, и оба планировали в будущем продолжить службу в Чечне — один после перевода, второй в результате распределения. По версии следствия, офицер просил о помощи Минибаева, тот озвучил нужную сумму, а после ознакомления Хайбуллина с проектом приказа министра в Москве, 1 октября 2019-го попросил перевести деньги на карту своего знакомого. Уже 3 октября деньги оказались на счете самого обвиняемого, а дальше — по схеме — были поделены сообщниками, сообщил капитан юстиции Долгов.
- Эпизод 4. «Возвращение хилого контрактника» — получение взятки 70 тысяч рублей от бывшего военнослужащего по контракту, который после четырех месяцев на «гражданке», решил вернуться в ВКТККУ. По версии обвинения, Минибаев обещал помочь за вознаграждение, Хайбуллин выяснил у командира учебной роты, что экс-контрактник слабоват — может не сдать нормативы физподготовки. Дальше на начальника кафедры физподготовки было оказано давление, тот выставил кандидату положительную оценку, а сам кандидат принес в кабинет Минибаева 20 сентября 2019-го 40 тысяч рублей, и еще 30 тысяч перечислил на карту полковника 27 и 30 сентября, полагают силовики.
Как выяснило «Реальное время», на контрактную службу тот кандидат так и не вернулся — стал фигурантом уголовного дела о даче взятки, которое еще расследуется.
Версия Минибаева: обманывал... ради ремонта
На вопрос судьи о признании вины Азат Минибаев ответил: «Признаю частично». Такую же фразу без уточнений выдал Рустем Хайбуллин. Чуть прояснилась позиция обвиняемых при допросе потерпевшей матери выпускника Семенова, когда полковник взял слово: «Хочу извиниться перед этой семьей. Так произошло некрасиво. Все средства, которые были получены, потрачены на ремонт кафедры и [в ходе предварительного следствия] возмещены из личного бюджета».
Чуть позже адвокат полковника Николай Иванов сообщил «Реальному времени» — вину в получении взятки его клиент не признает, а вот по всем эпизодам мошенничества ущерб обвиняемыми полностью погашен. Те деньги, по версии защиты, ушли на закупку 32 голубых елочек (по 4 тыс. рублей за деревце) для училища, на каркасы для защиты этой красоты и на упомянутый выше ремонт на кафедре эксплуатации и ремонта вооружения и военной техники, в том числе на новые двери. «С финансированием были проблемы, а результат требовали», объясняет адвокат.
Близкий к следователям источник раскритиковал версию защиты: «Она проверялась следствием и не нашла подтверждения».
Мать выпускника Семенова рассказала суду, что ничего плохого о полковнике Минибаеве сказать не может — сын и его друзья отзывались о нем как о «классном педагоге и настоящем мужике». Семенова и ее муж познакомились с полковником после поступления сына в училище и не раз интересовались его успехами, а ближе к выпуску пошли разговоры и о перспективах.
«Из разговора с сыном я знала — ему хочется попасть туда, где повыше зарплаты и год службы идет не за год, а хотя бы за полтора. С Азатом Ринатовичем [Минибаевым] мы обсудили, и он сказал — это Чеченская Республика», — поделилась потерпевшая. С ее слов, сын об этих переговорах и последующих передачах денег ничего не знал. Первоначально речь шла о 180 тысячах рублей, и Минибаев говорил, что деньги предназначены не ему, а пойдут «куда-то, где могут помочь», рассказала женщина и заявил прокурору, что в итоге перевела 170 тысяч рублей, но это для семьи «не большие деньги». Сын в итоге распределился куда хотел — в Ханкалу, но стараниями ли Минибаева сейчас Семеновы и не знают.
Судья Эдуард Сафонов поинтересовался — понимала ли мать, что идет на преступление? Она ответила — переживая за своего ребенка, иначе «эти вещи» оцениваешь.
Потерпевшие согласны на мировую и благодарны «за помощь»
«Деньги возмещены в полном объеме, ни материальных, ни моральных претензий я не имею», сообщила Семенова. И была атакована защитниками. Галина Куликова, адвокат Хайбуллина выяснила у потерпевшей — заявление о преступлении она не писала, была вызвана в правоохранительные органы для дачи показаний. На тот момент в распоряжении военных следователей имелись материалы оперативной разработки коллег из УФСБ по РТ, которые с августа по октябрь 2019-го мониторили переговоры будущих фигурантов дела. Адвокат Николай Иванов поинтересовался — согласна ли женщина на прекращение уголовного преследования за примирением сторон. Та ответила утвердительно.
Такое же согласие предварительно дал и второй потерпевший. Однако по ч. 4 ст.159 УК РФ прекращение за примирением невозможно. Но защита намерена доказать — орггруппы не было, а значит, обвинение по эпизодам афер можно квалифицировать с понижением категории тяжести по ч. 2 ст. 159 УК РФ. Такое ходатайство заявлялось на предварительных слушаниях, но осталось без рассмотрения как преждевременное.
По мнению отца танкиста Титова, что служит сейчас на Алтае, его парня —мастера спорта — в рейтинге задвинули скорее за характер. При этом самому парню было все равно, куда его отправят служить. А вот семья, узнав о возможном направлении в Читинскую область переживала, наслушавшись негатива о порядках в тех воинских частях. Заметим, вопрос с распределением казанских курсантов решался еще до того, как рядовой Рамиль Шамсутдинов после издевательств расстрелял сослуживцев.
Со слов потерпевшего, он считает себя другом Минибаева, но, разговаривая с ним о возможности распределения сына, понимал: «Раз обращаешься — нужно благодарить». Передачу денег Титов-старший подтвердил, сумму в 80 тысяч рублей назвал незначительной и заявил — ущерб возмещен, претензий нет.
«Мой товарищ очень много сделал для училища, он уважаем всеми курсантами, коллегами. Это настоящий офицер», — заверил присутствующих отец выпускника.
— А как оцениваете его действия? — уточнил судья.
— Как оцениваю? Как помощь.
В финале допроса полковник Минибаев вновь встал и извинился перед семьей потерпевшего, повторив слова про траты на ремонт кафедры.
На следующем заседании суд намерен перейти к допросу свидетелей.
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В 2013-м схожее дело рассмотрел Санкт-Петербургский гарнизонный военный суд. Речь шла о мошенничестве с устройством выпускников элитного военного вуза по их желанию и по таксе: Москва, Питер и заграница — 300 тысяч рублей, регионы России — 100—200 тыс. В деле фигурировали 16 эпизодов с ущербом под 3 млн рублей, писал «КоммерсантЪ». Приговор вышел мягким даже с учетом рассмотрения в особом порядке — штрафы в 500 тысяч рублей экс-начальнику отдела кадров Военно-космической академии им. Можайского и его сыну.
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