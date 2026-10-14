В Татарстане объявлена ракетная опасность, в Казани включили сирены
Жителей республики просят принять меры безопасности
В Татарстане объявлен режим ракетной опасности. Об этом сообщается в официальном приложении МЧС.
В Казани включились сирены, жителей по громкоговорителям просят пройти в места укрытий.
Аналогичные меры введены в соседних с Татарстаном Ульяновской и Самарской областях, а также в Чувашии.
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