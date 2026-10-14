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В Татарстане объявлена ракетная опасность, в Казани включили сирены

22:44, 14.10.2026

Жителей республики просят принять меры безопасности

В Татарстане объявлена ракетная опасность, в Казани включили сирены
Фото: скриншот приложения МЧС

В Татарстане объявлен режим ракетной опасности. Об этом сообщается в официальном приложении МЧС.

В Казани включились сирены, жителей по громкоговорителям просят пройти в места укрытий.

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Аналогичные меры введены в соседних с Татарстаном Ульяновской и Самарской областях, а также в Чувашии.

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