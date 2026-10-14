В двух соседних с Татарстаном регионах объявили ракетную опасность
В Ульяновской и Самарской областях ввели режим «Ракетная опасность»
В соседних с Татарстаном Ульяновской и Самарской областях объявлена ракетная опасность. Соответствующая информация опубликована в официальном приложении МЧС.
Жителям этих регионов рекомендовано пройти в места укрытий. С обращением к гражданам выступили в соцсетях губернаторы регионов Алексей Русских и Вячеслав Федорищев.
Напомним, в среду под массированную атаку БПЛА попала Московская область.
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