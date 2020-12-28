Под Новый год в Татарстане вышла из СИЗО обвиняемая во взятке в 560 тысяч рублей

Новогодний подарок получили от Арского райсуда две фигурантки резонансного уголовного дела. 24 декабря суд отказался продлевать им меру пресечения и отпустил под подписку.



Из СИЗО освобождена уволенная из МВД после задержания бывший инспектор по вопросам миграции Сабинского райотдела полиции Гульсина Сабирова. Ей предъявлено итоговое обвинение в получении взятки в 560 тысяч рублей, злоупотреблении полномочиями и подстрекательстве к фиктивной постановке иностранца на учет. С ее подруги Фаимы Шукуровой, обвиняемой в посредничестве взятке, снят домашний арест.

В прокуратуре РТ считают необоснованным столь кардинальное изменение меры пресечения и намерены его обжаловать.

Вину Сабирова не признает. Ее адвокат Мидхат Курманов настаивает — взятки не было, была попытка вернуть долги. По версии защиты, служба в полиции не мешала даме вкладывать деньги в частный бизнес по производству пряников, а когда производство встало, она потребовала средства назад.

Впрочем, по версии следствия, обвиняемая пыталась переложить свои финансовые проблемы на сабинскую предпринимательницу, требуя денег под угрозой административного штрафа до 800 тысяч рублей за нарушение миграционного законодательства. Сама же предпринимательница говорит, что на нее пытались повесить долги того самого иностранца перед Сабировой.

Процесс по существу данного дела должен стартовать в Арске в начале будущего года.

Ранее тот же суд исключил из обвинения свата экс-главы Балтасей мошенничества на 140 млн рублей, признал его виновным лишь в фальсификации доказательств в судах и освободил от наказания за сроком давности.