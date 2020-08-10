Прокурор отказался от обвинений в части преступного сообщества по делу «РенБизнесАвто»

Набережночелнинский горсуд обнародовал детали приговора по громкому делу об афере на 837 млн рублей с поставкой грузовиков с липовыми паспортами о соответствии экологическому классу Евро-4.



Экс-начальник ГАИ Кировской области Александр Плотников был частично оправдан по эпизоду мошенничества, а Рафиля Габделхакова признали невиновным в уклонении от уплаты налогов. По этим эпизодам суд признал за ними право на реабилитацию, сообщили «Реальному времени» в пресс-службе суда.

Кроме того, в ходе судебного процесса стороне обвинения не хватило доказательств в части организации и участия в деятельности преступного сообщества, поэтому в ходе прений гособвинитель отказался от претензий в этой части в отношении отца и сына Габделхаковых и ВИП-полицейского Плотникова.

Напомним, несмотря на частичное оправдание, все трое по результатам приговора были взяты под стражу. Габделхаковым за мошенничество суд определил наказание в 4 года колонии каждому, Плотникову — 2,5 года.

Приговор еще не вступил в силу.