В Казани объявили об отмене воздушной тревоги
Угроза атаки воздушного противника миновала
В Казани объявили об отмене воздушной тревоги. Соответствующее объявление было сделано по городским громкоговорителям.
— Внимание, граждане! Отбой воздушной тревоги. Угроза миновала, — сообщили по специальным устройствам.
Жителям разрешили покинуть места укрытий. При этом МЧС еще не сообщало об отмене ракетной опасности. Аэропорты Казани и Нижнекамска пока остаются закрытыми.
Ранее в Татарстане в третий раз за сутки был введен режим ракетной опасности.
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