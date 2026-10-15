В Казани объявили об отмене воздушной тревоги

Угроза атаки воздушного противника миновала

Фото: Реальное время

В Казани объявили об отмене воздушной тревоги. Соответствующее объявление было сделано по городским громкоговорителям.

— Внимание, граждане! Отбой воздушной тревоги. Угроза миновала, — сообщили по специальным устройствам.

Артем Дергунов / realnoevremya.ru

Жителям разрешили покинуть места укрытий. При этом МЧС еще не сообщало об отмене ракетной опасности. Аэропорты Казани и Нижнекамска пока остаются закрытыми.

Ранее в Татарстане в третий раз за сутки был введен режим ракетной опасности.

Зульфат Шафигуллин