В Казани посадили на 6 лет «долларовых» подполковников

Фото: «Реальное время»

Только что Приволжский райсуд Казани огласил приговор подполковникам МВД в отставке по делу о «взятке» 100 тысяч долларов. Экс-начальника отдела угрозыска Романа Пахомова признали виновным в посредничестве этой взятке, а замначальника отдела БОП МВД по РТ Евгения Рафикова — за покушение на мошенничество, передает журналист «Реального времени».



Пахомов получил 3 года колонии общего режима, его взяли под стражу в зале суда. С учетом смягчающих обстоятельств суд счел возможным понизить категорию тяжкого коррупционного преступления. Без этого наказание за посредничество взятке офицеру пришлось отбывать бы в колонии строгого режима.

Рафикова приговорили к тем же 3 годам в колонии общего режима. Кроме того, обоих лишили права занимать должности старшего, младшего и начальствующего состава.

По версии обвинения, Рафиков обманом собирался завладеть средствами членов группы подозреваемых в «обнале», зная, что их дело будет прекращено следователями ГСУ МВД по РТ. Пахомов же об афере не знал, полагал, что участвует в коррупционной цепочке, и рассчитывал на вознаграждение в 250 тысяч рублей, считают сотрудники следствия.

В прениях оба подсудимых и их адвокаты настаивали на вынесении оправдательного приговора, гособвинитель просила посадить их на 7 лет: Рафикова — в колонию общего режима, Пахомова — в колонию строгого режима.

Согласно приговору, суд счел вину обоих доказанной и признал достоверными лишь признательные показания Пахомова на предварительном следствии, а последующий отказ от них расценил как реализацию права на защиту. Критически судья Тимур Зарипов отнесся и к показаниям второго подсудимого — Рафикова, посчитав их недостоверными.

Доводы защиты в части нарушения сотрудниками ФСБ закона об оперативной деятельности и иных норм права суд оценил, но признал сами нарушения несущественными и устраненными в ходе процесса.