Центр обработки данных «Яндекса» во Владимире атаковали беспилотники
Его работа полностью остановлена, наблюдаются сбои в работе приложений — в том числе и в Татарстане
БПЛА атаковали дата-центр «Яндекса» во Владимире, его работа была полностью остановлена, сообщили в компании. Пострадавших нет, службы устраняют последствия.
— Оставшуюся конфигурацию ресурсов считаем неустойчивой. Режим работы платформы является аварийным — рекомендуем задействовать любые другие альтернативные планы по аварийному восстановлению. Каналы коммуникаций с технической поддержкой могут работать нестабильно. Команда работает над оценкой ущерба и возможными планами по возобновлению работы, — сообщили в «Яндексе».
По данным сервиса «Сбой.РФ», утром наблюдаются жалобы на работу поискового приложения «Яндекса», «Яндекс Go», «Яндекс Музыки», «Яндекс Пэй» и других сервисов компании.
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