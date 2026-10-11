Центр обработки данных «Яндекса» во Владимире атаковали беспилотники

Его работа полностью остановлена, наблюдаются сбои в работе приложений — в том числе и в Татарстане

Фото: Динар Фатыхов

БПЛА атаковали дата-центр «Яндекса» во Владимире, его работа была полностью остановлена, сообщили в компании. Пострадавших нет, службы устраняют последствия.

— Оставшуюся конфигурацию ресурсов считаем неустойчивой. Режим работы платформы является аварийным — рекомендуем задействовать любые другие альтернативные планы по аварийному восстановлению. Каналы коммуникаций с технической поддержкой могут работать нестабильно. Команда работает над оценкой ущерба и возможными планами по возобновлению работы, — сообщили в «Яндексе».

По данным сервиса «Сбой.РФ», утром наблюдаются жалобы на работу поискового приложения «Яндекса», «Яндекс Go», «Яндекс Музыки», «Яндекс Пэй» и других сервисов компании.

Денис Петров