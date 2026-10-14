Московская область подверглась массированной атаке БПЛА

Мэр Москвы Сергей Собянин сообщил о сбитии более 100 беспилотников на подлете к столице

В сторону Московского региона с вечера 13 октября до утра 14 октября летели 493 беспилотника. Об этом в своих соцсетях сообщил мэр столицы Сергей Собянин.

На подлете к Москве силы ПВО уничтожили 180 вражеских аппаратов.

Работа московских аэропортов в это время была нарушена. Во Внуково более восьми часов не обслуживали рейсы, пассажиров вернули с бортов в терминал. В Шереметьево и Домодедово предупредили о возможных изменениях в расписании и корректировках полетов по готовности.

Дарья Пинегина / realnoevremya.ru

Напомним, аэропорты в Москве, в том числе Шереметьево, практически ежедневно приостанавливают полеты из-за введенных ограничений в столице, связанных с атаками БПЛА.

Зульфат Шафигуллин