Бавлинским полицейским вменяют шантаж свидетеля и взятки
Связей обвиняемых опасается даже коллега, под стражей они провели уже год, как и потерпевший по их делу
Следком по РТ предъявил финальное обвинение подполковнику Алмазу Шакирову, замначальника полиции Бавлинского РОВД и двум его бывшим коллегам. Год назад их арестовали по подозрению в получении взяток на 160 тысяч рублей, теперь в деле — семь эпизодов, включая понуждение свидетеля к даче ложных показаний, воспрепятствование правосудию и даже подделку постановления следователя. По версии следствия, стараниями этих силовиков невиновный 12 месяцев прожил в СИЗО по обвинению в двойном убийстве, а настоящих убийц не искали. Накануне Верховный суд Татарстана продлил офицерам арест на срок свыше 12 месяцев.
К ноябрю дело может дойти до суда
11 сентября исполнится ровно год со дня громкого задержания в Бавлах. В наручники тогда заковали действующего замначальника полиции по оперативной работе Бавлинского РОВД, подполковника Алмаза Шакирова и уволенных из полиции по отрицательным мотивам следователя Ильнура Назмутдинова и оперуполномоченного Фаниса Салаватова.
Вчера Верховный суд Татарстана продлил их арест до 11 ноября. К этому сроку уголовное дело бавлинских офицеров уже может дойти до суда. Правда, до какого — пока неясно. Источники «Реального времени» полагают, что Бавлинский горсуд не может рассматривать это дело, и судьям придется брать самоотвод, если на изменении подсудности не настоит прокуратура.
Финальное обвинение по семи эпизодам преступлений следователь 2-го отдела Следкома по РТ Марат Хадеев предъявил фигурантам еще в апреле этого года. С тех пор все обвиняемые и их адвокаты успели прочитать 17 томов уголовного дела, Назмутдинову осталось лишь подписать протокол об окончании ознакомления.
Пять из семи эпизодов дела вменяются всей тройке:
- превышение должностных полномочий группой лиц по предварительному сговору (ч. 2 ст. 35 п.б ч.3 ст. 286)
- получение взятки 60 тысяч рублей за незаконное снятие с розыска автомобиля Renault (п. «а» ч.5 ст. 290 УК РФ)
- получение взятки 100 тысяч рублей за освобождение от уголовной ответственности перекупщика этого автомобиля (п. «а» ч.5 ст. 290 УК РФ)
- понуждение данного свидетеля-перекупщика к даче заведомо ложных показаний группой лиц под угрозой возможного уголовного преследования (ч.2 ст 35 ч. 2 ст. 309 УК РФ)
- воспрепятствование осуществлению правосудия и предварительному следствию путем склонения заведомо невиновного к даче признательных показаний по двойному убийству и сокрытия оперативных данных об иных фигурантах (ч.2 ст.35 ч.2 ст.294)
Персонально подполковнику Шакирову предъявлено обвинение в служебном подлоге (ч.2 ст. 292 УК РФ) — за письмо в Информационный центр МВД Татарстана о том, что основания для дальнейшего розыска поминавшийся выше Renault не имеется.
Бывшего следователя Назмутдинова, ранее получившего условный срок за служебный подлог и незаконное освобождение лица от уголовной ответственности, в новом деле обвинили в изготовлении липового постановления об отказе в возбуждении уголовного дела по факту кражи все той же иномарки. По версии Следкома, на тот момент Назмутдинов еще работал следователем, но подделал официальный документ (ч.2 ст. 327 УК РФ в редакции на 2016 год) от имени своего коллеги Мусина.
Вину офицеры не признавали и не признают. Хотя Шакиров не отрицает — письмо в ИЦ МВД отправлял, но, по его версии, коррупционной составляющей в этом не было.
Пропавшее авто и бдительный прокурор мешали произволу
30 апреля 2016-го в бавлинском селе забили топором и порезали пару стариков, хозяйский Renault пропал со двора. Задержали соседа убитых — пенсионера Абузара Гафурова и через пару дней получили от него явку с повинной вместе с топором и ножом — предполагаемыми орудиями преступления. Через неделю сосед отказался от признаний, но провел за решеткой год, а в ранге обвиняемого чуть меньше трех лет.
Раскрытое было дело забуксовало — прокуратура посчитала, что одной повинной Гафурова маловато. На его одежде и топоре с ножом — почему-то нет никаких следов крови, хотя в доме убитых брызги были даже на потолке. А еще не установлено местонахождение пропавшей иномарки, хотя ее, как и положено, сразу объявили в розыск. Причем, у оперов практически с первых дней была информация — до трагедии в доме жили некие сводные братья из Башкирии Сергей Груняхин и Вячеслав Кексель. Под подозрение они попали лишь в 2019-м, когда расследование двойного убийства передали в 1-й отдел Следкома по РТ.
В ноябре 2019-го Верховный суд РТ признал братьев виновными в краже той пропавшей, но снятой с розыска машины, а Груняхина еще и в жестоком убийстве семейной пары. Этот брат получил 20,5 года лишения свободы, второй — 2,5 года. Свидетельские показания на том процессе давал перекупщик Наиль Вафин из города Октябрьский в Башкирии, к которому братья прибыли вскоре после убийства четы на похищенном Renault. Договор на покупку за 234 тысячи рублей Вафин заключил без хозяина машины, поверив Груняхину (вписанному в полис ОСАГО на иномарку), что тот болен, и на его лечение срочно нужны деньги.
Вафин успел перепродать машину, но в мае ему предъявили претензию — это Renault в федеральном розыске, объявленном по материалам Бавлинского РОВД. Дальше, по версии силовиков, Вафин кинулся к знакомому в Бавлах Назмутдинову с просьбой о помощи и получил предложение — «снять машину с розыска» за взятку для сотрудников полиции. Через какое-то время иномарка исчезла из розыскных баз, а Вафина стали пугать уголовной ответственностью и уверять, что и этот вопрос решаем. В суде перекупщик свидетельствовал — сбил цену с 500 до 100 тысяч рублей. Позже на допросах уточнял — за этой суммой «помощник» из Бавлов лично приезжал в Октябрьский.
Шакиров: «Показаний против себя так и не вычитал»
Ходатайства Следкома в Верховном суде Татарстана вчера рассматривали трое судей. Следователь Марат Хадеев оставить фигурантов в СИЗО еще на три месяца, сообщая, что его работа близка к завершению — осталось составить обвинительное заключение и направить материалы на утверждение в прокуратуру, у которой тоже должно быть время для изучения дела и направления его в суд. Ходатайства удовлетворили частично. Продлили арест на два месяца.
«Изучая материалы дела, я показаний против себя так и не вычитал, чтобы кто-либо подтверждал, что я виновен в совершении данного преступления, — делился с судом обвиняемый подполковник Алмаз Шакиров, выступая за домашний арест и скорейшую отправку дела в суд. — Хотелось бы быстрее начать судебное заседание».
— 23 июля мой подзащитный закончил ознакомление, а предварительное следствие закончено за два месяца до этого. И вот уже два месяца Шакиров просто сидит и фактически отбывает наказание, — заявил адвокат Артур Шавалиев. — Мы же с вами не рассматриваем абы какое хищение на 150 миллиардов, это банальное дело — якобы взятка 160 тысяч рублей на троих. И такое дело расследуется почти полтора года?!
Защитник подполковника также напомнил — уже год двое детей его клиента находятся на попечении лишь его жены, которая в одиночку «пытается сводить концы с концами». Ведь арестованному и отстраненному мужу зарплату не платят. По мнению защиты, из букета обвинений в действиях замначальника полиции можно усмотреть лишь служебный подлог, зато в показаниях главного свидетеля-перекупщика просматривается удивительная гибкость.
Старший прокурор отдела прокуратуры РТ Сергей Маланчев ходатайство следствия поддержал, отметив сложность и многоэпизодность дела.
Обвиняемый майор юстиции в отставке Ильнур Назмутдинов назвал ходатайство необоснованным: «Я 15 лет проработал следователем. Имею высшее юридическое образование. Насколько мне не изменяет память — в УК нет такого основания как составление обвинит заключения». Также он сообщил суду, что по прошлому делу провел семь месяцев под домашним арестом и его условий ни разу не нарушал.
Из оглашенных в процессе показаний прозвучали цитаты из допроса свидетеля из Бавлинского РОВД Царьковой, которая отказалась участвовать в очных ставках с обвиняемыми, со словами : «Не обладаю из связями, боюсь за себя и своих близких». На сайте Бавлинского района Наталья Царькова указана как начальник следственного отдела — замначальника Бавлинского РОВД.
По мнению Натальи Фарукшиной, адвоката Назмутдинова, эти показания не стоит принимать, как истину — проверка по ним не проводилась, факты какого-либо давления не устанавливались. Потому что их не было, — уверяла защитник и просила вернуть трем детям отца.
Такую же позицию занял адвокат Артур Файзуллин, защищавший многодетного отца и бывшего оперативника Фаниса Салаватова. Салаватов же рассказал, что его старший, 16-летний сын — уже наполовину сирота. Родная мать умерла, отец в СИЗО. Живет парень с нынешней супругой Салаватова, у которой еще двое детей. «Пацан все лето косил траву, чтобы заработать себе на учебу в нефтяном колледже», — с долей гордости и переживания сообщил обвиняемый. С его слов, до последнего надеялся, что по истечении 12 месяцев следствия выйдет на свободу.
По существу обвинений Салаватов отметил лишь эпизод с обвинением в склонении свидетеля к ложным показаниям. «Статья 309 УК возбуждена в апреле. А срок давности у нас по ней давно вышел. Я ходатайствовал — уберите, не убирают».
За время расследования этого дела потерпевший Абузар Гафуров смог взыскать с государства 850 тысяч рублей за незаконное преследование, а вот близким убитых пока не удалось вернуть похищенную убийцами иномарку.
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