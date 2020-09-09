Бавлинским полицейским вменяют шантаж свидетеля и взятки

Связей обвиняемых опасается даже коллега, под стражей они провели уже год, как и потерпевший по их делу

Фото: Ирина Плотникова

Следком по РТ предъявил финальное обвинение подполковнику Алмазу Шакирову, замначальника полиции Бавлинского РОВД и двум его бывшим коллегам. Год назад их арестовали по подозрению в получении взяток на 160 тысяч рублей, теперь в деле — семь эпизодов, включая понуждение свидетеля к даче ложных показаний, воспрепятствование правосудию и даже подделку постановления следователя. По версии следствия, стараниями этих силовиков невиновный 12 месяцев прожил в СИЗО по обвинению в двойном убийстве, а настоящих убийц не искали. Накануне Верховный суд Татарстана продлил офицерам арест на срок свыше 12 месяцев.

К ноябрю дело может дойти до суда



11 сентября исполнится ровно год со дня громкого задержания в Бавлах. В наручники тогда заковали действующего замначальника полиции по оперативной работе Бавлинского РОВД, подполковника Алмаза Шакирова и уволенных из полиции по отрицательным мотивам следователя Ильнура Назмутдинова и оперуполномоченного Фаниса Салаватова.

Вчера Верховный суд Татарстана продлил их арест до 11 ноября. К этому сроку уголовное дело бавлинских офицеров уже может дойти до суда. Правда, до какого — пока неясно. Источники «Реального времени» полагают, что Бавлинский горсуд не может рассматривать это дело, и судьям придется брать самоотвод, если на изменении подсудности не настоит прокуратура.

Финальное обвинение по семи эпизодам преступлений следователь 2-го отдела Следкома по РТ Марат Хадеев предъявил фигурантам еще в апреле этого года. С тех пор все обвиняемые и их адвокаты успели прочитать 17 томов уголовного дела, Назмутдинову осталось лишь подписать протокол об окончании ознакомления.

Финальное обвинение по семи эпизодам преступлений следователь 2-го отдела Следкома по РТ Марат Хадеев предъявил фигурантам еще в апреле этого года

Пять из семи эпизодов дела вменяются всей тройке:

превышение должностных полномочий группой лиц по предварительному сговору (ч. 2 ст. 35 п.б ч.3 ст. 286)

получение взятки 60 тысяч рублей за незаконное снятие с розыска автомобиля Renault (п. «а» ч.5 ст. 290 УК РФ)

получение взятки 100 тысяч рублей за освобождение от уголовной ответственности перекупщика этого автомобиля (п. «а» ч.5 ст. 290 УК РФ)

понуждение данного свидетеля-перекупщика к даче заведомо ложных показаний группой лиц под угрозой возможного уголовного преследования (ч.2 ст 35 ч. 2 ст. 309 УК РФ)

воспрепятствование осуществлению правосудия и предварительному следствию путем склонения заведомо невиновного к даче признательных показаний по двойному убийству и сокрытия оперативных данных об иных фигурантах (ч.2 ст.35 ч.2 ст.294)

Персонально подполковнику Шакирову предъявлено обвинение в служебном подлоге (ч.2 ст. 292 УК РФ) — за письмо в Информационный центр МВД Татарстана о том, что основания для дальнейшего розыска поминавшийся выше Renault не имеется.

Персонально подполковнику Шакирову предъявлено обвинение в служебном подлоге

Бывшего следователя Назмутдинова, ранее получившего условный срок за служебный подлог и незаконное освобождение лица от уголовной ответственности, в новом деле обвинили в изготовлении липового постановления об отказе в возбуждении уголовного дела по факту кражи все той же иномарки. По версии Следкома, на тот момент Назмутдинов еще работал следователем, но подделал официальный документ (ч.2 ст. 327 УК РФ в редакции на 2016 год) от имени своего коллеги Мусина.

Вину офицеры не признавали и не признают. Хотя Шакиров не отрицает — письмо в ИЦ МВД отправлял, но, по его версии, коррупционной составляющей в этом не было.

Пропавшее авто и бдительный прокурор мешали произволу

30 апреля 2016-го в бавлинском селе забили топором и порезали пару стариков, хозяйский Renault пропал со двора. Задержали соседа убитых — пенсионера Абузара Гафурова и через пару дней получили от него явку с повинной вместе с топором и ножом — предполагаемыми орудиями преступления. Через неделю сосед отказался от признаний, но провел за решеткой год, а в ранге обвиняемого чуть меньше трех лет.

Раскрытое было дело забуксовало — прокуратура посчитала, что одной повинной Гафурова маловато. На его одежде и топоре с ножом — почему-то нет никаких следов крови, хотя в доме убитых брызги были даже на потолке. А еще не установлено местонахождение пропавшей иномарки, хотя ее, как и положено, сразу объявили в розыск. Причем, у оперов практически с первых дней была информация — до трагедии в доме жили некие сводные братья из Башкирии Сергей Груняхин и Вячеслав Кексель. Под подозрение они попали лишь в 2019-м, когда расследование двойного убийства передали в 1-й отдел Следкома по РТ.

В ноябре 2019-го Верховный суд РТ признал братьев виновными в краже той пропавшей, но снятой с розыска машины, а Груняхина еще и в жестоком убийстве семейной пары. Этот брат получил 20,5 года лишения свободы, второй — 2,5 года. Свидетельские показания на том процессе давал перекупщик Наиль Вафин из города Октябрьский в Башкирии, к которому братья прибыли вскоре после убийства четы на похищенном Renault. Договор на покупку за 234 тысячи рублей Вафин заключил без хозяина машины, поверив Груняхину (вписанному в полис ОСАГО на иномарку), что тот болен, и на его лечение срочно нужны деньги.

Вафин успел перепродать машину, но в мае ему предъявили претензию — это Renault в федеральном розыске, объявленном по материалам Бавлинского РОВД. Дальше, по версии силовиков, Вафин кинулся к знакомому в Бавлах Назмутдинову с просьбой о помощи и получил предложение — «снять машину с розыска» за взятку для сотрудников полиции. Через какое-то время иномарка исчезла из розыскных баз, а Вафина стали пугать уголовной ответственностью и уверять, что и этот вопрос решаем. В суде перекупщик свидетельствовал — сбил цену с 500 до 100 тысяч рублей. Позже на допросах уточнял — за этой суммой «помощник» из Бавлов лично приезжал в Октябрьский.

Шакиров: «Показаний против себя так и не вычитал»

Ходатайства Следкома в Верховном суде Татарстана вчера рассматривали трое судей. Следователь Марат Хадеев оставить фигурантов в СИЗО еще на три месяца, сообщая, что его работа близка к завершению — осталось составить обвинительное заключение и направить материалы на утверждение в прокуратуру, у которой тоже должно быть время для изучения дела и направления его в суд. Ходатайства удовлетворили частично. Продлили арест на два месяца.

Старший прокурор отдела прокуратуры РТ Сергей Маланчев ходатайство следствия поддержал, отметив сложность и многоэпизодность дела

«Изучая материалы дела, я показаний против себя так и не вычитал, чтобы кто-либо подтверждал, что я виновен в совершении данного преступления, — делился с судом обвиняемый подполковник Алмаз Шакиров, выступая за домашний арест и скорейшую отправку дела в суд. — Хотелось бы быстрее начать судебное заседание».

— 23 июля мой подзащитный закончил ознакомление, а предварительное следствие закончено за два месяца до этого. И вот уже два месяца Шакиров просто сидит и фактически отбывает наказание, — заявил адвокат Артур Шавалиев. — Мы же с вами не рассматриваем абы какое хищение на 150 миллиардов, это банальное дело — якобы взятка 160 тысяч рублей на троих. И такое дело расследуется почти полтора года?!

Защитник подполковника также напомнил — уже год двое детей его клиента находятся на попечении лишь его жены, которая в одиночку «пытается сводить концы с концами». Ведь арестованному и отстраненному мужу зарплату не платят. По мнению защиты, из букета обвинений в действиях замначальника полиции можно усмотреть лишь служебный подлог, зато в показаниях главного свидетеля-перекупщика просматривается удивительная гибкость.

Старший прокурор отдела прокуратуры РТ Сергей Маланчев ходатайство следствия поддержал, отметив сложность и многоэпизодность дела.

Обвиняемый майор юстиции в отставке Ильнур Назмутдинов назвал ходатайство необоснованным: «Я 15 лет проработал следователем. Имею высшее юридическое образование. Насколько мне не изменяет память — в УК нет такого основания как составление обвинит заключения». Также он сообщил суду, что по прошлому делу провел семь месяцев под домашним арестом и его условий ни разу не нарушал.

Ильнур Назмутдинов и его адвокат Наталья Фарукшина

Из оглашенных в процессе показаний прозвучали цитаты из допроса свидетеля из Бавлинского РОВД Царьковой, которая отказалась участвовать в очных ставках с обвиняемыми, со словами : «Не обладаю из связями, боюсь за себя и своих близких». На сайте Бавлинского района Наталья Царькова указана как начальник следственного отдела — замначальника Бавлинского РОВД.

По мнению Натальи Фарукшиной, адвоката Назмутдинова, эти показания не стоит принимать, как истину — проверка по ним не проводилась, факты какого-либо давления не устанавливались. Потому что их не было, — уверяла защитник и просила вернуть трем детям отца.

Такую же позицию занял адвокат Артур Файзуллин, защищавший многодетного отца и бывшего оперативника Фаниса Салаватова. Салаватов же рассказал, что его старший, 16-летний сын — уже наполовину сирота. Родная мать умерла, отец в СИЗО. Живет парень с нынешней супругой Салаватова, у которой еще двое детей. «Пацан все лето косил траву, чтобы заработать себе на учебу в нефтяном колледже», — с долей гордости и переживания сообщил обвиняемый. С его слов, до последнего надеялся, что по истечении 12 месяцев следствия выйдет на свободу.

По существу обвинений Салаватов отметил лишь эпизод с обвинением в склонении свидетеля к ложным показаниям. «Статья 309 УК возбуждена в апреле. А срок давности у нас по ней давно вышел. Я ходатайствовал — уберите, не убирают».

По существу обвинений Салаватов отметил лишь эпизод с обвинением в склонении свидетеля к ложным показаниям

За время расследования этого дела потерпевший Абузар Гафуров смог взыскать с государства 850 тысяч рублей за незаконное преследование, а вот близким убитых пока не удалось вернуть похищенную убийцами иномарку.