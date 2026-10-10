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В Татарстане с 03.13 мск действует режим беспилотной опасности

05:40, 10.10.2026

Аэропорт Казани временно приостановил работу

В Татарстане с 03.13 мск действует режим беспилотной опасности
Фото: скриншот приложения МЧС

В Татарстане с 03.13 мск действует режим беспилотной опасности. Об этом сообщается в официальном приложении МЧС.

Временно закрывались все три татарстанских аэропорта, сейчас аэрогавани Нижнекамска и Бугульмы открыты, в Казани — работа приостановлена.

Дарья Пинегина / realnoevremya.ru

Это уже третий день подряд, когда в Татарстане объявляют беспилотную опасность. Ранее в Минобороны РФ два дня сообщали о сбитии БПЛА над республикой.

Зульфат Шафигуллин

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ПроисшествияОбщество Татарстан

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