«Надеюсь, заложим основу»: Татарстан нацелен на прямое авиасообщение с Индией

Какую роль сыграет Татарстан в преодолении логистических барьеров между Индией и Россией

Татарстан не оставляет попыток установить прямое авиасообщение с Индией. «Я надеюсь, сегодня заложим основу этому направлению. Безусловно, должно быть тридцатое направление [из Казани] — Индия, Мумбаи», — заявил на форуме «ТАЙМ» министр транспорта и дорожного хозяйства РТ Фарит Ханифов перед началом сессии. Подробнее — в материале «Реального времени».

В каких сферах Индия замещает Китай

Товарооборот между Россией и Индией растет, но этим не нужно обманываться — с такой мысли начал свое выступление директор по развитию ООО «Арнейс» Андрей Кузнецов. Он обратил внимание: Россия поставляет в основном сырье. А отраслевая структура Индии — это в основном готовые изделия. Как следовало из презентации, лидируют поставки механического оборудования — 16,6%. Также в топе — фармацевтическая продукция (10,4%) и органическая химия (4,4%).

— На десятом месте — керамическая плитка. Индия очень уверенно заместила китайский керамогранит на рынке России, — заявил Кузнецов.

Перекос наблюдается и в логистике, констатировал спикер.

— Он заключается в том, что российские товары, которые вывозят в Индию, требуют в основном больших мощностей: танкеров, сухогрузов, ж/д составов. А индийские товары гораздо технологичнее и удобнее возить контейнерами, — объяснил он. — Соответственно, кругорейса индийского контейнера, который ушел в Россию, добиться все время достаточно сложно.



Татарстан имеет потенциал и для импорта, и для экспорта

Главными ограничивающими факторами для логистики являются географические особенности и политическая обстановка, напомнил он.

— На классических маршрутах у нас достаточно много рисков. Мы должны объективно смотреть на мир и учитывать этот фактор, чтобы элементарно не потерять груз. Например, мы с вами сегодня общаемся, а вчера очередной контейнеровоз до Ормузского пролива был атакован и затоплен вместе с контейнерами, — сказал Кузнецов.

Ограничения могут появиться и в Балтийское море: в последние недели звучали «яркие политические заявления о некой блокаде Калининградской области и жесткие обещания наших первых лиц в ответ на такие действия», отметил эксперт.

Маргарита Головатенко / realnoevremya.ru

В таких обстоятельствах необходимо рассмотреть возможные альтернативы. Ими могут стать:

порт Вижинджам на юге Индии. Транзитной страной здесь может стать Китай — например, при наличии определенных факторов, мешающих работе западного побережья Индии на море;

порт Сохар в Омане. «Через него можно в крайнем случае вывозить товар с перегрузкой на машины», — сказал Кузнецов.

— Искренне хотелось бы пожелать мира между Индией и Пакистаном. Там есть условия для того, чтобы создать сухопутный коридор и в определенной перспективе построить железнодорожную ветку, которая интегрируется в пространство канала «Север — Юг», — надеется он.

Отдельно спикер упомянул Татарстан: по его словам, республика имеет «очень интересное географическое положение», которое позволит «сопоставимо по срокам и по тарифам» и снабжать регион товарами из Индии, и заниматься экспортом.

— Если раньше логистические решения были относительно стандартными, то сегодня мы должны точно понимать, что ситуация может меняться каждые две недели. [Призываю] обязательно анализировать политические и военные риски и сохранять оптимизм, — резюмировал докладчик.



Рената Валеева / realnoevremya.ru

Вчера — несколько постоянных перевозчиков, сегодня — ни одного прямого сервиса

По словам руководителя по продажам Silmar Shipping Line Романа Кузьмина, один из ключевых маршрутов для контейнерного сообщения между Россией и западным побережьем Индии — морские перевозки через Новороссийск. Преимущество этого направления — географическая близость к индийским портам и возможность организовать дальнейшую доставку груза в Южный и Центральный регионы России. Однако сегодня, ввиду изменений обстановки в Черном море, доступность сервисов, расписание, условия приема грузов необходимо проверять прямо перед отправкой.

— Еще буквально полтора-два месяца назад это был самый востребованный маршрут, на котором работали сразу четыре-пять постоянных морских перевозчиков. Сегодня не осталось ни одного прямого сервиса из Индии на порт Новороссийск, — констатировал эксперт.

На текущий момент основной маршрут прямого морского сообщения идет через порт Санкт-Петербурга. Он востребован не только отечественными, но и белорусскими компаниями.



— Третья возможность — это доставка через Владивосток, вообще через порты Дальнего Востока с дальнейшим использованием железнодорожной сети России. Такой маршрут позволяет связать индийские порты с российскими регионами, удаленными от Балтийского и Черного морей. Для грузовладельца это еще одна возможность диверсифицировать поставки. Но здесь важно считать полную стоимость морского пути, перевалку, портовые расходы и железнодорожную доставку до конечного получателя, — добавил Кузьмин.



«Должно быть тридцатое направление — Индия, Мумбаи

Татарстан тем временем нацелен на установление прямого авиасообщения с Индией.

— У нас есть 30 международных воздушных направлений, 29 из которых вылетают из казанского аэропорта. Маршрут, который на сегодняшний день не проложен, — это Казань — Мумбаи. Я надеюсь, этот вопрос мы с друзьями и коллегами должны дорешать. Попыток было много. Я надеюсь, сегодня заложим основу этому направлению. Безусловно, должно быть тридцатое направление [из Казани] — Индия, Мумбаи, — заявил министр транспорта и дорожного хозяйства РТ Фарит Ханифов.