Казанский старт, который все ждут

Первый этап «Гран‑при России — Рапсодия льда»: звезды и борьба за место в чемпионате страны

Фото: Реальное время

Завтра, 17 октября, в казанском дворце спорта стартует первый этап соревнований фигуристов «Гран-при России — Рапсодия льда». К этому времени завершатся соревнования среди юниоров в Москве, где после короткой программы лидирует казанский одиночник Ильяс Халиуллин. Подробности — в материале «Реального времени».

Этап Гран-при без Камилы

Безусловно, главной звездой для казанского зрителя на Гран-при России должна была стать Камила Валиева, однако в последний момент стало известно, что она его пропустит. Ее старт был бы полноценным возвращением на официальные соревнования.



Можно вспомнить, что она стартовала весной на Кубке Первого канала — однако статус тех соревнований остается предметом дискуссий. Фигурное катание отличается от многих видов спорта даже в единой линейке сложно координационных видов. В той же гимнастике, чемпионат мира по которой проходит в эти же дни в Голландии, никакой сорванный элемент невозможно закрыть надбавкой баллов за артистизм, скольжение, презентацию и так далее — все то, что есть в арсенале судейского корпуса соревнований по фигурному катанию.

Не секрет, что во многих странах нет полноценных чемпионатов: например, чемпионат Казахстана нельзя отнести к таковым, а олимпийский чемпион Михаил Шайдоров представляет Казахстан. В целом, кроме чемпионатов России, США и Японии, к остальным национальным чемпионатам можно относиться с большой долей снисходительности, а потому значение международных турниров для них вырастает. Другое дело, что Россия из числа стран, где трепетно относятся к официальным стартам, вроде чемпионата и Кубка России или того же Гран-при, выполняющего задачу отбора участников на национальный чемпионат.



В Казани холодный лед, но теплый зритель. Динар Фатыхов / realnoevremya.ru

Ученицы Тутберидзе

Переход Аделии Петросян из группы Этери Тутберидзе к наставнице Инне Гончаренко не просто напоминает, а в точности повторяет события почти десятилетней давности. Напомним, что в 2017 году в тренерской группе Тутберидзе в фаворитках были армянка Евгения Медведева и татарка Алина Загитова. После Олимпиады 2017 года Медведева в поисках лучшего варианта для продолжения карьеры выбрала Канаду и отправилась к Брайану Орсеру, а Загитова осталась верна тренеру. В прошлом олимпийском сезоне у Тутберидзе в лучших ученицах значились армянка Аделия Петросян и татарка Дина Хуснутдинова, оставшаяся в штабе, как Загитова, которая завоевала под руководством Этери Георгиевны золото мирового чемпионата 2019 года.

Это обстоятельство делает фигуристку легендарной из числа нескольких десятков чемпионок всего и вся, поскольку последний трофей был завоеван на фоне сменившихся росто-весовых показателей и применения нового свода правил. Та победа была и триумфом тренерского штаба Тутберидзе, специалисты которого ранее строили программы с упором на прыжки во второй части выступлений, когда прыжки в произвольных программах подопечных начинали исполнять после второй минуты пребывания на льду. Это гениальность тренерской работы, показывающая ее вариативность. Для понимания, можем напомнить, как футбольная Испания выиграла все и вся в период с 2008 по 2012 год — два чемпионата Европы и один «мир» благодаря бесконечной тики-таке. А казанский «Рубин» дважды подряд стал чемпионом страны, в 2008 году будучи железобетонным в обороне, а в 2009-м сметая внутри страны всех атакующим футболом.

Кстати, ситуация с параллельным зачетом, продолжающая действовать в фигурном катании, привела к тому, что в списке тренеров, работающих со спортсменами сборной Татарстана, значатся и Тутберидзе, и ее помощники Даниил Глейхенгауз и Сергей Дудаков, и пермский дуэт Павла Слюсаренко и Егора Закроева (у них тренируется Елизавета Осокина), и вернувшиеся в родной Татарстан уже в тренерском качестве Константин Милюков с Евгением Ильиным.

Дина Хуснутдинова. Динар Фатыхов / realnoevremya.ru

Как пройдет возвращение российских фигуристов на международную арену

Размышлять об интригах казанского этапа Гран-при не дает отсутствие полного состава участников соревнований. Анонсированы только лидеры в дисциплинах — Евгений Семененко среди одиночников, Анна Фролова среди одиночниц. Приводя в пример противостояние прошлых лет Загитовой и Медведевой, мы, конечно же, слукавили, даже самая хорошая копия имеет отличия от оригинала. Нынешнее противостояние может включать в себя большее количество воспитанниц тренерского штаба Тутберидзе, как бывших в лице Валиевой и Петросян, так и нынешних во главе с Александрой Трусовой (Игнатовой), вернувшейся к Этери Георгиевне и после работы с другими наставниками, и после рождения ребенка. В ее случае следует проводить какие-то параллели с американкой Алисой Лью и ее возвращением на лед после двухлетнего перерыва.

Казанский этап Гран-при появился в календаре после отказа от него Нижнего Новгорода из-за «непредвиденных обстоятельств, возникших у локального оргкомитета». Проведение мероприятия в КРК «Нагорный» было невозможно из-за ранее заявленного события, а альтернативная площадка «VOLGA Арена» не могла принять турнир из-за плановой загрузки другими спортивными событиями. Тем самым соревнования «Идель — памяти Геннадия Тарасова» теряют свой статус этапа Гран-при и переносятся с традиционного времени проведения в первой декаде ноября на его конец, 20—23 ноября. Надеемся, что среди участников казанских соревнований будет Ильяс Халиуллин, который на момент написания этого текста лидировал на соревнованиях в Москве в «Гран-при — Рапсодии льда», только в исполнении юниоров.

После казанского этапа российского Гран-при внимание любителей фигурного катания несколько рассредоточится, поскольку уже на следующей неделе стартует первый этап Гран-при во Франции, с 23 по 25 октября в Анже. Вспоминается, как был отменен французский этап 2015 года. Тогда в результате терактов погибли 127 человек. Соревнования в рамках короткой программы у мужчин, женщин, спортивных и танцевальных пар прошли 13 ноября. Это повлияло на попадание наших парников Евгении Тарасовой и Владимира Морозова в финал Гран-при того года, поскольку они неудачно выполнили короткую программу французского этапа, а шанса исправить это в произвольной программе у них уже не было, поскольку произвольные программы были отменены.

В том числе и поэтому многообразие стартов в период отстранения российских спортсменов от международных стартов не может не радовать. Напомним, что начало отстранениям, кстати, было положено еще в 2018 году, когда на Олимпиаду в Пхенчхане без объяснения причин не допустили парников Ксению Столбову — Федора Климова и танцоров Александру Степанову — Ивана Букина. Как тогда Степанову с Букиным отстранили без объяснения причин, так и сейчас ISU отказал им в нейтральном статусе, ссылаясь на предыдущее отстранение, собственно, все как с Камилой Валиевой.

Полезность «ледниковых периодов»

В Москве в рамках все того же юниорского этапа «Гран-при — Рапсодии льда» среди танцоров победил дуэт Варвары Слуцкой и Глеба Гончарова, участника первого телевизионного проекта «Ледниковый период. Дети», проходившего в 2017 году, где в числе членов жюри сидел Алексей Урманов. В детской части этого проекта участвовали также Арсений Федотов и Марк Лукин, завершившие свои юниорские карьеры и переходящие во взрослые. Партнером Елизаветы Малининой был участник ЛП Григорий Родин, катавшийся на проекте 2017 года с Анастасией Лукинской. После того как детская пара Родин — Лукинская распалась, Анастасия успела покататься с Сергеем Лагутовым, еще одним участником нынешнего первенства России.

На одном пьедестале почета вместе со Слуцкой и Гончаровым стояли Эвелина Валиева и Даниил Лавриненко. Эвелина — очередная воспитанница казанской школы фигурного катания, представляющая с партнером Москву.

В целом проект «Ледниковый период» может быть полезен в развитии, когда речь идет об участниках-детях, либо в качестве популяризации. Например, участница Олимпиады в Италии английская одиночница Кристен Спурс пришла в фигурное катание в шесть лет, когда в 2006 году посмотрела по телевизору шоу «Танцы на льду». В конце прошлого года проект «Ледникового периода» возобновили, и тогда он задумывался как некая дымовая завеса перед олимпийским стартом. Тогда «Ледниковый период» начали 14 декабря, собрав на его старт большое количество федеральных СМИ, с продолжением на весь февраль в дни Олимпиады. Вот и сейчас фигурное катание пройдет на фоне целого ряда спортивных событий, интересных татарстанским болельщикам и проводимых как в Казани (чемпионаты страны по водному поло и теннису), так и по России (финал чемпионата России по регби).