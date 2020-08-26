«Искренне и на коленях прошу прощения»: награжденный за Сирию казанский танкист признался в аферах

Гособвинитель запросил для двух офицеров Казанского танкового училища 8 лет колонии общего режима с лишением званий и госнаград

Фото: Ирина Плотникова

С покаянным последним словом выступил накануне в суде бывший замначальника Казанского танкового училища, полковник Азат Минибаев. В прениях гособвинитель снял с него обвинения в получении взятки, но запросил посадку на 4,5 года за мошенничество с «выкупом» мест будущей службы выпускников за 80-170 тысяч рублей. Как выяснило «Реальное время», прения по этому делу гарнизонному суду пришлось проводить дважды, а в перерыве между ними всех потерпевших от мошенничества лишили этого статуса.

Полковник Минибаев: «Если бы я мог повернуть время вспять»



На финишную прямую вышел процесс по скандальному делу о «продаже» приоритетных направлений военной службы выпускников Казанского высшего танкового командного Краснознаменного училища (КВТККУ). На следующем заседании суд предоставит последнее слово обвиняемому капитану Рустему Хайбуллину — действующему сотруднику училища.

Подсудимый Азат Минибаев «отстрелялся» вчера. «Единственной целью моего существования сейчас является доказать всем, что я достоин свободы», — заявил он, заняв место у микрофона за свидетельской трибуной. Больнее всего, по словам полковника, было видеть разочарование в глазах близких, поэтому есть желание сделать так, чтобы больше таких разочарований не было.

— Если бы я мог повернуть время вспять, я бы никогда не сделал того, что натворил. Я искренне и на коленях прошу прощения у общества и государства, обещаю загладить свою вину, — добавил Азат Минибаев и, обращаясь к суду, попросил услышать мнение экс-потерпевших, которые просили прекратить его уголовное преследование.

На старте процесса офицерам Азату Минибаеву и Рустему Хайбуллину вменяли три мошенничества и одну взятку

На старте процесса офицерам Азату Минибаеву и Рустему Хайбуллину вменяли три мошенничества и одну взятку. Первый, по версии Следкома, общался с родными курсантов и обещал нескольким помощь с «решением вопроса в Москве». Второй обвиняемый замещал должность начальника отделения кадров училища и, как полагали силовики, пользовался связями в Главном кадровом управлении Минобороны РФ, чтобы выяснить — какие места службы казанским выпускникам-танкистам «забронированы» проектом приказа министра Сергея Шойгу. Уголовное дело было возбуждено по оперативным материалам сотрудников отдела ФСБ по Казанскому гарнизону.

В первом эпизоде фигурировали 170 тысяч рублей за распределение офицера Семенова (фамилия изменена — прим. ред.) в одну из военных частей в Чечне. Мошенничество заключалось в том, что еще до получения денег, обвиняемые знали — Семенова решено отправить именно туда, куда он хочет. По другому эпизоду похищенной признали сумму в 90 тысяч — опять же за «путевку» в Южный военный округ, по третьему — еще 80 тысяч рублей в качестве «благодарности» за смену места распределения — с Забайкалья на Алтай. Взяткой в Следкоме и прокуратуре считали 70 тысяч рублей от бывшего сотрудника ВКТККУ, который пожелал вернуться на военную службу по контракту и передал деньги за положительную оценку по физподготовке. Дело о даче этой взятке ранее было выделено в отдельное производство.

Еще до суда ущерб потерпевшим был полностью возмещен, в суде полковник перед ними извинился. «Глубоко раскаиваюсь в обмане людей, которые мне поверили. Поверили, что я действительно могу «решить их вопросы», что абсолютно не соответствует действительности: все проблемы обратившихся ко мне решались сами собой, без моего участия», подчеркивал Минибаев в прениях. А еще настаивал — все полученные таким образом деньги расходовал исключительно... в интересах родного училища.

«Руководством мне часто давались указания о необходимости производства ремонта учебных корпусов моей кафедры, однако финансирование указанных работ со стороны Минобороны не производилось, — пояснял подсудимый. — Часто приходилось тратить средства из своей зарплаты».

За время судебного процесса Минибаев успел уволиться из училища, где отслужил 25 лет. При этом в 2006—2010 годах, при начальнике училища — генерале Валерии Миронченко, занимал пост его зама. С 2017-го возглавлял кафедрой эксплуатации и ремонта вооружения и военной техники.

Прокурор просит реальные сроки с лишением наград и званий

Гособвинитель Ефим Долгов за последний месяц выступал в прениях дважды. В первый раз он запросил для Минибаева 6 лет колонии общего режима, а для Хайбуллина на полгода меньше за четыре аферы в составе орггруппы (ч.4 ст. 159 УК РФ). При этом на мошенничество старший помощник прокурора Казанского гарнизона просил переквалифицировать и обвинение во взятке.

Гособвинитель Ефим Долгов за последний месяц выступал в прениях дважды

В ходе судебного следствия достоверно установлено, что подсудимые не обладали полномочиями по выдаче документа о рекомендации к контрактной службе, это прерогатива начальника училища либо командира подразделения, отмечал Долгов. Кроме того, начальник кафедры физподготовки на процессе, «уточняя свои показания», свидетельствовал — оценки за сдачу нормативов претенденту в контрактники по просьбе полковника Минибаева не выставлял, лишь оценил соотношение массы тела и роста.

По завершении этих прений Долгов настоял на возобновлении судебного следствия и передопросе нескольких фигурантов. А еще попросил суд лишить всех потерпевших по делу этого статуса. Ведь, по сути, деньги они передавали за совершение незаконных действий, и согласно постановлению Пленума Верховного суда РФ от 24 декабря 2019 года по делам о взяточничестве и коррупции, статуса потерпевших не заслужили, как и права претендовать на возвращение своих «взяток» и компенсацию ущерба. Суд ходатайство гособвинителя удовлетворил.

В повторных прениях представитель прокуратуры смягчил позицию — просил квалифицировать действия Минибаева по четырем эпизодам дела уже как мошенничество с использованием служебных полномочий (ч.3 ст. 159 УК РФ), а действия Хайбуллина как пособничество этим преступлениям (ч.5 ст.33 ч.3 ст. 159 УК РФ) — в суде выяснилось, ни с кем из экс-потерпевших Хайбуллин не контактировал и лично денег от них не получал.

Старшего по званию Ефим Долгов предложил наказать 4,5 годами колонии общего режима со штрафом 200 тысяч, младшего — 3,5 года колонии со штрафом 130 тысяч рублей в доход государства. Также просил о лишении воинских званий полковника и капитана и двухгодичном запрете работы на руководящих должностях.

Кроме того гособвинитель просил лишить Азата Минибаева его наград за боевые заслуги — Ордена Почета и медали Ордена «За заслуги перед Отечеством» II степени, полученных ранее, согласно Указам президента РФ. По данным «Реального времени», медаль подсудимый получил в 2019-м за участие в военных операциях в Сирии.

О справедливом и беспристрастном решении просил суд адвокат боевого офицера Николай Иванов. По его мнению, доказательств преступления «с использованием служебного положения» на процессе не прозвучало

Адвокат о справедливости и «несметных богатствах»

О справедливом и беспристрастном решении просил суд адвокат боевого офицера Николай Иванов. По его мнению, доказательств преступления «с использованием служебного положения» на процессе не прозвучало, а смешивать понятия «начальник кафедры», «преподаватель» и «полковник» не стоит. Кроме того, защитник процитировал слова свидетеля, что «Минибаев не нуждается в наказании, так как уже наказан — из училища уволился, отсидел в следственном изоляторе, лишился всего, чего добивался за долгие годы в Вооруженных силах РФ».

Иванов отмечает, что свою вину его подзащитный не отрицал. Но представил суду документы, подтверждающие — деньги шли на ремонт кафедры и благоустройство территории. По данным защиты, эти «неотделимые улучшения» не появились бы, не будь приказа начальства.

— Нажил ли Азат Ринатович за 34 с лишним года службы в Вооруженных силах России и, дослужившись до звания полковник какие-то несметные богатства? Если считать «богатством» однокомнатную квартиру, обремененную ипотекой и автомобиль в кредите, то да, нажил, — рассуждал адвокат.

Следующее заседание по этому делу состоится уже осенью.