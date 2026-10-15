В Рязанской области после атаки БПЛА произошло возгорание на НПЗ

По предварительной информации, пострадавших нет

Фото: Динар Фатыхов

Ночью и утром Рязанская область подверглась массовой атаке беспилотников. О последствиях ночного нашествия БПЛА отчитался губернатор региона Павел Малков.

В результате атаки беспилотников на территории нефтеперерабатывающего завода (НПЗ) произошло возгорание, поврежден склад и автомобили на территории другого предприятия в Рязани.

По предварительной информации, пострадавших нет. На месте работают оперативные службы, оценивается материальный ущерб. Губернатор Рязанской области Павел Малков поблагодарил расчеты ПВО, мобильные огневые группы и всех, кто защищал регион.

Напомним, накануне вице-премьер РФ Александр Новак сообщил об атаке двух НПЗ на территориях Саратовской и Рязанской областей.

Ранее президент США заявлял о якобы достигнутой договоренности с Россией и Украиной о прекращении ударов по энергетическим объектам, которая, по его словам, вступает в силу немедленно. Однако в Кремле не подтвердили информацию, уточнив, что ведутся контакты по данному вопросу.

Зульфат Шафигуллин