Приговор по делу КХТИ: Дьяконова закрыли надолго, проректору-«рецидивисту» осталось 4 месяца

Казанский суд исключил «откатную» версию, поправил ошибки следствия и снял с экс-ректора статус создателя ОПГ

Фото: Максим Платонов

Недостойным исправления без изоляции от общества признал сегодня казанский суд бывшего ректора КНИТУ-КХТИ Германа Дьяконова. Он получил 7,5 года колонии по 10 эпизодам хищений с ущербом 42,6 млн рублей и был взят под стражу в зале суда. Примечательно, что бывший зам ректора Ильдар Абдуллин получил такой же срок, но может выйти на волю уже к Новому году. Пять остальных фигурантов получили условные сроки, но кое-кто намерен добиваться полного оправдания. Детали громкого процесса — в материале «Реального времени».

Суд решил — орггруппы не было, но ректор виноват



Финала процесса Герман Дьяконов ожидал без оптимизма. Еще вчера стало ясно — на оправдание ему рассчитывать не приходится ни по одному из эпизодов. Хотя в приговоре не нашла отражения позиция следствия, полагавшего, что именно ректор КНИТУ-КХТИ в свое время создал в вузе преступную группу, куда вовлек своих замов, а те и остальных.

Вахитовский райсуд Казани решил — преступления совершались не в организованной группе, сложившейся с целью создания преступлений и с едиными целями, а в сговоре и группой лиц. Руководящую роль оставил за Дьяконовым. И посчитал его отрицание вины и заявления об оговоре со стороны двух проректоров и фальсификации лишь способом защиты.

В результате Дьяконова признали недостойным исправления на свободе и наказали 7 годами и 6 месяцами колонии общего режима. Согласно приговору, он рулил аферами и при исполнении госконтракта Минпромторга РФ на разработку технологии производства «пластиковой брони» (первые пять эпизодов дела), и при проведении семинаров за счет благотворительных средств ПАО «Газпром» (еще пять эпизодов). В итоге вуз потерял 42 млн рублей с лишним.

Герман Дьяконов

Под стражу Германа Дьяконова взяли в зале суда. И больше наручники ни на кого не надевали, поскольку следующий получатель реального срока уже находился в стеклянной клетке. Бывший проректор КХТИ по науке Ильдар Абдуллин отбывает наказание по первому приговору о мошенничестве. По новому делу он получил 6 лет колонии, а с учетом неотбытого срока суд увеличил наказание до тех же 7,5 года.

Однако сидеть Абдуллину осталось куда меньше, чем его бывшему шефу. Осужденные и их адвокаты уже посчитали — с учетом времени ареста по второму делу срок наказания профессора истекает в течение четырех месяцев. Эту информацию «Реальному времени» подтвердил адвокат Абдуллина Владимир Гусев. Заметим, что ранее Гусев и его коллега Юлия Сорокина пытались добиться для своего клиента освобождения по болезни. Но дважды получали отказ.

Еще пять фигурантов дела отделались условными сроками. Суд учел их позицию, что многие лишь занимались своими непосредственными обязанностями и выполняли прямые указания начальства.

По 4 года условно получили и экс-директор Высшей школы бизнеса КХТИ профессор Екатерина Сергеева, и экс-доцент кафедры менеджмента, гендиректор ООО «НПО «Техно-Лидер» Аркадий Брысаев. 2,5 года — условный срок профессора и завлабораторией кафедры плазмохимических и нанотехнологий высокомолекулярных материалов КХТИ Лилии Джанбековой.

Ильдар Абдуллин

Те же три года лишения свободы условно отражены в приговоре декану факультета технологии переработки каучуков Валентине Шкодич и экс-директору Центра по разработке эластомеров КХТИ Игорю Дубовику. При этом Шкодич и Дубовика частично оправдали, установив, что хищением надбавок за хорошее проведение семинаров занимались только ректор и проректор по учебно-воспитательной работе Александр Кочнев. Дело последнего по данным обвинениям суд рассматривает отдельно.

Работа над ошибками следствия

Сенсацией стало резкое сокращение размера ущерба по уголовному делу. Заметим, подобное в делах КХТИ происходит уже во второй раз. В 2015 году в суде над проректором Абдуллиным гособвинитель в прениях без объяснения своей позиции снизил размер похищенного вдвое — с 56 до 28 млн рублей. И Московский райсуд признал ученого виновным в хищении этой суммы по двум контрактам на поставку оборудования для вуза.

В новом деле прокурор позицию не менял. В прениях он просил признать доказанным хищение на 64,2 млн рублей, тогда как подсудимые и их адвокаты утверждали, что ряд сумм реально уплачены в качестве зарплаты, налогов, затрат на закупку товаров и услуг.

Председательствующий судья Алмаз Мухаметшин согласился с доводами защиты. И при оглашении приговора сообщил: группой сотрудников вуза по новому делу похищены 42 млн 569 тысяч рублей. Так, из ущерба по трем эпизодам организации «формальных» научных конференций и семинаров за счет пожертвований «Газпрома» суд исключил расходы в 380—400 тысяч рублей, которые действительно пошли на их организацию. В результате общий ущерб по «газпромовским» семинарам сократился с 9,6 до 7,9 млн рублей, а один из эпизодов суд переквалифицировал с особо крупного на крупное хищение путем обмана.

Ильдар Абдуллин и его адвокат Владимир Гусев

Еще значительней служитель Фемиды пересчитал уплывшие суммы по госконтракту на производство технологии и оборудования для производства «пластиковой брони». Следователи МВД Татарстана считали доказанным хищение 54,6 из 166 млн рублей госконтракта Минпромторга. А вот суд «срезал» эту сумму до 34,3 млн рублей. Исключил из ущерба по китайской закупке материалов для проекта через НПО «Техно-Лидер» Брысаева прибыль фирмы-контрагента, а еще проценты, которые забирали обнальщики за прокрутку средств по фиктивному договору с соисполнителем оборонного контракта ЗАО «Ферри Ватт».

Самое существенное сокращение ущерба связано с зарплатой и премиями за работу по контракту. Суд установил, что часть соисполнителей на деле не принимали никакого участия, часть выполняли минимальную работу, а часть — работали на всю катушку. При этом все три категории получали средства за работу по контракту и отдавали их по цепочке Джанбековой, Сергеевой и еще нескольким доверенным лицам руководства вуза. Дальше деньги передавались Абдуллину (иногда через жену), а от него — Дьяконову. Правда, о последнем свидетельствуют только супруги Абдуллины.

«Зарплатный» эпизод обвинения оценивался в 28,1 млн рублей, поскольку полицейские следователи включили в него и ту зарплату, что получала группа Сергеевой и ее коллеги за реальную работу над контрактом. Иначе заказ Минпромторга просто не был бы исполнен. А ведь контракт закрыт еще в 2015-м, и никаких претензий по нему у правительства страны нет. Суд сократил сумму ущерба до 9,7 млн, когда вычел доход исполнителей и деньги, оставшиеся у совместителей.

В такой ситуации гражданский иск потерпевшего вуза на 64,2 млн рублей суд оставил без рассмотрения.

Часть защитников и осужденных уже заявили — будут оспаривать приговор.

Часть защитников и осужденных уже заявили — будут оспаривать приговор

«Откаты» остались в показаниях

В приговоре неоднократно цитировали показания об «откатах» в Москву, ради которых, по версии фигурантов, и была реализована схема с фиктивными соисполнителями из числа фирм и сотрудников. В частности, о требованиях сбора денег Дьяконовым ради передачи в Москву неоднократно рассказывал проректор Кочнев.

Более того, Кочнев уверял, что лично принимал участие в передаче собранных денег — от 850 тысяч до 1 млн рублей — некоему Булату Кадырхановичу. Встречались с ним на Казанском вокзале в Москве, в Казани на улице Баумана. По версии проректора, как минимум один раз вместе с ним была декан Шкодич. Последняя этот факт отрицает. Как и сам загадочный Булат Кадырханович, допросить которого суд не смог и был вынужден довольствоваться оглашением показаний из протоколов предварительного следствия.

В МВД Татарстана этот свидетель сообщал — никакого отношения «ни к самому ПАО «Газпром», ни к его дочерним организациям никогда не имел». Подтверждал знакомство с Дьяконовым с конференции по нефтехимии 2012—2013 годов, но говорил, что ни Кочнева, ни Абдуллина, ни Шкодич не знает. Тот же свидетель сообщал — про пожертвования «Газпрома» вузу и проведенные на эти деньги семинары ему неизвестно. Как и про хищение этих самых средств.

Следствие «откатную» версию в свое время отвергло. Суд доказательств в ее пользу также не нашел. Зато оценил аудиозапись разговора между супругой Абдуллина и Сергеевой о требовании возврата 15% по оборонному контракту. На той записи Сергеева утверждает, что Дьяконов регулярно вымогает деньги по всем проектам. В суде подсудимая профессор подтвердила эти данные. Одна незадача — денег-то у бывшего ректора не нашли.



1 / 23 Ринат Назметдинов

Ринат Назметдинов

Ринат Назметдинов

Ринат Назметдинов

Ринат Назметдинов

Ринат Назметдинов

Ринат Назметдинов

Ринат Назметдинов

Ринат Назметдинов

Ринат Назметдинов

Ринат Назметдинов

Ринат Назметдинов

Ринат Назметдинов

Ринат Назметдинов

Ринат Назметдинов

Ринат Назметдинов

Ринат Назметдинов

Ринат Назметдинов

Ринат Назметдинов

Ринат Назметдинов

Ринат Назметдинов

Ринат Назметдинов

Ринат Назметдинов