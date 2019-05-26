Поволжская неделя: самоубийство чиновницы в Уфе, новый глава УАЗа и нападение на марийского депутата на последнем звонке

События уходящих семи дней в ПФО

Фото: Роман Хасаев (на фото Адиль Ширинов)

Прошедшая неделя запомнится кадровыми перестановками в различных регионах. В то же время в Башкирии одним из центральных событий стал суицид сотрудницы Роспотребнадзора. В Самарской области трое депутатов судятся из-за тарифов на вывоз мусора. Ключевым для всего автопрома можно считать назначение главы Ford Sollers гендиректором УАЗа. В Перми бывший депутат Владимир Нелюбин получил реальный срок. А марийский школьник прославился тем, что на последнем звонке ударил депутата от «Единой России». Об этих и других событиях — в обзоре «Реального времени».



Башкирия

Одним из самых громких событий недели в Башкирии стало самоубийство инспектора Роспотребнадзора Ольги Сидорчевой в Уфе. Фабулу вкратце можно описать так: проверка ведомства нашла нарушения в уфимском кафе «Ферма», чиновники закрыли заведение и выписали штраф, предприниматель пожаловался врио главы РБ Радию Хабирову, а тот устроил разнос республиканскому управлению Роспотребнадзора. Вскоре после резкого разговора с руководителем республики инспектор ведомства покончила с собой. Сам «башлык» назвал произошедшее трагедией, но использовал также слова «темная история». При этом прокуратура начала проверку законности инспекции «Фермы». Позже суд признал законным назначенный Роспотребнадзором штраф, а вот ограничение деятельности было снято.



Вызывают любопытство перестановки в республиканских СМИ. Главный редактор одного из самых влиятельных уфимских СМИ — «Медиакорсети» — Разиф Абдуллин пошел на понижение. Он остался корреспондентом портала, уступив руководящий пост Лилии Клюковской. В то же время решил оставить кресло главреда и руководитель уфимского выпуска «Комсомольской правды» Ильдар Ахмадеев. Правда, он, наоборот, переходит в московскую редакцию газеты. Обязанности главного редактора будет исполнять руководитель отдела онлайна Рустам Максютов.



Перестановки происходили и в структуре власти Башкортостана. Первым заместителем министра культуры Башкирии назначена Наталья Лапшина. Она будет курировать кадровые и правовые вопросы, а также займется аналитической работой. Знаковым можно назвать повышение мэра Кумертау Бориса Беляева. Он возглавлял администрацию города с 2010 года и теперь переходит в республиканское правительство.



Владимир Путин на встрече с отставными губернаторами попросил их помочь преемникам включиться в работу. Фото kremlin.ru

Вдобавок к этому президент РФ Владимир Путин на встрече с отставными губернаторами попросил их помочь преемникам включиться в работу. На мероприятии присутствовал и экс-глава РБ Рустэм Хамитов.



Правда, Хабирову эта помощь, возможно, и не понадобится: он чувствует себя достаточно уверенно. Еще одной из громких новостей недели стал тендер на поставку VIP-вертолета для республиканской госинвесткомпании «Региональный фонд». Ряд СМИ предположили, что воздушное судно за 435 млн рублей планируется поставить именно для врио главы РБ, однако в техзадании не говорится о том, кто будет летать на этом вертолете.



Продолжилось в республике и опубликование сведений о доходах. Председатель Верховного суда Башкирии Земфира Латыпова задекларировала 3,86 млн рублей. А вот ректор БашГУ Николай Морозкин за 2018 год заработал 5,46 млн рублей.



В понедельник в Италии по запросу российских властей задержали уфимского предпринимателя Андрея Смышляева. Верховный суд Башкирии подтвердил законность ареста бизнесмена, подозреваемого в преднамеренном банкротстве компании «Трек».



«Реальное время» изучило возможность продажи АЗС «Башнефти» в Башкирии. По мнению экспертов, еще 3 года назад за каждую заправку можно было просить 100 млн рублей, но сейчас они могут не «уйти» и по 30 миллионов.



Удмуртия

На минувшей неделе продолжила развитие история с уголовным делом в отношении гендиректора АО «Ижавиа» Александра Синельникова. Ранее следствие объявило о прекращении дела, но теперь прокуратура признала решение незаконным. Таким образом, дело возобновлено и направлено на пересмотр.



Бывший гендиректор «Калашникова» Алексей Криворучко стал самым богатым в Минобороны. Он был назначен заместителем министра в середине 2018-го, но до этого успел хорошо заработать как топ-менеджер. Годовой доход чиновника составил 119 млн рублей.



В Удмуртии вслед за федералами предложили вернуть в вузы систему целевого набора и распределения.



Резонансным событием стал пожар в селе Пудем. В результате происшествия погибли пять человек. Следком возбудил уголовное дело.



Обсуждался и запрет на курение вдоль акватории Ижевского пруда. Соответствующий приказ подписал глава Ижевска Олег Бекмеметьев. Документ принят в первую очередь для борьбы с популярным у молодежи видом развлечения — курением кальяна на набережной.



В Самарской области трое депутатов подали в суд на региональное Министерство энергетики и ЖКХ из-за тарифов на вывоз мусора. Фото Олега Тихонова

Самара

В Самарской области трое депутатов подали в суд на региональное Министерство энергетики и ЖКХ из-за тарифов на вывоз мусора. Они назвали завышенными нормативы накопления отходов. Также истцы считают несправедливым то, что в городах плата за вывоз ТКО рассчитывается исходя из площади жилья, а в районах — основываясь на количестве проживающих.



Аналитическая служба «Реального времени» подсчитала, что Самарская область стала вторым регионом ПФО по объему собранных налогов. Она уступает только Татарстану. Самарская область обеспечила поступление в консолидированный бюджет 488 млрд рублей, что составляет более 14% от общего объема собранных в 2018 году средств. Исследование коснулось всех регионов Приволжья.



Конкурс на пост областного министра культуры могут продлить. Два этапа отбора прошли 11 человек, однако конкурсная комиссия надеется найти более подходящего на этот пост кандидата.

Нижний Новгород

В Нижнем Новгороде скончался бывший глава регионального отделения партии «Справедливая Россия» Александр Бочкарев. Депутат областного заксобрания почувствовал недомогание и отправился в больницу 23 мая, а на следующее утро его сердце остановилось.

«Ростех» включит в свою структуру дзержинский ФКП «Завод имени Я. М. Свердлова», являющийся монопольным производителем гексогена и октогена. Гендиректором предприятия уже назначен Вадим Рыбин. Топ-менеджер является председателем совета директоров АО «Техмашсервис», входящего в госкорпорацию.

Ульяновск

Гендиректором Ульяновского автозавода стал глава Ford Sollers Адиль Ширинов. Владелец Sollers Вадим Швецов отходит от оперативного управления заводом. При этом Ширинов по-прежнему будет руководить предприятием в Елабуге.



Немецкая EAB New Energy GmbH планирует построить в области ветропарк мощностью 75 МВт. Компания может вложить в проект 6,5 млрд рублей.



Глава администрации Кирова Илья Шульгин предложил наказывать нелегальных торговцев конфискацией их имущества. Фото Романа Хасаева

Киров

На этой неделе «Реальное время» проанализировало доходы депутатов Кировской областной думы. По итогам 2018 года самым богатым вновь оказался Константин Гозман, заработавший 194,7 млн рублей. На втором месте Сергей Киселев, чей годовой доход составил 154,5 млн рублей. Оба они не женаты. На третьем месте по общим доходам Олег Березин, он задекларировал 9 млн рублей, а его супруга — 75 млн рублей.



Глава администрации Кирова Илья Шульгин предложил наказывать нелегальных торговцев конфискацией их имущества.



Сюжет о мусорной реформе в области может быть дополнен новостью о вероятном возобновлении работы семи мусорных свалок. А ранее вся страна обратила внимание, что в Кирове суд отменил постановление о расчете тарифов за вывоз ТКО исходя из площади жилья.



Кировская область стала лидером среди регионов ПФО по доле семей, владеющих дополнительным жильем. По данным аналитической службы «Реального времени», в области 26,4% семей (это самый высокий показатель в ПФО) владеют двумя и более жилыми помещениями.



Пермь

Ленинский райсуд Перми признал виновным экс-депутата регионального заксобрания и бывшего акционера «Экопромбанка» Владимира Нелюбина. Он обвинялся в мошенничестве и был приговорен к 6 годам колонии.



Сооснователь пермской компании Promobot Олег Кривокурцев вошел в рейтинг «30 до 30», составляемый журналом Forbes. Таким образом, издание признало бизнесмена одним из 30 наиболее перспективных россиян в возрасте до 30 лет.



Администрация Перми не смогла доказать в суде необходимость сноса торгового центра на улице 2-й Шоссейной. Суд признал, что постройка является самовольной, но решил, что срок исковой давности уже прошел.

Денис Паслер отчитался о доходах за 2018 год. Он был назначен только весной 2019-го, а в прошлом году занимал пост главы энергетической компании «Т Плюс» и заработал за это время 234,1 млн рублей. Фото kremlin.ru

Оренбург

Врио губернатора Оренбургской области Денис Паслер отчитался о доходах за 2018 год. Он был назначен только весной 2019-го, а в прошлом году занимал пост главы энергетической компании «Т Плюс» и заработал за это время 234,1 млн рублей.



Важной для Оренбурга новостью стало возвращение в мэрию Марселя Серазетдинова. Еще не прошел год после его ухода, а чиновник вновь возглавил управление по ГО, ЧС и пожарной безопасности администрации Оренбурга. Он вернулся на должность меньше чем через год после увольнения.



В Оренбурге нашли убитыми директора одной из компаний, его супругу и водителя. Следком возбудил уголовное дело.



Марий Эл

Республика Марий Эл попала в федеральные сводки благодаря школьнику из поселка Юрино. Во время последнего звонка он подбежал к выступавшей в их школе депутату заксобрания республики и ударил ее по лицу. Нападение попало на видео и мгновенно стало вирусным. МВД организовало проверку.



Глава Марий Эл Александр Евстифеев отчитался о доходе в 4,4 млн рублей по итогам 2018 года. По сравнению с предыдущим годом его заработок сократился на 1,7 млн рублей.



Согласно исследованию аналитической службы «Реального времени», оборот розничной торговли в Марий Эл стал самым низким в ПФО — 86,6 млрд рублей. Лидером стал Татарстан, где этот показатель достиг 917 млрд рублей.



Саратов

Расположенное в Саратовской области крупнейшее в РФ предприятие по производству троллейбусов — «Тролза» — до сих пор испытывает трудности. По словам главного инженера Олега Стрельникова, заводу требуются оборотные средства — около 470 млн рублей. Минпромторг создал рабочую группу по оздоровлению предприятия.



Появилась информация и о доходах депутатов Саратовской городской думы. По данным за 2018 год, самым богатым стал Алексей Полянский, задекларировавший доход в 33,39 млн рублей. При этом его заработок оказался в 161 раз больше доходов самого бедного депутата.



Обвиняемый в мошенничестве экс-глава администрации Саратова Алексей Прокопенко остался под домашним арестом. Следствие полагает, что бывший чиновник причастен к хищению 500 млн рублей у компании-поставщика коммунальных услуг.



Расположенное в Саратовской области крупнейшее в РФ предприятие по производству троллейбусов — «Тролза» — до сих пор испытывает трудности. Фото trolza.ru

Пенза

В Пензе задержали бывшего министра здравоохранения области Владимира Стрючкова. СМИ утверждают, что он подозревается в изнасиловании, однако в Следкоме не стали комментировать эту информацию.