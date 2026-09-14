Казань вошла в число наиболее выгодных направлений для новогоднего отдыха

Средняя стоимость перелета в столицу Татарстана в одну сторону составляет 12 300 рублей

Фото: Артем Дергунов

Казань попала в число доступных направлений для новогоднего отдыха по версии сервиса OneTwoTrip. Средняя стоимость перелета в столицу Татарстана в одну сторону составляет 12 300 рублей, а ночь в гостинице обойдется примерно в 11 800 рублей, передает ТАСС.

Возглавил список самых бюджетных внутрироссийских направлений Псков: билет туда стоит в среднем 7 900 рублей, проживание — 7 890 рублей. На втором месте Тамбов (8 000 рублей за перелет и 12 300 рублей за ночь), на третьем — Калуга (10 500 и 8 400 рублей соответственно). Помимо Казани, в топ доступных городов вошла Москва: перелет — 12 400 рублей, проживание — около 13 300 рублей.

В список также попали Великий Устюг, Санкт-Петербург, Ярославль, Иваново и Уфа.

Ранее сообщалось, что Татарстан набрал 17,7 балла и стал лидером среди 13 туристических направлений. Республика получила максимальные оценки по трем из четырех критериев.

Алсу Сабирзанова