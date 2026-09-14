Россия усилила санитарный контроль на границах из-за Эболы

Пограничная служба тщательно контролирует прибывающих, включая транзитных пассажиров из стран с риском инфицирования

Фото: сгенерировано при помощи нейросети «Шедеврум»

На границах России усилен санитарный контроль из-за рисков распространения лихорадки Эбола. Об этом в интервью РИА «Новости» сообщила глава Роспотребнадзора Анна Попова.

По ее словам, пограничная служба оперативно отреагировала на предложения ведомства и тщательно контролирует прибывающих, включая транзитных пассажиров из стран с риском инфицирования. Если у прибывающих фиксируют повышенную температуру или другие признаки ухудшения здоровья, их госпитализируют.

Попова также отметила, что специалисты институтов Роспотребнадзора с первых дней помогают Уганде в борьбе с лихорадкой. Африканским коллегам передали отечественные тесты для диагностики заболевания, включая редкий штамм Бундибуджио. Ведомство делится разработками с заинтересованными дружественными государствами.

Ранее сообщалось, что Роспотребнадзор предупредил о втором пике активности клещей. Для защиты от укусов ведомство рекомендует носить светлую закрытую одежду с плотными манжетами.

Алсу Сабирзанова