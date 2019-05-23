Экс-глава концерна «Калашников» стал самым богатым сотрудником Минобороны

Бывший генеральный директор АО «Концерн Калашников», а ныне заместитель министра обороны РФ Алексей Криворучко стал самым богатым сотрудником ведомства. В прошлом году, согласно декларации, он заработал 119 млн рублей.



В собственности у Криворучко есть земельный участок и распределительный газопровод (в долевой собственности), в пользовании — квартира и жилой дом. Также он владеет автомобилями Ford F-150 Raptor, Aston Martin Vanquish, Mercedes Benz SLS AMG и ВАЗ 11193.

Напомним, что президент России Владимир Путин назначил гендиректора концерна «Калашников» Алексея Криворучко заместителем министра обороны страны в июне прошлого года.