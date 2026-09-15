Индекс фармпроизводства упал на четверть: грозит ли Татарстану дефицит лекарств?

Как спад выпуска медикаментов скажется на обеспечении граждан льготными и жизненно важными препаратами

Фото: Реальное время

Резкое падение выпуска в республике лекарственных средств и материалов медицинского назначения зафиксировал Татарстанстат. В июле 2026 года индекс производства по этому виду экономической деятельности составил всего 40,5% от прошлогоднего, а в целом с начала года, по сравнению с январем — июлем 2025-го, — 76,9%, сообщается в опубликованном ведомством очередном докладе о социально-экономическом положении РТ. В причинах и последствиях сокращения производства в республике собственных лекарств разбиралось с помощью экспертов «Реальное время».



«Качающийся» индекс

Выпуск лекарств и медицинских материалов в Татарстане сильно сократился: показатель июля оказался на уровне 40,5% от того, что был в июле 2025 года, то есть упал почти в полтора раза, следует из данных Татарстанстата. Если смотреть с начала года (январь — июль), ситуация выглядит получше: объем производства составил 76,9% от уровня того же периода прошлого года.

Реальное время / realnoevremya.ru

Тенденция к снижению индекса производства продукции медицинского назначения в первом полугодии просматривается с 2023 года. В 2024 году она была нарушена, но в 2025-м падение возобновилось и ускорилось. Но по итогам года этот показатель всегда «выравнивался» и демонстрировал рост на 7—10%.

Реальное время / realnoevremya.ru

При этом в денежном выражении объем отгруженной продукции в июле упал на 18,1% по сравнению с июнем, но по итогам 7 месяцев на 11,8% вырос. А индекс цен на нее в июле 2026 года по отношению к июлю 2025-го вырос на 9,7%, к декабрю 2025-го — на 6,3%. Притом что индекс цен на непродовольственные товары в целом в республике в июле 2026 года составил 101% от показателя годичной давности.

Реальное время / realnoevremya.ru

«Серьезные последствия маловероятны»

Отвечая на вопросы «Реального времени» о возможных причинах спада выпуска лекарственных препаратов и медицинской продукции, экономист, гендиректор компании «Р-Инвест» Рустем Шайахметов заметил, что такие временные спады происходят нередко и не всегда это говорит о реальной негативной тенденции или чревато серьезными негативными последствиями:

— Нужно акцентироваться на наиболее важных вещах, а в целом Татарстан демонстрирует неплохие производственные показатели. Сокращения в отдельных направлениях могут быть вызваны, например, временными приостановками производства в связи с переходом на новые технологии.

Шайахметов также указал, что лекарства, которые входят в перечень жизненно необходимых и важнейших, а также отпускаемые льготникам «бесплатные» выпускаются не только татарстанскими предприятиями, поэтому он не усматривает рисков в части обеспечения льготников в связи с колебаниями индекса производства лекарственных препаратов в РТ: «Компоненты и препараты, которые ранее поступали из-за рубежа, также поставляются, а многие зарубежные препараты имеют отечественную альтернативу. А если учитывать незначительность количества татарстанских фармацевтических предприятий, маловероятно, что падение индекса производства здесь будет иметь серьезные последствия в виде дефицита».



— Надо понимать, что с учетом изменившихся условий взаимоотношений с зарубежными поставщиками многие предприятия сегодня начинают меняться, открывают инвестиционные программы, которые позволяют перейти на выпуск другой продукции, начинают производить что-то, что ранее ввозилось из-за рубежа, — подчеркнул он. — И я думаю, что это обеспечивает если не прямо сейчас, то в перспективе этого, 2026 года стабильность производства. Но надо понимать, что, когда сам начинаешь дополнительно что-то производить, это не всегда может получиться сразу, и тогда процесс производства может замедлиться.

Также собеседник «Реального времени» считает, что текущее падение цифр отчетов в будущем может не только остановиться, но и перейти в рост — особенно с учетом того, что сегодня достаточно эффективно работают системы финансовой поддержки предприятий, которую оказывают правительства России и Татарстана.

«На стоимость и доступность лекарств это не повлияет»

Ректор Казанского государственного медицинского университета Айрат Фаррахов считает, что статистика зафиксировала временный спад, который не грозит серьезными последствиями:

— Динамика фарм-производства в республике положительная, а само производство активно развивается. Даже если говорить только о нашем университете — сейчас у нас на выходе несколько разработок лекарственных препаратов на уровне высокой готовности.

Ректор КГМУ Айрат Фаррахов считает, что зафиксированный статистикой временный спад не грозит серьезными последствиями. Руслан Ишмухаметов / realnoevremya.ru

Айрат Фаррахов считает, что зафиксированное Татарстанстатом падение индекса производства «никоим образом не повлияет ни на стоимость лекарственных препаратов в аптеках, ни на их доступность».

По аналогии со строительством коммунизма

Не видит угрозы для лекарственного обеспечения жителей республики курирующая это направление заместитель министра здравоохранения Татарстана Фарида Яркаева. На вопрос «Реального времени», как резкое падение индекса производства лекарственных препаратов и изделий медицинского назначения в РТ может повлиять на общую ситуацию, она ответила:

— Абсолютно не повлияет. Как, по утверждению классиков марксизма, невозможно построить коммунизм в одной отдельной стране, так и ни одна страна мира не способна производить абсолютно весь спектр лекарственных препаратов. Тем более речь не может идти о каком-то отдельном субъекте Российской Федерации, даже о таком, как Татарстан.

Фарида Яркаева считает, что падение индекса производства лекарственных препаратов в РТ не может повлиять на общую ситуацию с лекарственным обеспечением жителей региона. Максим Платонов / realnoevremya.ru

Яркаева говорит, что, оценивая влияние на рынок спада производства тех или иных препаратов, следует рассматривать совокупность всех возможностей их российских производителей.

— Продуктовый портфель у каждого отличается, и никто не выпускает абсолютно все лекарства. Тем более что сейчас существует тенденция к выпуску дженериков, которые копируют какие-то инновационные разработки. И, как правило, их выпускает не одно и не два предприятия в стране.