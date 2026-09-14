ЦБ РФ планирует повысить лимит переводов между юрлицами в СБП до 30 млн рублей

Решение о повышении лимита на сумму одной B2B-операции в СБП до 30 миллионов рублей принято с учетом запросов бизнеса и консультаций с участниками рынка

Фото: Динар Фатыхов

Банк России готовит существенное увеличение максимальной суммы перевода между юридическими лицами через Систему быстрых платежей (СБП). Как сообщили РИА «Новости» в пресс-службе регулятора, лимит будет повышен с текущего 1 миллиона до 30 миллионов рублей.

Проект изменений представлен в документе «Основные направления развития финансового рынка на 2027 год и период 2028—2029 годов». В ЦБ пояснили, что решение о повышении лимита на сумму одной B2B-операции в СБП до 30 миллионов рублей принято с учетом запросов бизнеса и консультаций с участниками рынка.

Новая возможность позволит компаниям проводить более масштабные транзакции через СБП, что должно способствовать развитию безналичных расчетов между юридическими лицами.

Дмитрий Зайцев