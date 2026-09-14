Рейтинг безопасности дорог: Чечня возглавила список, Татарстан — не в лидерах

Исследование основано на статистике ГИБДД, Росстата, МВД и других источников

Фото: Ирина Плотникова

Союз российских городов представил обновленный рейтинг безопасности дорожного движения, составленный на основе данных 2025 года. При формировании рейтинга учитывались показатели социального риска (количество ДТП на 100 тысяч населения), транспортного риска (число аварий на 10 тысяч транспортных средств) и тяжести последствий (количество погибших на 100 ДТП). Об этом сообщает «Коммерсантъ».

Лидерами рейтинга стали пять регионов. Первое место заняла Чеченская Республика, где установлена 201 дорожная камера (1,5 камеры на 100 километров дорог). Местные водители получают в среднем 2,4 штрафа за превышение скорости на машину в год, что на 17% меньше показателя 2024 года. За прошедший год в регионе произошло всего 130 ДТП при социальном риске 2,85 балла.

В пятерку лидеров также вошли Калининградская область, Ханты-Мансийский автономный округ, Томская область и Ямало-Ненецкий автономный округ.

Наименее безопасными признаны Еврейская автономная область, Республика Алтай, Орловская область, Калмыкия, Забайкальский край и Республика Тыва. В Тыве, например, работает 63 камеры (0,7 на 100 километров пути), водители получают 1,6 штрафа за превышение скорости в год, а в 584 ДТП погибло 111 человек.

Примечательная динамика: наибольший рост безопасности зафиксирован в Сахалинской области, а самое значительное ухудшение — в Орловской области.

Особенности исследования: Москва, Санкт-Петербург и Севастополь не получили итоговых оценок из-за высокой плотности движения, которая могла бы исказить общую картину. Чукотка и Ненецкий автономный округ также остались без оценок из-за небольшой протяженности дорожной сети. В новом рейтинге учитывались дополнительные показатели, включая количество ДТП с участием нетрезвых водителей, выезды на встречную полосу и обеспеченность региона медицинскими работниками.

Дмитрий Зайцев